À quelle fréquence faire du sport pour maigrir ? Cette étude le dit

Qu’on fasse de la marche à pied, du yoga, ou encore de la course, mais aussi de la musculation, le sport est essentiel pour la santé. Il permet de perdre du poids au besoin, de prendre du muscle, de limiter les douleurs liées au manque d’activité, mais aussi de se détendre, de rester en forme, de travailler son souffle, son cœur…

Avec une alimentation adaptée, c’est un allié de taille pour combattre les désagréments de notre mode de vie de plus en plus sédentaire. Mais, concrètement, à quelle fréquence faut-il faire du sport pour maigrir ?

Comment perdre du poids ?

L’OMS recommande en général environ 30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme. Mais, qu’en est-il pour la perte de poids ? Perdre du ventre et de la graisse, cela se passe grâce au sport et dans l’assiette.

Avec plusieurs repas par jour, équilibrés entre protéines, fibres, glucides et graisses, et des portions pas trop grandes, revoir son alimentation est déjà un premier pas vers ce long voyage, celui de la perte de poids. Côté activité physique, cela va vous permettre de perdre les calories absorbées en trop.

Globalement, sauf si vous avez une maladie qui encourage la prise de poids, notamment avec la résistance à l’insuline, la perte de graisse est simple : il faut un déficit calorique. Vous avez un métabolisme de base, soit le nombre de calories que vous dépensez sans bouger.

Pour vivre, il faut donc consommer / manger ce même nombre de calories et un peu plus pour assumer les dépenses énergétiques liées au sport, aux dépenses mentales, au fait de bouger, de travailler, etc. Pour perdre du poids, vous devez dépenser plus de calories que vous n’en mangez ou buvez.

Exemple : votre métabolisme de base est de 1600 calories, vous faites du sport et dépensez en moyenne 600 calories, vous dépensez donc 2200 calories par jour. Pour maigrir, vous devez donc manger ou boire moins de 2200 calories.

La fréquence idéale pour faire du sport

Et dans une étude récente, nous apprenons comment faire pour perdre du poids avec du sport efficacement et donc brûler efficacement ses calories avec le sport.

Comment ? Selon cette enquête “National Health and Nutrition Examination Survey”, il y a une fréquence idéale pour faire du sport afin de perdre de la graisse. Basée sur les données de plusieurs volontaires, 9 600 personnes âgées de 20 à 59 ans, suivies entre 2011 et 2018, il semble qu’il faudrait faire du sport entre 2 h 30 et 5 h d’activité modérée ou entre 1 h 15 et 2 h 30 d’activité soutenue par semaine.

Autrement dit, vous pouvez faire une séance soutenue entre 1 h 15 et 2 h 30 par semaine ou encore deux séances soutenues de 1 h 15 et 1 h 15 ou d’environ 40 minutes et 40 minutes.

Sinon, il est aussi possible de faire 30 minutes de sport tous les jours de la semaine de manière modérée. Sur 7 jours, ça vous fait 3 h 30 de sport par semaine. L’OMS semble donc avoir entièrement raison sur le temps recommandé, selon cette nouvelle étude.

