Quelle est la date limite de congélation par aliment ?

Congeler les aliments est une méthode simple et efficace pour éviter le gaspillage alimentaire et prolonger la durée de vie des produits. Cependant, tout aliment congelé n’est pas éternellement consommable. Même au congélateur, des altérations peuvent survenir, notamment en termes de goût, de texture ou de qualité nutritionnelle. Les durées de conservation varient selon les aliments, et les respecter permet d’assurer une bonne sécurité alimentaire tout en préservant les saveurs.

Les dates limites de congélation selon les aliments

Les durées indiquées ci-dessous correspondent à une congélation à -18°C, la température standard des congélateurs domestiques.

1. Viandes et volailles

Viande de bœuf : jusqu’à 12 mois pour les morceaux entiers (comme les steaks ou les rôtis). La viande hachée, plus fragile, se conserve 2 à 3 mois.

: jusqu’à 12 mois pour les morceaux entiers (comme les steaks ou les rôtis). La viande hachée, plus fragile, se conserve 2 à 3 mois. Poulet et dinde : 9 à 12 mois pour les morceaux entiers ou les filets. Si la volaille est hachée ou marinée, privilégiez une durée de 3 à 4 mois.

: 9 à 12 mois pour les morceaux entiers ou les filets. Si la volaille est hachée ou marinée, privilégiez une durée de 3 à 4 mois. Porc : environ 6 à 8 mois pour les côtes, rôtis ou morceaux similaires.

: environ 6 à 8 mois pour les côtes, rôtis ou morceaux similaires. Charcuterie : attention aux saucisses et jambons, qui supportent mal la congélation. Consommez-les sous 1 à 2 mois.

2. Poissons et fruits de mer

Poissons gras (saumon, maquereau) : 2 à 3 mois. Ces poissons contiennent des acides gras sensibles à l’oxydation.

: 2 à 3 mois. Ces poissons contiennent des acides gras sensibles à l’oxydation. Poissons maigres (cabillaud, colin) : jusqu’à 6 mois.

: jusqu’à 6 mois. Fruits de mer : crevettes, coquilles Saint-Jacques ou homards peuvent rester 3 à 4 mois au congélateur.

3. Fruits et légumes

Légumes crus ou blanchis : haricots verts, épinards, ou carottes se conservent 8 à 12 mois. Le blanchiment préalable limite leur dégradation.

: haricots verts, épinards, ou carottes se conservent 8 à 12 mois. Le blanchiment préalable limite leur dégradation. Fruits frais : les fruits comme les baies, les pêches ou les pommes tiennent environ 8 à 12 mois. Les fruits riches en eau (melon, pastèque) perdent en texture, mais restent consommables.

: les fruits comme les baies, les pêches ou les pommes tiennent environ 8 à 12 mois. Les fruits riches en eau (melon, pastèque) perdent en texture, mais restent consommables. Herbes aromatiques : persil, ciboulette ou basilic tiennent 6 à 8 mois lorsqu’ils sont bien emballés.

4. Produits laitiers

Beurre et margarine : jusqu’à 6 à 9 mois sans perte notable de qualité.

: jusqu’à 6 à 9 mois sans perte notable de qualité. Fromages râpés : environ 3 à 4 mois. Attention, les fromages frais comme la mozzarella ou le fromage blanc ne supportent pas la congélation.

: environ 3 à 4 mois. Attention, les fromages frais comme la mozzarella ou le fromage blanc ne supportent pas la congélation. Lait : 1 à 2 mois, mais remuez bien avant utilisation.

5. Plats cuisinés et pâtisseries

Plats en sauce (lasagnes, bolognaise) : entre 3 et 4 mois.

: entre 3 et 4 mois. Soupe : jusqu’à 6 mois si elle ne contient pas de crème.

: jusqu’à 6 mois si elle ne contient pas de crème. Pâtisseries : les gâteaux secs ou tartes aux fruits tiennent 6 mois. Évitez de congeler les crèmes pâtissières ou les ganaches, qui se déstructurent.

6. Pain et viennoiseries

Pain : 1 à 3 mois, selon qu’il est tranché ou entier.

: 1 à 3 mois, selon qu’il est tranché ou entier. Viennoiseries : croissants et brioches peuvent se conserver 2 à 3 mois, mais leur texture sera légèrement modifiée.

VOIR AUSSI : DLC dépassée : Peut-on congeler des aliments presque périmés ?

Nos conseils pratiques pour une congélation réussie

Pour bien congeler vos produits et respecter la date de congélation, il est conseillé d’étiqueter vos aliments. Notez la date de congélation et le nom du produit pour éviter toute confusion.

Nous vous conseillons aussi d’utiliser des contenants adaptés. Privilégiez des sacs hermétiques ou des boîtes en plastique pour limiter le risque de brûlure par le froid.

Il est important de congeler rapidement vos produits frais après achat. Placez vos aliments dans le congélateur le plus rapidement possible après préparation ou achat.

Finalement, on vous conseille fortement de respecter des portions adéquates. Congelez les aliments en petites quantités pour une décongélation plus rapide et pratique.

VOIR AUSSI : Décongeler vite ses aliments : 3 astuces infaillibles !

Quand faut-il jeter les aliments congelés ?

Même si un aliment reste congelé au-delà des durées indiquées, il ne sera pas forcément dangereux pour la santé, mais il risque de perdre en qualité.

Une couleur altérée, une odeur anormale ou une texture sèche sont des signes qu’il est temps de s’en débarrasser.

Pour éviter ces désagréments, consommez vos aliments dans les délais recommandés plus haut et en regardant les emballages. Ne recongelez jamais un produit décongelé, regardez cela aussi sur l’emballage !

Notez cet article