Un chasseur voulait traquer un buffle, il finit tué par l’animal

Alors qu’il était en safari, un chasseur traquait un buffle, mais il a fini tué par l’animal sur place. Le buffle l’a chargé et l’a tué en lui fonçant dessus. Pour certains militants pour les animaux, cela ne serait jamais arrivé sans le safari. Voici ce qu’il s’est passé.

Ce chasseur tente d’approcher un buffle et se fait percuter

Originaire du Texas, un chasseur a été tué par un buffle ce 3 août 2025 alors qu’il était en safari en Afrique du Sud. L’homme nommé Asher Watkins était en train de traquer un buffle pour une expédition, selon CNN.

Adepte des safaris de chasse, Asher était parti pour la province du Limpopo afin de chasser un buffle. Mais, il a été « mortellement blessé lors d’une attaque soudaine et non provoquée par un buffle non blessé qu’il traquait en compagnie de l’un de nos chasseurs professionnels et l’un de nos pisteurs », selon le directeur de Coenraad Vermaak Safaris (CVS), Hans Vermaak.

Il aurait été chargé à plus de 50 km/h

C’est cette société de safaris qui avait organisé l’expédition en question. Cependant, la CVS « n’a pas l’intention de partager publiquement des détails spécifiques concernant cet événement tragique… par respect pour la vie privée de la famille au vu de la nature sensible et traumatisante de la situation », a expliqué un membre de l’équipe de la société.

Selon les médias, le chasseur a été percuté violemment par le buffle. Ce dernier l’a chargé à plus de 50 km/h et l’a donc tué. Il faut aussi rappeler que cet animal peut peser jusqu’à 900 kg. Le buffle est considéré comme un animal dangereux, duquel il n’est pas conseillé de s’approcher.

« La chasse aux trophées est un passe-temps cruel »

Asher Watkins, 52 ans, était un millionnaire passionné de chasse et de safaris de luxe. Le but était de tuer l’animal, puis de se prendre en photo avec sa dépouille. On appelle cela des trophées de chasse.

Notez cependant que la société de safaris n’a pas précisé si le buffle avait été tué après cet incident. Mais, « les circonstances de l’incident sont en cours d’examen », selon les Gardiens de la chasse professionnelle et de la conservation (CPHC).

« Cela n’aurait pas dû arriver. La chasse aux trophées est un passe-temps cruel qui transforme des êtres sensibles en cibles, tout cela pour une photo grotesque« , a écrit de son côté l’association de défense des droits des animaux Peta.

