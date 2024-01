6 questions essentielles à se poser avant d’adopter un animal

Que vous vouliez adopter un chiot, un chat, un serpent en terrarium, un oiseau… peu importe, c’est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Et ce, même si vous décidez d’acheter un poisson. Un animal que vous voulez adopter vous engage sur la durée et l’idée n’est évidemment pas de vous en débarrasser à la première difficulté.

Ainsi, pour savoir si vous êtes prêt à vous engager dans l’élevage d’un animal de compagnie, voici 6 questions que vous devez impérativement vous poser avant de vous décider.

Encore une fois, nous le répétons, c’est important : un animal est un être vivant et l’adopter est une décision importante, qui ne se prend jamais sur un coup de tête. Par exemple, ne prenez JAMAIS un animal uniquement si telle race est belle ou si vos enfants vous le réclament que c’est uniquement pour leur faire plaisir. Les animaux ne sont pas des objets.

Déplacements, travail, voyages… Ai-je le temps de m’occuper physiquement d’un animal ?

Adopter un animal, c’est aussi accepter de ne plus toujours être libre de ses mouvements. En moyenne, on conseille de ne jamais laisser un animal de compagnie seul plus de 24 heures.

Et de manière générale, vos animaux vous demanderont un investissement en temps quotidien, que ce soit pour le nourrissage, le nettoyage de la maison (un animal salit davantage qu’un humain), en vétérinaire, balades du chien, temps passé ensemble pour les câlins, le dressage, les jeux…

Ainsi, si vous avez peu de temps à consacrer à votre animal, n’en prenez pas.

Des déplacements professionnels, pas de lieu de vie fixe (un foyer, ce peut aussi être une maison mobile), vous souhaitez voyager beaucoup, vos enfants vous prennent toute votre énergie, votre travail est trop prenant… Tout cela peut faire qu’un animal ne sera pas épanoui par vous n’aurez pas de stabilité et de temps à lui accorder.

Il faut aussi accepter que vous ne pourrez plus aller partout comme bon vous semble, notamment avec un chien. Beaucoup de lieux n’acceptent pas les chiens et souvent ils doivent être en laisse.

Charge mentale : Ai-je le temps de m’occuper mentalement d’un animal ?

Avoir un animal, c’est une charge mentale. Ceux qui pensent que ce n’est pas le cas ne voient certainement pas leurs animaux comme un membre à part entière de leur famille et de leur foyer. On s’occupe d’un animal et on pense à lui comme on pense à un enfant (au niveau charge mentale, au niveau affectif, cela dépend de chacun). Et comme un enfant, un animal doit être éduqué et vous devez passer du temps avec lui.

On va apprendre à un chiot la propreté, à écouter les ordres, on va sortir son chien 2 heures par jour… C’est du temps à consacrer, physiquement, mais aussi mentalement. Parfois, comme avec un enfant, vous serez amené à faire de la psychologie avec votre animal pour lui apprendre les codes, les règles, pour le comprendre, cerner ses préférences, gérer ses traumatismes et ses peurs…

Un animal est bien plus intelligent qu’on le pense, il faut donc penser à lui et à son bonheur physique et mental. C’est la responsabilité de TOUS les maîtres.

Du coup, demandez-vous : êtes-vous prêt à consacrer du temps mentalement à votre animal ? Si vous avez des enfants à vous occuper, de nombreuses charges dans la maison, d’autres animaux à s’occuper, un travail prenant, tout vous prend la tête… Pouvez-vous rajouter cette charge mentale en plus ?

Est-ce que tous les membres de mon foyer sont prêts à accueillir un animal ?

C’est une vraie question à se poser. Est-ce vous seulement ou vous et votre partenaire qui voulaient un chien ? Si c’est seulement vous, évitez. Un animal doit se sentir aimé, respecté et voulu par tous les membres du foyer.

Tous les membres doivent vouloir l’animal unanimement. Une personne peut hésiter et avoir des appréhensions, mais avec le temps, considérer l’animal comme un membre de la famille.

Mais ce n’est pas la seule chose. Est-ce que vos enfants sont prêts à avoir des animaux ? Sont-ils ou sauront-ils être assez doux et respectueux avec l’animal ? Saurez-vous leur apprendre à l’être et à ne pas tirer les oreilles du chien ?

Aussi, est-ce que votre animal déjà chez vous acceptera l’animal que vous voulez adopter ? Le chat va-t-il accepter le chiot ? Ces questions doivent être posées avant d’adopter.

Vais-je pouvoir assumer mon animal financièrement ?

Il faut le savoir, mais un animal coûte de l’argent. Beaucoup d’argent. La nourriture, les jouets, les accessoires, l’habitat, le vétérinaire, les soins… Ce n’est pas donné.

Certaines personnes mettent 400 euros par mois pour leur toutou, d’autres 60 euros… Dans tous les cas, c’est un budget. Vous devez vous demander si vous avez les reins assez solides pour accueillir un animal avant de l’adopter.

Que vous le vouliez ou non, vous allez dépenser davantage une fois qu’il sera là.

D’autant que si vous voulez vraiment un animal, autant lui offrir ce qu’il y a de mieux et donc souvent de plus cher. Les croquettes par exemple sont généralement très chères si vous en voulez de qualité nutritionnelle.

Pourquoi je veux adopter un chien, un chat ou un autre animal ? La vraie raison

C’est aussi une question à se poser : pourquoi voulez-vous un animal ? Est-ce que c’est pour faire plaisir à vos enfants, pour offrir un compagnon à votre animal, pour ne pas être seul, pour faire des câlins, pour partager du temps avec lui, par passion, pour sauver un animal d’un refuge, par envie de responsabilités, parce que cette race de chien est belle, pour que votre chien vous protège… ?

Il n’y a pas de mauvaise réponse, toutefois il n’est pas recommandé de prendre un animal si votre but est purement égoïste, sans faire entrer le bien-être de l’animal dans l’équation. Par exemple, prendre un chien pour la garde, c’est égoïste car vous prenez un chien pour vous rassurer.

Suis-je prêt mentalement à remplir ses besoins au quotidien ?

Avez-vous le mental pour devenir le « parent » d’un animal ? C’est-à-dire, êtes-vous prêt à assumer pleinement et pour toute sa vie votre animal ?

Cela inclut donc son éducation, sa prise en charge, ses soins, sa sociabilisation, etc. Il faut le savoir, avoir un animal va impacter votre quotidien. Il y aura énormément de hauts, c’est un peu le but aussi, mais il y aura des bas aussi.

Mentalement, pourrez-vous assumer et faire en sorte d’offrir une belle vie à cet animal domestique ? Pour répondre à cette question, vous devez aussi apprendre à vous regarder dans la glace : êtes-vous assez stable pour assurer l’éducation d’un animal pour le rendre stable à son tour ?

