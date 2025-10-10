Née le 25 juin 1975 à Redwood City, en Californie, Linda Cardellini s’impose comme l’une des actrices les plus polyvalentes de sa génération. Elle se fait connaître à la fin des années 1990 grâce à son rôle de Lindsay Weir dans la série culte « Freaks and Geeks ». Une série devenue une véritable référence pour toute une génération de spectateurs. Mais c’est avec « Urgences », où elle incarne Samantha Taggart, qu’elle confirme son talent et son charisme à l’écran.

Issue d’une fratrie de quatre enfants, Linda découvre très tôt sa passion pour le théâtre et le chant, qu’elle pratique dès l’âge de dix ans. Après avoir obtenu son diplôme en 1993, elle s’installe à Los Angeles pour se consacrer pleinement à sa carrière d’actrice. En 2002, elle prête ses traits à Véra Dinkley, la célèbre intellectuelle à lunettes de la bande de « Scooby-Doo ». Quelques années plus tard, Netflix lui offre un rôle marquant dans « Bloodline », où elle incarne Meg Rayburn.

Green Book : Sur les routes du sud (2018)

En 2018, Linda Cardellini brille dans « Green Book : Sur les routes du Sud », réalisé par Peter Farrelly. Inspiré d’une histoire vraie, le film retrace la tournée du pianiste Don Shirley et de son chauffeur Tony Vallelonga, dit Tony Lip, à travers les États du Sud des États-Unis en 1962. Linda y incarne Dolores Venere, la femme attentionnée de Tony, un rôle tout en douceur et en humanité qui apporte une touche de tendresse à ce road movie chargé d’émotions.

Le titre du film fait référence au « Negro Motorist Green-Book », un guide publié chaque année entre 1936 et 1966. Cet ouvrage répertoriait les lieux accueillant les voyageurs afro-américains dans un contexte de ségrégation raciale. Véritable symbole d’espoir et de résistance, il est devenu un témoignage précieux de cette époque. « Green Book » remporte un immense succès critique et public, couronné par trois Oscars, dont celui du meilleur film.

Voici la bande-annonce officielle :

En 2002, Linda Cardellini prête ses traits à la brillante Véra Dinkley dans « Scooby-Doo », une comédie familiale américano-australienne réalisée par Raja Gosnell. L’histoire débute alors que la célèbre bande de Mystère et Cie parvient à arrêter le redoutable Pierrot Fantôme. Mais une dispute éclate, et les amis décident de se séparer. Deux ans plus tard, ils se retrouvent sur Spooky Island, un parc d’attractions mystérieux où d’étranges phénomènes surnaturels les attendent.

Si Linda Cardellini incarne une Véra aussi rationnelle qu’attachante, le véritable héros du film reste bien sûr Scooby-Doo lui-même. Entièrement conçu en images de synthèse, le célèbre chien a représenté un véritable défi technique pour les équipes d’effets spéciaux. « Scooby devait pouvoir marcher, parler, interagir avec ses partenaires humains, mais rester un vrai chien et garder tout son charme et son humour », expliquait le réalisateur Raja Gosnell.

La bande-annonce ci-dessous :

Souvenirs de Gravity Falls (2012)

Linda Cardellini prête sa voix à Wendy Corduroy dans la série d’animation « Souvenirs de Gravity Falls », créée par Alex Hirsch. Ce dessin animé raconte les aventures des jumeaux Dipper et Mabel Pines dont les vacances d’été prennent une tournure inattendue lorsque leurs parents les envoient chez leur grand-oncle Stan, dans la mystérieuse ville de Gravity Falls. Entre secrets enfouis, phénomènes étranges et humour décalé, la série séduit aussi bien les enfants que les adultes.

L’interprétation de Linda apporte une vraie fraîcheur au personnage de Wendy, jeune fille cool et pleine de malice. La critique est unanime : « Cela faisait longtemps qu’un dessin animé n’avait été aussi génial. L’humour est décalé, les personnages sont attachants et l’histoire vraiment originale. » Ce succès est d’ailleurs récompensé en 2013 par un Behind the Voice Actors Award, saluant la meilleure performance de doublage féminin dans une série télévisée comique ou musicale.

Voici son générique :

Bloodline (2015)

En 2015, Linda Cardellini retrouve le petit écran avec « Bloodline », une série dramatique créée par Todd A. Kessler, Glenn Kessler et Daniel Zelman. Présentée en avant-première à la Berlinale lors du 65e festival de Berlin, la série plonge au cœur des secrets d’une famille apparemment sans histoire : les Rayburn. À première vue, ils ont tout pour être heureux — un hôtel prospère sur une île paradisiaque, une réputation irréprochable, une fratrie soudée. Mais sous cette façade parfaite se cachent de lourds mensonges et des blessures profondes.

Linda y incarne Meg Rayburn, la fille du clan, partagée entre loyauté et culpabilité. Son jeu subtil et nuancé apporte une réelle profondeur émotionnelle à la série. Les critiques saluent d’ailleurs cette atmosphère singulière : « Le début de la série est une franche réussite : photographie, bande-son, ambiance… tout respire l’été, la chaleur, l’insomnie et les conversations nocturnes. Un univers visuel et sensoriel crépusculaire, fascinant et magnifiquement dépeint. »

Par ici le trailer :

Le Secret de Brokeback Mountain (2005)

En 2005, Linda Cardellini apparaît dans « Le Secret de Brokeback Mountain », un film dramatique signé Ang Lee. Adapté de la nouvelle d’Annie Proulx, le film raconte l’histoire bouleversante de deux hommes, Ennis del Mar et Jack Twist, unis par une passion secrète qui s’étend sur vingt ans. Tous deux ont grandi dans des ranchs modestes du Wyoming, et leur rencontre va changer leur vie à jamais. Linda y interprète Cassie Cartwright, la petite amie d’Ennis. Par sa sensibilité et sa retenue, elle apporte une touche humaine et sincère à ce drame intimiste.

