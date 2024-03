Comprendre l’effet de déjà-vu en moins de 5 minutes

Maintenant que vous connaissez l’effet Golem, cap sur un autre mystère psychologique : l’effet de déjà-vu. Un sentiment d’avoir déjà vécu ou vu une scène que beaucoup de gens connaissent. Mais concrètement, pourquoi ça nous fait ça ?

C’est quoi l’effet de déjà-vu ?

Déjà, c’est quoi l’effet de déjà-vu ? Un « déjà-vu » est une sensation parfois amusante ou désagréable d’avoir déjà vécu une scène de la vie par la passée ou d’avoir déjà vu une situation. Comme si vous aviez déjà rêvé de ce moment que vous êtes en train de vivre, d’en avoir déjà été témoin.

Il peut s’agit d’une scène, d’un objet, d’une conversation, ou même d’un sentiment. Toute chose qui donner l’impression d’un déjà-vu. Et lorsque vous avez cette sensation, vous ressentez également une impression de dépersonnalisation, d’irréalité, d’étrangeté.

Ce n’est pas du tout comme un souvenir, un pressentiment ou encore un flashback, c’est vraiment comme si vous reviviez l’instant présent une seconde fois.

Actuellement, l’effet touche presque tout le monde de manière occasionnelle. Seulement une toute petite partie de la population déclare avoir très souvent des déjà-vu. Il convient aussi d’ajouter que la plupart des gens ne le disent pas quand ils ont un déjà-vu, ils le gardent pour eux. En général, les gens qui font cette expérience restent perplexes, voire deviennent anxieux après le déjà-vu.

Notez que le philosophe français Émile Boirac qui a employé pour la première fois le nom de « sensation de déja-vu » (à notre connaissance) dans « L’Avenir des sciences psychiques ».

En psychologie, ce phénomène se rapproche beaucoup de ce qu’on appelle la paramnésie. Il s’agit d’une forme d’amnésie, d’oubli. Plus précisément, cela désigne plutôt une erreur de souvenir / faux souvenir. C’est par exemple ce qui peut arriver quand on rêve de quelque chose et qu’on pense l’avoir vraiment vécu. Ou bien quand on s’autopersuade d’avoir vécu quelque chose.

Plusieurs théories pour expliquer l’effet de déjà-vu

Pourquoi ça arrive ? Actuellement, la science ne peut pas réellement l’expliquer. Comme tout ce qui est scientifiquement factuel, c’est avant tout une hypothèse. Ici, pour l’effet de déjà-vu, il y a plusieurs théories scientifiques sur le sujet.

Un problème neurologique ?

Premièrement, sachez que l’effet de déjà-vu serait complètement quelque chose de neurologique. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que plusieurs maladies touchant le cerveau peuvent entrainer davantage de déjà-vu.

C’est le cas avec les épilepsies, les troubles bipolaires, la schizophrénie ou encore la maladie d’Alzheimer. Mais, plein d’autres cas de figure peuvent entrainer davantage de déjà-vu comme l’anxiété, le post-traumatique, la fièvre, etc.

Notamment, plusieurs études, dont une publiée en 2016 par des chercheurs de l’université St Andrews, démontrent que les aires frontales du cerveau seraient impliquées dans ce phénomène. Par contre, les zones concernant la mémoire, comme l’hippocampe, ne seraient que très peu impliquées.

D’après plusieurs théories, le déjà-vu serait finalement le résultat d’un problème de transmission neuronal entre différentes zones. Certains parlent même de décalage entre les deux hémisphères du cerveau.

Ce problème de transmission occasionnel créerait une sorte de diplopie mentale, soit une vision double de l’événement. Comme si vous aviez deux souvenirs en même temps d’une situation présente ou comme si vous voyiez en double un objet sur deux réalités différentes.

Un problème de souvenirs ?

D’autres théories mettent aussi en avant la possibilité d’un problème de stockage des souvenirs. Vos souvenirs sont stockés dans votre mémoire de manière partielle, vous n’avez pas tout le souvenir en tête (et ça c’est normal). Mais, dans le cas du déjà-vu, le souvenir revient encore plus partiellement sous la forme d’un rappel.

Une cause psychologique profonde ?

Notez qu’il existe aussi une théorie psychologique au déjà-vu plutôt que neurologique. Pour certains chercheurs, cet effet viendrait finalement d’une cause psychologique, ici, l’anxiété. Il se peut que la personne fasse une dépersonnalisation, comme c’est courant dans l’anxiété chronique, lors d’une situation jugée stressante par son cerveau.

La situation peut ne pas avoir l’air stressante, la plupart du temps cette anxiété est inconsciente. Ainsi, ce serait cette angoisse inconsciente qui créerait cette dépersonnalisation, comme pour vous faire échapper à la réalité.

Et il se peut aussi que le déjà-vu soit aussi l’effet d’un souvenir oublié ou refoulé. C’est par exemple ce qui peut souvent arriver dans le cas de microtraumatismes (passés inaperçus) ou de traumatismes occultés.

Déficit de l’attention et explication alternative

D’autres psychologues suggèrent aussi que le déjà-vu serait un déficit transitoire de l’attention. Vous avez un déjà-vu en perdant votre attention de manière occasionnelle et temporaire. Votre cerveau essaie donc de se rattacher au souvenir de ce que vous étiez en train de faire.

Et finalement, dernière théorie, mais qui n’est pas retenue dans la littérature scientifique : le déjà-vu serait finalement comme des rêves prémonitoires ou des bribes de ses vies antérieures.

Et vous, quelle théorie vous paraît la plus probable ?

