Top 20 des meilleurs jeux mobile gratuits (free to play)

Si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo dans les transports en commun et que vous ne voulez pas acheter une console de jeu portable, pourquoi pas jouer sur téléphone ? Dans ce cadre, et avec notre grande expérience de joueurs de jeux gratuits sur mobile (jamais nous ne pairons, jamais !), voici les 20 meilleurs titres que nous avons testés sur Android ou sur iOS (iPhone).

NB : attention, un jeu en free-to-play veut dire que le jeu n’est pas payant à l’achat. Mais, le plus souvent, pour que les développeurs et le studio soit rentable, il y a des achats internes, notamment pour des skins, des déplacements, des tickets, etc. et/ou des publicités.

Call of Duty Mobile

Nous avons testé Warzone sur mobile, mais nous ne sommes pas très fans, personnellement. Sachez qu’il existe. Mais, nous avons adoré jouer à Call of Duty Mobile. COD mobile est un des FPS game les plus populaires sur téléphone, rassemblant les adeptes de la licence.

Vous y avez plusieurs modes de jeu, vous pouvez affronter d’autres joueurs ou même jouer en équipe, le tout sur des cartes (maps) connues du jeu comme Shipment, Raid et Standoff. Vous avez le jeu sur Apple Store et sur Google Play Store.

Plague Inc

C’est un de nos jeux favoris. Oui, nous adorons le concept d’incarner un virus mortel et de devoir mener une stratégie pour contaminer le monde entier le plus rapidement possible.

Vous l’aurez donc compris, ce jeu est un jeu de stratégie et de gestion dans lequel vous devez contaminer le monde avec un virus. Pour cela, vous devrez élargir le panel de contaminations du virus, ses symptômes, contrer les scientifiques qui tentent de trouver un remède. Vous pouvez le trouver sur Android et sur iOS.

Lapse : A Forgotten Future

C’est un jeu que nous adorons. Il y a un second opus qui se passe en Égypte, mais le premier reste le meilleur, à notre sens. Uniquement sur Android, le jeu est un jeu à choix dans lequel vous incarnez le dirigeant d’un pays dans un univers post-apocalyptique.

Non seulement vous devez faire les bons choix pour ne pas ruiner le pays ou finir sur le bucher, mais vous devez aussi trouver des réponses à la situation. Le jeu mêle beaucoup de SF, avec le côté post-apo, des aliens, mais aussi du voyage dans le temps.

Eldarya

Après Amour Sucré, les créateurs ont décidé de faire un jeu un peu plus adulte et fantastique, Eldarya. On y joue depuis sa sortie (enfin, nous y jouions, il y a eu un incendie des serveurs il y a quelques années, beaucoup ont perdu leurs données).

Le jeu vous place dans la peau d’une « gardienne », une jeune femme qui tombe dans un nouveau monde après une balade en forêt. Dans ce monde, de nombreuses créatures existent. Tout en explorant le monde, en réalisant des missions et en veillant à vos lovometters, vous devrez tenter de sauver ce monde d’un mal terrifiant.

C’est un jeu de drague à choix dans lequel vos choix influencent l’histoire, mais aussi vos relations avec les personnages draguables. Il y a une histoire à suivre, grâce à des points de déplacements, mais vous avez aussi toute une dimension customisation.

Pour cause, il est possible d’obtenir de nouvelles tenues, participer à des événements et même échanger des vêtements, des familiers, des coupes de cheveux avec les autres joueurs sur le marché. Vous avez le jeu sur Android, sur Apple, mais aussi sur navigateur.

Summoners War

On n’a pas trop joué à celui-ci, pas notre genre, mais nous comprenons totalement pourquoi il y a autant de fans sur ce titre. Très addictif, le jeu disponible sur Play Store, sur iOS et sur Steam est un RPG de stratégie avec des combats au tour par tour, mais pas que.