« Le Secret de Brokeback Mountain » a marqué l’histoire du cinéma, aussi bien pour la justesse de son récit que pour son courage à aborder un sujet encore tabou à l’époque. Malgré quelques censures lors de sa diffusion en Italie — deux scènes d’amour ayant été supprimées à la télévision — le film a reçu un accueil critique exceptionnel. Il a d’ailleurs été inscrit au National Film Registry en 2018, consacrant son statut d’œuvre incontournable.

Voici son trailer :

Scooby-Doo 2 : les monstres se déchaînent (2004)

Deux ans après le succès du premier film, Linda Cardellini retrouve son rôle de Véra Dinkley dans « Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent », toujours réalisé par Raja Gosnell. Cette fois, la tranquillité de Coolsville est menacée par un mystérieux individu masqué, bien décidé à semer la panique en réveillant les monstres les plus célèbres de la bande dessinée. Entre poursuites rocambolesques et humour bon enfant, la joyeuse équipe de Mystère et Cie repart pour une aventure aussi délirante qu’attachante.

Pour ce second opus, les équipes techniques ont perfectionné la création numérique de Scooby-Doo. Grâce à de nouveaux programmes informatiques, son apparence gagne en réalisme : pelage plus fin, regard expressif, mouvements plus fluides… autant de détails qui donnent au célèbre chien détective encore plus de vie et de charme.

Un extrait juste en bas :

Dead to Me (2019)

Avec « Dead to Me », Linda Cardellini dévoile une nouvelle facette de son talent. Créée par Liz Feldman, cette série à l’humour noir met en scène deux femmes que tout oppose : Jen, incarnée par Christina Applegate, et Judy, interprétée par Linda Cardellini. Leur rencontre improbable, marquée par la douleur et le mensonge, donne naissance à une amitié aussi touchante que chaotique. Souvent présentée comme une version plus légère de « Big Little Lies », la série mêle habilement émotions fortes et comédie grinçante.

Dès la première saison, la critique est enthousiaste : « Une histoire très touchante. J’ai beaucoup accroché : les actrices sont formidables, l’intrigue captivante et les émotions au rendez-vous. Un vrai moment de délire et de tendresse ! » Si la troisième saison divise davantage les spectateurs, certains pointent une légère baisse de rythme : « Moins bien que les deux précédentes, on commence à tourner en rond dès les premiers épisodes. » Malgré tout, « Dead to Me » reste une série marquante, portée par la complicité et la sincérité du duo Applegate–Cardellini, qui fait tout le sel de cette comédie dramatique.

Voici sa bande-annonce :

Le Fondateur (2016)

En 2016, Linda Cardellini rejoint le casting du film biographique « Le Fondateur », réalisé par John Lee Hancock. Le long-métrage retrace l’ascension de Ray Kroc, l’homme qui a transformé un petit restaurant familial, tenu par Richard et Maurice McDonald, en l’une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde : McDonald’s. Linda y interprète Joan Smith, une philanthrope qui deviendra la troisième épouse de Ray Kroc.

À sa sortie, « Le Fondateur » reçoit d’excellentes critiques pour la justesse de son scénario et la performance de Michael Keaton. Le film gagne en popularité avec le temps, devenant une référence du genre biographique. Fait intéressant : le scénario figurait sur la « Black List » de 2014, qui recense les meilleurs scripts n’ayant pas encore trouvé de financement.

Découvrez son trailer :

Sous le silence (2001)

Dans « Sous le silence », réalisé par Tom McLoughlin, Linda Cardellini incarne Shelly, la fille d’un homme brisé par le drame. Après le suicide de son fils de dix-sept ans, le docteur Michael Hunter abandonne sa brillante carrière de psychothérapeute pour devenir professeur. Sa vie s’effondre : sa femme le quitte, et sa relation avec sa fille s’effrite peu à peu.

Ce thriller psychologique s’ancre dans un réalisme troublant. Lumière, décors, maquillage : chaque détail a été pensé pour renforcer cette impression d’authenticité. « Le contraste entre cette normalité et la force des émotions en jeu rend le film encore plus prenant », confie le réalisateur Tom McLoughlin. Grâce à cette approche intime et sobre, le film plonge le spectateur dans une atmosphère à la fois poignante et profondément humaine.

Ci-dessous un extrait :

Very Bad Dads (2015)

En 2015, Linda Cardellini rejoint la comédie « Very Bad Dads », réalisée par Sean Anders. Elle y incarne Sara Whitaker, une mère de famille dont la vie bien ordonnée va basculer lorsque deux figures paternelles entrent en conflit pour gagner le cœur de ses enfants. Son mari actuel, beau-papa attentionné, voit soudain ressurgir le père biologique, bien décidé à reprendre sa place. Entre gags, rivalités et situations absurdes, la guerre des papas est déclarée !

Le film séduit par son humour accessible et son ton familial. « Un bon film comique avec un bon fond, des acteurs excellents, humour et rigolade au rendez-vous », notent les spectateurs. Sorti pendant les fêtes de Noël, « Very Bad Dads » connaît un véritable succès commercial : il se hisse à la deuxième place du box-office américain lors de ses deux premières semaines, avec plus de 101 millions de dollars de recettes.

Par ici la bande-annonce :

