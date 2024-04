Comprendre la guerre de Troie en moins de 5 minutes

Si vous avez déjà vu le film Troie avec Brad Pitt, vous connaissez déjà un peu l’histoire. Mais, pour un petit rappel, que ce soit pour votre culture ou pour réviser vos cours, voici un petit résumé de la guerre de Troie. Nous allons utiliser ici le récit de l’Iliade.

Comment commence la guerre de Troie ?

La guerre de Troie est un conflit armé très repris dans la culture populaire, entre pièces de théâtre, peintures, musiques, et évidemment le film avec Brad Pitt, Diane Kruger et Orlando Bloom. Cette guerre s’est déroulée entre 1350 et 1150 avant Jésus-Christ, selon les historiens. La date précise n’est pas connue.

Conflit légendaire de la mythologie grecque, mettant notamment en scène le héros Achille, cette guerre aurait commencé après la visite des princes de Troie, citée antique d’Asie mineure, Pâris et Hector à Sparte en Grèce. Lors de leur visite, le roi Ménélas de Sparte est marié à une très belle femme, Hèlène. Sauf que Pâris commet l’irréparable, il enlève Hélène.

Les fils du roi de Troie, Priam, partent avec Hèlène pour Troie. Pâris serait tombé amoureux de la femme du roi de Sparte, qui lui aurait été promise par la déesse Aphrodite elle-même. Pâris aurait du choisir entre la royauté apportée par la déesse Héra, la puissance apportée par Athéna et l’amour apporté par Aphrodite. Il aurait choisi la troisième option, choisissant d’épouser alors Hèlène.

Après l’enlèvement d’Hélène, emmenée à Troie, Ménélas décide de rompre la paix entre Troie et Sparte. Initialement, les deux cités étaient en guerre. Mais, la paix fut actée après un conflit armé entre le Grec Héraclès et Laomédon, ex-roi de Troie.

Plusieurs rois, dont Achille, se joignent au combat

Plusieurs rois grecs se joignent à la bataille aux côtés du roi de Sparte, bien décidé de retrouver son épouse. Et Ménélas fait également appel à un autre héros très connu, Achille. Réputé pour être invincible, il est appelé par le roi de Sparte pour se battre contre Troie.

Achille, connu pour être fort et immortel, a le droit de mener sa propre armée lors de ce conflit. Lui et son ami Patrocle partent ensemble sur le front, mais Patrocle est vaincu par Hector. Achille réussira à vaincre le prince de Troie Hector à son tour, par vangeance. Hector finira ses jours, traîné par le char d’Achille, le corps mutilé.

Les Dieux, très mécontents de ce comportement, auraient voulu se venger d’Achille. Apollon, dieu grec, est donc envoyé sur place, au cœur de la guerre de Troie, sous les traits du prince Pâris. Le dieu tuera Achille en décochant une flèche dans la seule partie de son corps vulnérable, son talon droit.

D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’on appelle le tendon de cette zone, le tendon d’Achille. Si vous vous le brisez, alors qu’il est très fragile, vous pouvez finir en fauteuil roulant. Achille était connu pour être invincible, sauf au niveau de ce talon.

Cela viendrait du fait qu’il a été plongé dans le Styx, fleuve des enfers traversé par le passeur Charon. Sa mère l’a plongé dans le fleuve, ce qui l’a rendu invincible. Mais, la seule partie de son corps qui n’a pas été trempée était son talon, devenant son point faible.

Le cheval de Troie et la fin de la cité

Avec son frère Agamemnon, le roi de Sparte va voir Ulysse, roi d’Ithaque, ainsi que son fils Télémaque. C’est lui qui aurait donné l’idée à Ménélas de construire le « cheval de Troie ». Le cheval de Troie est un énorme cheval en bois construit par les grecs pour leurrer les troyens. Il est essentiel pour assiéger Troie, la ville étant très bien gardée avec des murailles énormes.

En réalité, le cheval était rempli de soldats prêts à attaquer Troie pour récupérer Hèlène. Ils n’avaient qu’à sortir du cheval de Troie, une fois entré dans le cité. Les habitants de Troie pensaient que ce cheval était une offrande à Poséidon ou à Athéna. C’est pour cela qu’ils ont emmené le cheval entre leurs murs sans se douter que des grecques se cachaient dans son ventre.

C’est ce qui a coûté la victoire à Troie. Finalement, avec cette supercherie, Ménélas gagne la guerre. Troie est pillée et brûlée tandis qu’Hélène est alors récupérée.

