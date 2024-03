Financement du permis de conduire : quelles sont les aides ?

Obtenir son permis de conduire est souvent indispensable pour accéder à l’emploi et à une vie sociale épanouissante. Toutefois, le coût de cette formation peut parfois représenter un frein pour certains candidats. C’est pourquoi diverses aides ont été mises en place pour soutenir financièrement les personnes souhaitant passer leur permis de conduire.

Dans cet article, nous explorerons les principales solutions offertes pour réduire le coût d’une telle démarche.

CPF : Le Compte Personnel de Formation au service du permis de conduire

Le Compte Personnel de Formation (CPF) vise à accompagner chaque individu tout au long de sa carrière professionnelle en lui permettant de financer des formations certifiantes ou diplômantes. Depuis 2017, il est possible d’utiliser ses heures de formation CPF pour financer la formation pratique en vue de l’obtention du permis B. L’option de financer son permis grâce à son compte CPF constitue donc une option intéressante.

Ainsi, si vous disposez d’un solde suffisant sur votre compte CPF, vous pouvez mobiliser ces fonds pour financer votre formation au permis de conduire. Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi peuvent également bénéficier de cette aide, sous certaines conditions. À noter que seules les auto-écoles agréées sont habilitées à dispenser ces formations dans le cadre du CPF.

Le prêt « Permis à 1€ par Jour » : une initiative accessible

L’option « Permis à 1€ par jour » se distingue comme une solution financière avantageuse, principalement ciblée sur les jeunes âgés de 15 à 25 ans désireux d’obtenir leur permis de conduire. Il s’agit d’un prêt sans intérêts, visant à simplifier l’accès à la formation pour les catégories de permis B, A1, et A2. Cette aide est notamment pertinente pour ceux optant pour la conduite anticipée ou supervisée, s’adressant principalement aux novices en quête d’une première inscription à une formation au permis de conduire.

Modalités de candidature :

Les intéressés doivent se tourner vers une auto-école labellisée ayant établi un partenariat formel avec l’État. Une fois le contrat de formation signé, la demande de prêt se fait auprès d’une banque partenaire. Pour les mineurs, cette démarche requiert l’intervention d’un représentant légal.

Détails du prêt :

Les candidats ont le choix entre différents montants pour le financement de leur formation initiale – 600€, 800€, 1000€, ou 1200€ – et peuvent solliciter un prêt complémentaire de 300€ en cas de nécessité de sessions supplémentaires après un échec. Le remboursement s’organise en versements mensuels plafonnés à 30€, assurant une charge financière modérée.

Il est important de noter que cette aide financière est accordée une unique fois par bénéficiaire. Point clé à retenir, le dispositif « Permis à 1€ par jour » peut être combiné avec d’autres aides comme le Compte Personnel de Formation (CPF), maximisant ainsi les opportunités pour les jeunes de financer leur formation au permis de conduire dans des conditions favorables.

Aide au financement du permis pour les demandeurs d’emploi

Pour les demandeurs d’emploi, le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) permet d’accorder des aides financières pour soutenir les projets professionnels. Parmi ces dispositifs, une aide spécifique existe pour favoriser l’accès à la formation en vue de l’obtention du permis de conduire B. L’aide est plafonnée à 1 200 € et doit être accordée par le conseil départemental ou régional.

Il convient également de s’informer auprès de Pôle emploi sur les autres dispositifs existants, notamment la Bourse de l’Emploi et la Formation (BEF). Ces aides peuvent varier selon votre situation, votre projet professionnel et votre lieu de résidence.

VOIR AUSSI : Quel est le taux d’alcool autorisé pour conduire ?

Les aides des collectivités territoriales

Certaines collectivités territoriales peuvent proposer des aides pour financer le permis de conduire. Ces dispositifs sont généralement accessibles aux jeunes résidant dans la commune concernée et peuvent prendre différentes formes :

Les bourses au mérite accordées en fonction du niveau scolaire ou des revenus des parents ;

La participation financière communale à hauteur d’un montant déterminé ;

Le soutien financier à certaines associations locales œuvrant dans ce domaine, permettant ainsi de réduire le coût global de la formation.

