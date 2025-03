Conservation : comment faire des bocaux de nourriture ?

Faire ses conserves maison, c’est la liberté : plus de dépendance aux supermarchés, des plats toujours prêts sous la main et un pas de plus vers l’autosuffisance alimentaire. Mais entre les erreurs de stérilisation, les aliments mal préparés et les fausses bonnes idées, il y a un monde. Voici donc un guide ultra-complet et détaillé, du matériel aux techniques en passant par les durées de conservation et les erreurs à éviter.

NB : je vous mets des vidéos dans l’article pour vous montrer différentes façons de faire, mais aussi les différents types de bocaux, essayez donc de regarder ces vidéos pour vraiment mieux comprendre.

1. Pourquoi faire ses propre bocaux maison ?

Que ce soit pour conserver ses légumes du potager pour les consommer à l’année et éviter les pertes, ou encore pour faire des économies en achetant en gros (et moins cher) et en conservant le surplus dans des bocaux : faire des conserves de nourritures, c’est une bonne idée.

C’est économique, car acheter des légumes en grande quantité ou cuisiner en lot coûte moins cher que les conserves industrielles.

Mais c’est aussi plus sain en général : pas d’additifs, de conservateurs douteux ou de sel en excès. Et c’est d’ailleurs assez écologique. Fini les emballages plastiques, place au verre réutilisable. Enfin, c’est vraiment pratique : un plat cuisiné à l’avance, il ne reste plus qu’à ouvrir, réchauffer et savourer.

Mais ATTENTION : mal fait, un bocal peut devenir un nid à bactéries dangereuses, notamment le botulisme, qui peut être mortel. D’où l’importance de suivre chaque étape avec soin.

2. Le matériel indispensable : choisir ses bocaux

Bocaux à joint en caoutchouc (type Le Parfait) : excellente étanchéité, parfaits pour les conserves maison longue durée.

Bocaux à couvercle métallique vissé (type Mason Jar) : idéaux pour les confitures et légumes lactofermentés.

Bouteilles en verre avec bouchon hermétique : pour les jus, soupes ou sauces liquides.

➡️J’ai trouvé ce très bon article qui explique exactement tous les avantages et inconvénients pour chaque type de bocal. Je vous encourage à le lire ! Dans tous les cas, sachez que le meilleur choix reste le bocal avec joint car c’est celui qui permettra la plus longue conservation ET qui vous assure une bonne stérilisation.

3. Les outils essentiels pour la mise en bocal et la stérilisation

Un grand faitout ou un stérilisateur électrique : pour la pasteurisation et la stérilisation.

Un entonnoir large : pour éviter de mettre de la nourriture partout (facultatif).

Une pince à bocaux : indispensable pour manipuler les bocaux brûlants.

Une louche : pour remplir proprement (facultatif).

Un torchon propre : pour sécher les bocaux sans contamination.

4. Quels aliments peut-on mettre en bocal ?

En réalité, on peut presque tout mettre en bocal, même si certains aliments ne se prête pas trop. Vous pouvez mettre des plats en sauce, tous les légumes, des fruits en sirop avec du sucre pour la conservation, des compotes, des soupes, des confitures, des gelées, de la viande, du paté, des rillettes, etc.

Personnellement, je conseille quand même d’éviter : Les laitages, les pâtes et riz, et les œufs crus. Ce n’est pas idéal, sauf si c’est en sauce pour les pâtes et le riz ou que le laitage est cuit comme dans un plat en sauce avec crème fraiche.

5. Faire la stérilisation des bocaux vides

Un bocal mal stérilisé, c’est un bocal bon pour la poubelle (et potentiellement une intoxication alimentaire). Du coup, voici comment faire pour stériliser vos bocaux :

Lavez soigneusement vos bocaux VIDES avec de l’eau chaude et du savon.

Faites-les bouillir VIDES dans une grande marmite pendant 10 minutes.

Triez-les avec une pince et laissez sécher à l’envers sur un torchon propre.

💡 Astuce : Pour aller plus vite, vous pouvez aussi les mettre au four à 100°C pendant 15 minutes ou au lave-vaisselle en cycle chaud.

6. Remplir ses conserves de nourritures

Ne remplissez pas à ras bord : laissez 1 à 2 cm d’espace (le vide d’air est essentiel). Il faut impérativement essayer d’éliminer les bulles d’air en tapotant le bocal ou en passant une spatule. Nettoyez les bords avec un chiffon propre avant de fermer. Fermez hermétiquement en respectant le système de fermeture du bocal.

Pour les légumes, personnellement, je conseille de les blanchir, donc de les faire bouillir dans l’eau quelques secondes avant de mettre en conserve. Attention, pendant la stérilisation finale, vos aliments vont continuer à cuir, pensez donc à ne pas trop cuir vos plats avant de mettre en bocal.

Hormis pour les plats en sauces, il est fortement recommandé d’associer d’autres éléments de conservation à la stérilisation. Pour les fruits, on va notamment créer un mélange eau + un peu de sucre pour créer un sirop dans lequel vous imergerez vos fruits dans le bocal.

Pour les aliments salés, pareils, mais il faudra préparer une saumure avec de l’eau et un peu de sel. Immergez ainsi les aliments.

7. La stérilisation des conserves remplies

Pour que vos bocaux se conservent plusieurs mois, il faut les pasteuriser ou stériliser selon leur contenu. Il y a plusieurs méthodes et la durée de stérilisation dépend des aliments. Mais en général :

Placez les bocaux dans votre grand récipient d’eau (faitout ou stérilisateur), il faudra les caler avec un chiffon propre pour éviter que le verre ne s’entrechoque.

dans votre grand récipient d’eau (faitout ou stérilisateur), il faudra les caler avec un chiffon propre pour éviter que le verre ne s’entrechoque. Porter à ébullition .

. Maintenez l’ébullition jusqu’à la fin de la stérilisation. En général, entre 1 h et 2 h .

. Arrêtez et laissez refroidir.

VOIR AUSSI : Essentiels de survie : les produits alimentaires à avoir chez soi en cas de pénurie

8. Vérification et stockage

Dès que les bocaux sont refroidis, vérifiez l’étanchéité en appuyant sur le couvercle (s’il fait « pop », il n’est pas hermétique). Pour le couvercle avec joint, eh bien, si vous ouvrez le couvercle, le joint ne se décolle pas. Étiquetez chaque bocal avec la date et le contenu, puis stockez dans un endroit frais et sombre.

9. Les erreurs à éviter

Remplir à ras bord : explosion ou mauvaise conservation.

Réutiliser un joint abîmé : mauvaise étanchéité = moisissures.

Stocker dans un endroit trop chaud : prolifération bactérienne.

Oublier d’étiqueter : impossible de savoir ce qu’on mange dans 6 mois.

Ne pas tester l’étanchéité : un bocal mal fermé, c’est un aliment perdu.

Notez cet article