Comprendre les 10 principales figures de style en 5 minutes

Les figures de style sont ces petites touches magiques qui transforment un texte ordinaire en une œuvre captivante. Elles permettent aux auteurs de jouer avec les mots, de manipuler les images et de séduire le lecteur. Que vous soyez un amoureux de la langue française ou que vous cherchiez simplement à améliorer vos écrits, comprendre les principales figures de style peut faire toute la différence. Une vulgarisation littéraire très utile pour vos cours de français, allez go !

1. La métaphore

La métaphore est probablement l’une des figures de style les plus courantes et les plus puissantes. Elle consiste à comparer deux éléments sans mots de comparaison comme « comme » ou « tel ».

Par exemple, dire « cet homme est un lion » ne signifie pas qu’il a une crinière ou rugit, mais qu’il est courageux. La métaphore permet d’ajouter une dimension poétique et évocatrice au langage, en fusionnant deux réalités en une seule image frappante. Une figure de style vitale.

2. La comparaison

Contrairement à la métaphore, la comparaison met en parallèle deux éléments avec un outil de comparaison : « comme », « tel », « pareil à », etc.

Dire « cet homme est courageux comme un lion » est une comparaison. Elle est plus explicite que la métaphore, car elle souligne clairement le lien entre les deux éléments. C’est une figure simple mais efficace pour créer des images précises et accessibles. Ne pas utiliser de comparaison dans un texte, c’est comme ne jamais écrire.

3. L’hyperbole

L’hyperbole, c’est l’art de l’exagération. Cette figure de style est utilisée pour amplifier une idée, un sentiment ou une réalité au-delà du raisonnable.

Par exemple, dire « je meurs de faim » alors que vous avez simplement un petit creux est une hyperbole. Elle sert à frapper l’esprit du lecteur ou de l’auditeur, en rendant le message plus fort, plus intense. La figure de style la plus importante du monde.

4. L’allitération

L’allitération est la répétition de sons consonantiques identiques ou similaires au début de mots qui se suivent ou qui sont proches dans une phrase.

Par exemple, dans « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? », la répétition du son « s » crée une sensation de sifflement. Cette figure de style joue sur la musicalité du texte et peut rendre un passage plus mémorable ou plus agréable à l’oreille.

Dans cette musique, écoutez bien le second chanteur, SEB use beaucoup d’allitérations, c‘est clairement sous-côté comme procédé qu’on se demande si certains y pensent :

5. L’assonance

L’assonance, quant à elle, repose sur la répétition de sons vocaliques (les voyelles) dans une phrase. Par exemple, « Tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire » (Racine) répète le son « i ». Comme l’allitération, l’assonance apporte une certaine harmonie au texte et peut même influencer le rythme de la phrase, en créant des échos subtils. Elle est moins énergique, renommée ou réputée que l’allitération, mais c’est quand même une très bonne alternative.

6. L’anaphore

L’anaphore consiste à répéter un mot ou une expression en début de phrase ou de vers. Un exemple célèbre est « Moi, président de la République » de François Hollande.

L’anaphore sert à insister sur une idée, à créer un effet d’accumulation ou à rythmer le discours. L’anaphore, c’est une figure de style fréquemment utilisée dans les discours politiques ou les textes poétiques pour renforcer un message.

7. L’antithèse

L’antithèse est la mise en parallèle de deux idées opposées pour créer un contraste fort. Par exemple, dire « je vis, je meurs« (Louise Labé) illustre cette figure de style. L’antithèse permet de souligner les contradictions ou les oppositions dans une idée ou une situation, créant ainsi un effet de surprise ou de réflexion chez le lecteur. C’est un peu le chat de Schrödinger à nous, les littéraires. Une figure de style que j’aime tant que je déteste, elle n’est pas facile à mettre en application !

8. L’oxymore

L’oxymore est une forme d’antithèse où deux termes opposés sont placés côte à côte, comme dans l’expression « une obscure clarté« . Cette figure de style joue sur le paradoxe, en associant des mots qui, à première vue, se contredisent.

L’oxymore suscite la curiosité et pousse le lecteur à réfléchir à la signification plus profonde de cette juxtaposition inhabituelle. « Mort vivant », « orgueilleuse faiblesse”, « douce violence », « magnifique crainte », « ascension abyssale« , voilà quelques petits exemples de cette figure de style.

9. La métonymie

La métonymie consiste à remplacer un mot par un autre qui lui est lié par un rapport logique, comme le contenant pour le contenu, la cause pour l’effet, ou l’auteur pour son œuvre.

Par exemple, dire « boire un verre » revient à dire « boire le contenu d’un verre« . Cette figure de style permet de simplifier le discours et d’apporter une touche d’originalité en utilisant des raccourcis de langage. On peut par exemple dire aussi « faire de l’essence » au lieu de dire « faire le plein d’essence ».

10. La périphrase

La périphrase est l’art d’exprimer en plusieurs mots ce qui pourrait être dit en un seul. Par exemple, au lieu de dire « Paris », on pourrait dire « la ville lumière ». Elle permet d’éviter les répétitions, de donner une touche poétique ou descriptive au texte, et parfois même d’apporter une certaine nuance ou subtilité à l’expression.

Voici une périphrase pour la première phrase de ce paragraphe : Dans l’art ancestral de l’écriture, il existe la périphrase, un procédé d’expression qui implique l’écriture de plusieurs mots rendant alors le contenu alambiqué alors que ce dernier aurait pu être exprimé en un seul mot ou très peu de mots.

Voilà 3 lignes au lieu d’1. Et donc ça, c’est pour une phrase. Mais, il est généralement plus courant d’utiliser la périphrase avec un mot. Par exemple dire « le chef de l’État » à la place du « président ».

Voilà, en cinq minutes, vous avez un aperçu des principales figures de style qui enrichissent notre langue. Elles sont les outils du poète, de l’écrivain, du publicitaire ou de quiconque souhaite donner du relief à ses mots.