Il est important de se renseigner auprès de sa mairie ou de son conseil départemental pour connaître les dispositifs existants sur son territoire.

L’aide au permis de conduire pour les apprentis

Depuis 2019, les apprentis âgés de 18 ans et plus bénéficient d’une aide d’un montant de 500 € pour passer leur permis de conduire B. Pour être éligible, vous devez être titulaire d’un contrat d’apprentissage et disposer d’un compte-formation CPF avec un solde suffisant pour financer votre formation. Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs de financement mentionnés précédemment.

Microcrédit personnel : une solution pour les cas difficiles

L’accès au permis de conduire peut s’avérer complexe pour les personnes aux revenus modestes ou en situation de précarité. Le microcrédit personnel se présente comme une bouée de sauvetage pour celles et ceux ne pouvant prétendre à un crédit bancaire classique. Ce dispositif, encadré par des associations et des organismes sociaux, offre la possibilité de financer la formation au permis de conduire. L’avantage principal réside dans sa facilité d’accès et dans le taux d’intérêt réduit, rendant le remboursement plus abordable. Les candidats au permis peuvent ainsi entrevoir leur formation sans que le coût ne constitue un obstacle infranchissable.

VOIR AUSSI : Comparaison entre TAXI et VTC : quelles différences et comment choisir ?

FAQ sur les aides au financement du permis de conduire

Peut-on utiliser le CPF pour financer le permis de conduire ? Oui, votre Compte Personnel de Formation peut être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques du permis B. Qu’est-ce que le permis à 1 euro par jour ? Il s’agit d’un prêt à taux zéro destiné aux jeunes de 15 à 25 ans pour financer leur formation au permis, remboursable par des mensualités de 30 € maximum. Les demandeurs d’emploi peuvent-ils obtenir une aide pour le permis de conduire ? Oui, sous certaines conditions, ils peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 1 200 € par l’intermédiaire de France Travail (Pôle emploi). Les apprentis ont-ils droit à une aide spécifique ? Les apprentis de 18 ans et plus peuvent obtenir une aide de 500 € pour leur permis B, à condition d’être inscrits dans un CFA et d’avoir un solde suffisant sur leur CPF. Existe-t-il des aides locales pour le permis de conduire ? Oui, certaines municipalités et collectivités territoriales proposent des aides spécifiques. Il est conseillé de se renseigner auprès de sa mairie ou de son conseil départemental. Le microcrédit personnel est-il accessible à tous ? Il est principalement destiné aux individus n’ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel, en raison de revenus faibles ou d’une situation de précarité. Peut-on cumuler plusieurs aides pour financer son permis de conduire ? Oui, certaines aides sont cumulables, comme le dispositif du permis à 1 euro par jour et le CPF. Il est important de se renseigner sur les compatibilités entre aides. Comment procéder pour demander un microcrédit personnel ? Il faut s’adresser à un réseau d’accompagnement social qui vous guidera dans la démarche et l’établissement du dossier de demande.

Que retenir ?

En définitive, il existe plusieurs options pour bénéficier d’aides financières afin de passer son permis de conduire. Parmi celles-ci figurent notamment l’utilisation du CPF, les aides spécifiques pour les demandeurs d’emploi, les jeunes, les apprentis ou encore les initiatives des collectivités territoriales. Il convient donc de s’informer auprès des différents organismes et institutions pour connaître les dispositifs les plus adaptés à votre situation.

La mobilisation d’un ou plusieurs de ces dispositifs peut ainsi permettre de réduire significativement le coût de la formation au permis de conduire, voire même parfois d’en assurer l’intégralité.

Source et complément d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13609

Notez cet article