C’est aussi un bon jeu de collection qui donne envie de tout avoir dans l’Arène céleste. 1500 monstres différents peuvent être invoqués dans ce jeu sans limite et gratuit, un très bon jeu pour occuper le temps.

LoL: Wild Rift

Si vous aimez l’univers vaste de League of Legends (le jeu PC, les musiques, la série Arcane, ce sont nos péchés mignons), vous aimerez peut-être ce jeu mobile gratuit du monde de LOL. Sur Google ou sur Apple, plongez dans ce jeu de stratégie MOBA créé par Riot Games.

Globalement, il s’agit un peu du jeu PC mais en version téléphone. Vous devrez faire équipe avec vos amis, incarnez l’un des personnages de LOL comme Jinx et partir au combat pour déterminer la meilleure équipe.

7Days!

Si vous ne l’aviez pas compris, nous aimons les jeux à choix. Si nous ne pouvons pas vous présenter Life is Strange, autant vous présenter ce petit jeu peu connu sur mobile. Il est gratuit, mais demande de payer pour avoir plus de dialogues sur 24 heures.

Dans ce roman visuel sur iOS et Android, vous incarnez une jeune fille qui tombe dans un nouveau monde après avoir perdu la vie. Vous avez 7 jours pour comprendre comment sortir d’ici et revenir à votre vie. Plusieurs fins sont possibles et vous avez des choix importants à faire pour ne pas périr dans cet univers alternatif.

Ark Survival Evolved

Alors, soyons très clairs, la version mobile est bien moins jolie et fluide que les versions PC ou consoles. Mais, le jeu a le mérite d’être là, d’être correct et d’être gratuit sur téléphone. Dans ce jeu, vous incarnez un survivant qui doit… survivre sur une île.

Sauf que cette île est très hostile, elle est peuplée de dinosaures et autres créatures. Vous devez construire votre abri, farmer, build, chasser, mais aussi, si vous le voulez, apprivoiser des animaux. Vous pourrez trouver le jeu sur Apple et sur Android. Un bon jeu de survie mobile peu connu comparé à ses versions PC et consoles, déjà cultes.

Cell to Singularity

C’est jeu est un chef-d’œuvre. Disponible sur PC, iOS et Android, le jeu est un jeu de gestion dans lequel vous partirez à la découverte du monde, littéralement.

Vous devez débloquer tous les paliers de l’univers de la première bactérie vivante sur Terre aux humains cyborgs, en passant par les dinosaures, les hommes de Néandertal, ou encore les reptiles, les mammifères, le néolithique, le Moyen Âge, la colonisation de Mars… Vous en avez pour des heures et des heures de jeu, avec en plus une dimension découverte scientifique et historique incroyable.

Clash of Clans

Ce n’est pas un jeu auquel nous avons beaucoup joué. Mais, nous pouvons facilement voir pourquoi ce titre a autant de fans. Sur iOS et Android, le jeu vous propose de gérer et construire votre propre village, former un clan et participer à des guerres de clans des plus épiques.

Combattez aux côtés de vos compagnons, devenez le personnage que vous voulez, protéger votre forteresse et combattez pour votre victoire.

Pokémon Unite

C’est un jeu assez proche de LOL dans les faits puisque c’est également un MOBA (bataille en arène en multijoueur), mais dans l’univers de Pokémon. Disponible sur Android, sur iPhone, mais aussi sur Nintendo Switch, le jeu vous propose de faire équipe avec d’autres joueurs et d’incarner un Pokémon avec ses capacités spéciales. Vous devrez affronter une autre équipe, marquer des points au niveau de leurs tours et protéger vos propres tours.

The Ants : Underground Kingdom

Si le jeu des Fourmis, fait avec l’auteur Bernard Werber, arrive, nous avons un autre jeu à vous proposer avec des fourmis. Ce jeu de gestion vous propose de créer votre propre colonie, de former vos ouvrières, de trouver des vivres, de combattre les colonies et les insectes ennemis… Bref, de tout faire pour assurer la prospérité à votre nid et protéger la reine. Vous pouvez retrouver le jeu sur iOS et sur Android.

