Bobi, finalement pas le chien le plus vieux du monde ?

Le 21 octobre 2023, Bobi, le chien considéré comme étant le plus vieux ayant vécu sur Terre, a perdu la vie. Il avait 31 ans et 165 jours. Du moins, cet âge est celui qui était inscrit au livre des records Guinness. Mais finalement, le titre du chien le plus âgé a été retiré à Bobi. Voici pour quelle raison.

Bobi n’est plus le chien le plus vieux du monde

Un titre retiré posthume… Bobi n’est plus le chien le plus vieux du monde. Le Guinness Book des records a pris une lourde décision au sujet du Rafeiro portugais. En février 2023, le chien est effectivement entré dans l’histoire en obtenant ce titre de chien le plus vieux, un vrai record pour le toutou.

Mais, après sa disparition, l’organisme de records a finalement décidé de lui retirer le titre, faute « de preuves concluantes » concernant son réel âge. Effectivement, il n’existe pas vraiment de preuves papiers de l’âge qu’avait vraiment Bobi au moment de sa disparition.

Une enquête a été ouverte par Guinness World Record (GWR) au mois de janvier 2024 sur ce sujet épineux. Et finalement, dans un communiqué, la sanction est tombée. Bobi perd bel et bien le record. La race du chien vivant en moyenne 14 ans. Et forcément, sa longévité interrogeait. Ce sont en premier lieu des vétérinaires qui ont alerté le Guinness.

Aucune preuve pour confirmer l’âge du toutou

Selon certains, Bobi n’était pas vraiment âgé de 31 ans et quelques à la fin. Pendant l’enquête, son titre a donc été suspendu. Des « soupçons infondés », selon Leonel Costa, le maître de Bobi. Le Guinness a utilisé les données du Système d’information des animaux de compagnie (Siac) pour vérifier l’âge du chien.

Bobi a été enregistré dans le fichier en 2022. Et selon Mark McKinley, directeur du GWR, le Siac « n’exigeait pas de preuves pour justifier l’âge pour les animaux nés avant 2008 ». Et comme il est impossible de confirmer l’âge de Bobi, son titre au record a été enlevé.

