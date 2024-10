Pourquoi le batch cooking est la pire et la meilleure invention

Le batch cooking est devenu très célèbre sur les réseaux sociaux. Son principe est simple, il s’agit d’une méthode d’organisation pour les repas. Le but est de cuisiner ses repas à l’avance afin de gagner du temps les autres jours. Par exemple, cuisiner tous ses repas le dimanche et avoir vos repas prêts pour le reste de la semaine. Mais, quels sont les avantages et inconvénients ?

Pourquoi le batch cooking est la meilleure invention (avantages)

Le batch cooking permet de gagner du temps. C’est un peu le principe et l’avantage numéro 1. Cette technique fait que vous aller cuisiner longtemps sur une ou deux journées de la semaine, mais vous serez tranquille le reste du temps. Plus de temps et moins de prise de tête. Cette technique permettrait de faire des économies financières. Le batch cooking implique forcément de prévoir ses repas à l’avance car, pour préparer plusieurs repas à l’avance, vous devez avoir tous vos ingrédients le jour de la préparation. Ainsi, vous n’allez acheter que ce qu’il vous faut pour vos préparations et rien de superflus. Moins de gaspillage ! Dans la même idée, vous éviterez le gaspillage alimentaire puisque vous allez acheter que ce dont vous avez besoin pour vos préparations. Imaginons que vous faites les courses le samedi et le batch cooking le jour-même, vos légumes n’auront pas le temps de se gâter.

Pourquoi le batch cooking est la pire invention (inconvénients)

Vous perdrez du temps sur une ou deux journées. Pour faire du batch cooking, il faudra prévoir une ou deux journées dans la semaine où vous allez cuisiner pour les autres jours. Cela peut ne pas convenir à tous, qui préféreront alors cuisiner un peu chaque jour. Le risque de se retrouver avec des plats gâtés. Sauf si vous congelez vos plats, il est rare qu’un plat tienne plus de quatre jours au frigo sans perdre en goût ou développer des bactéries. La monotonie. Il est possible de ne pas faire les mêmes plats pour la semaine, mais souvent, c’est comme cela que ça se passe. On fait un plat pour un régiment et on le fragmente pour faire plusieurs repas. Il est possible de ne pas faire comme ça, mais c’est plus pratique et économique, mais c’est aussi plus monotone. Il faut un sacré sens de l’organisation. Il peut être très difficile pour certaines personnes d’organiser ses menus de la semaine. Ne convient pas forcément si on a des TCA. Beaucoup de gens qui ont un trouble du comportement alimentaire auront tendance à soit ne pas manger les plats préparés à l’avance, souvent par peur des bactéries ou parce qu’ils n’ont pas envie de ce plat à l’instant T, soit avoir tendance à vouloir manger les plats préparés à l’avance car ils sont disponibles et se retrouver à manger deux repas en un.

Nos conseils pour un bon batch cooking

Pour conclure, nous dirions que le batch cooking n’est ni bon ni mauvais, mais simplement que ça ne correspond pas à tous les modes de vie ni à tout le monde. Pour que ça convienne à tous, voici mon conseil pour un bon batch cooking :

Faire ses menus de la semaine à l’avance avant d’aller en courses OU faire une liste des essentiels que vous utilisez souvent et qui peuvent permettre de faire plusieurs recettes (vous ferez alors vos menus après les courses à partir de ce que vous avez acheté).

Si possible, faites le plus de repas possible avec les mêmes ingrédients, mais en variant la technique. Par exemple, avec des pâtes, de la sauce tomate, des carottes et du bœuf haché et du fromage râpé, vous pouvez faire des pâtes façon bolognaise, mais aussi un gratin de pâtes. Vous pouvez aussi prévoir avec trois sources de féculents, trois sources de protéines, trois sources de légumes, trois sources de fruits pour la semaine.

Faire deux journées de batch cooking par semaine pour éviter que les plats se gâtent. Dans tous les cas, bien filmer, les mettre en boite plastique au frigo OU congeler.

Si vous faites une salade impossible à congeler, prévoyez de la manger dans les premiers jours.

Ne pas s’obliger à faire du batch cooking si ça ne nous convient pas. Ce n’est pas parce que c’est cool ou que c’est économique qu’il faut le faire. S’alimenter comme on l’entend et en suivant son rythme reste le plus important.