Genshin Impact

Nous ADORONS Genshin Impact. Au Japon, c’est presque équivalent à Pokémon en popularité. Le jeu RPG narratif est disponible sur PC, consoles, mais aussi sur Google Play et sur iPhone / iPad. Très beau graphiquement, vous suivez une histoire pleine de poésies en incarnant divers personnages à collectionner.

Combats, découvertes en tous genres, tirages magiques… Le jeu gratuit est un succès mondial et il est donc également disponible sur mobile pour pas cher, c’est-à-dire gratuitement. Ah oui et le jeu est multiplateforme, vous pouvez reprendre votre partie sur mobile alors que vous étiez sur PC par exemple.

State of Survival

Si vous aimez les jeux de gestion, les jeux de survie et les jeux de zombies, State of Survival est le bon choix. Sur PC, comme sur iOS ou Play Store, le jeu de gestion vous propose de gérer votre propre camp de survivants dans un monde envahi par les zombies. Un RPG où vous devrez donc gérer vos ressources, construire des bâtiments, gérer les survivants et défendre le camp des zombies.

Albion Online

Le jeu date un peu, mais c’est toujours un plaisir à jouer. Présent sur PC, Android et iOS, le jeu est un MMO Multiplateforme, comme Genshin Impact, dans lequel vous pouvez construire votre propre territoire, explorer le monde, gérer vos ressources et interragir avec les autres joueurs. Globalement, c’est comme une seconde vie où toute l’économie de ce monde virtuel est gérée par les joueurs.

Legends of Runeterra

C’est le jeu de cartes mobile inspiré de l’univers de LOL. Jouez les différents champions de League of Legends dans ce « card game » alliant stratégie et collection. Nous, on adore et les joueurs aussi. Le jeu est dispo sur Android et sur iOS, là aussi.

Fortnite

Malheureusement pour vous, chers utilisateurs d’App Store / Apple Store, le jeu n’est pas disponible. En réalité, il n’est pas non plus sur Google Play. Pour jouer au fameux Battle Royal Fortnite sur téléphone, il faudra télécharger la version mobile pour Android sur le site officiel du jeu.

Le but, vous le connaissez certainement, vous devez survivre et être le dernier survivant sur 100 joueurs. Pour ça, vous pouvez vous cacher, construire des structures, voguer sur la map qui change en fonction des saisons, tuer vos ennemis, échapper aux PNJ et échapper à la terrible tempête qui rétrécit à vue d’œil.

GWENT : The Witcher Card Game

Peu connu, le jeu est un des meilleurs jeux de cartes sur mobile à notre sens. Il s’agit du fameux jeu joué par Geralt dans The Witcher. Dans ce jeu, vous affrontez donc d’autres joueurs avec des cartes uniques et des invocations stratégiques. Magie et duel sont au rendez-vous dans l’univers du Sorceleur. Le jeu est actuellement disponible sur Android et iOS.

Hearthstone

C’est un des meilleurs jeux de cartes sur mobile. Disponible absolument partout, mais aussi sur mobile, sur Google et Apple, ce très beau jeu de collection et de stratégie a été imaginé par le studio à l’origine de World of Warcraft et Overwatch. C’est évidemment un succès à son tour.

PUBG Mobile

Comme pour COD Mobile, PUBG Mobile est la version pour téléphone du célèbre jeu PC et consoles. Dans cette version gratuite, vous avez le même rôle, faire équipe avec d’autres joueurs dans un battle royal où une seule équipe gagnera. Vous pourrez trouver ce jeu de tir sur Android et sur iOS gratuitement.

Conclusion

Bien entendu, il y a bien plus de jeux mobiles gratuits sur le marché. Mais, ce sont réellement nos 20 préférés. N’hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre propre liste de jeux que vous aimez sur téléphone en free-to-play. Cela permettra aussi à nos lecteurs d’avoir d’autres idées de « mobile games ».

