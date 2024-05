Cette femme retrouve son chat perdu 10 ans après grâce à internet

Internet peut parfois faire peur car nous pouvons avoir la sensation d’être toujours observé, que tout va de plus en plus vite, ou encore que le réel nous échappe. Mais, la toile permet aussi de nombreuses choses. Par exemple, les internautes peuvent être de très bons enquêteurs. Certaines affaires non résolues ont même déjà été résolues par les détectives d’internet (la preuve avec le documentaire Don’t f*ck with cats sur Netflix). Et dans le même registre, un célèbre réseau social, Facebook, a même permis à une femme de retrouver son chat perdu depuis 10 ans.

Elle avait perdu son chat depuis 10 ans

Camille ne pensait pas une seule seconde retrouver son chat perdu depuis autant d’années. Et pourtant, les miracles existent et ce miracle s’appelle Carine, pour cette fois-ci. Carine, c’est la fondatrice d’un groupe Facebook destiné à partager des appels à l’aide pour des chats perdus.

Les utilisateurs peuvent donc y aider des propriétaires qui ont perdu leurs matous. Le groupe est surtout axé sur les chats perdus ou errants de Brignais, commune située à 20 minutes de Lyon. Et justement, ce groupe a permis à une maîtresse de chat de retrouver son compagnon à poils.

Charli, âgé de 5 ans lors de sa disparition, a disparu des radars en 2014. Sa maîtresse, Camille, n’avait donc pas eu de ses nouvelles depuis 10 ans. En fait, elle a expliqué avoir déménagé et avoir confié Charli à sa mère durant le déménagement. Mais, le chat a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement et il se serait donc échappé.

Selon Actu Lyon, cette habitante de Brignais ne pensait pas revoir son matou vivant. Elle pensait même qu’il était mort, certainement écrasé par une voiture. Et pourtant… Il y a peu, Camille a reçu un appel de la SPA, un appel inattendu. La SPA avait retrouvé son chat, Charli, perdu depuis 10 années.

Des retrouvailles improbables des années après

Ayant déménagé dans la Drôme, entre temps, Camille a eu du mal à réaliser. En fait, selon nos confrères, c’est grâce au groupe Facebook de Carine. Carine a reçu des photos de Charli sur son groupe, il avait été vu à proximité de la maison de la mère de Camille. Le chat était donc quand même resté à proximité de la maison de la mère de sa maîtresse.

Par la suite, Carine a envoyé les photos à la SPA locale, laquelle a « rapidement identifié la propriétaire ». Camille n’avait pas changé ses coordonnées depuis une dizaine d’année, et heureusement. La SPA a donc téléphoné à Camille en lui annonçant avoir retrouvé son chat perdu, Charli.

Désormais âgé de 15 ans, Charli a bien changé. Lorsqu’il a été retrouvé, il était amaigri, assoiffé et affamé, selon le vétérinaire. Mais, il a été pris en charge médicalement et a maintenant retrouvé Camille.

« On retrouve nos habitudes, il est hyper-câlin, on a retrouvé une relation comme avant », a-t-elle expliqué. De belles retrouvailles et une très belle histoire qui nous rappelle aussi l’importance de pucer son animal de compagnie, comme l’a souligné Actu Lyon.

