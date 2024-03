La course à pied : au bout de combien de temps voit-on les effets ?

Dans une étude récente, des chercheurs ont trouvé que la course à pied était efficace pour soigner la déprime et l’anxiété. Mais, le running a plein d’autres bénéfices. Cela permet de faire du sport en solo ou à plusieurs, de se maintenir en forme, de réfléchir durant ce moment… Mais, concrètement, en combien de temps voit-on les effets sur le corps ?

Le running, un sport vraiment complet et intéressant pour tous

Si la course n’est pas forcément conseillée pour les personnes en surpoids fort ou pour les personnes âgées, car c’est un sport à impact, il s’agit d’une activité physique très complète et bonne pour la santé.

Évidemment, pas besoin de courir à vive allure, trottiner est déjà un début si vous avez plus de 60 ans ou que vous êtes en obésité.

En plus d’aider à se vider l’esprit, le running fait marquer beaucoup de muscles au niveau des jambes, des fesses, du dos (pour le maintien de la posture) et même les abdos. On peut même faire fonctionner ses bras en utilisant des poids durant la course ou en bougeant davantage les bras en courant.

Idéal pour se renforcer musculairement (se muscler), mais aussi pour perdre du poids, le running a aussi pour avantage de renforcer la santé cardiaque et d’entrainer la respiration. Bref, que des avantages si vous le pratiquez régulièrement sur de petites séances (il faut éviter le claquage au début).

En combien de temps voit-on les résultats de la course à pied ?

Et, en combien de temps voit-on les résultats ? Le running permet d’avoir des résultats sur le corps assez rapidement, accompagné de régularité et d’une alimentation variée. Ne nécessitant pas de matériel (ou très peu), ce sport peut clairement transformer votre corps durablement.

Et selon des coachs sportifs interrogés par Madame Figaro, vous pourriez même voir les premiers résultats après un mois de pratique. C’est donc très rapide. Évidemment, cela dépend de la personne, de ses prédispositions et de sa régularité.

Mais, généralement, le running porte déjà ses fruits au bout de quelques semaines seulement. Techniquement, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux et moins lourd dès les premiers jours, d’ailleurs. La majorité des joggeurs assurent se sentir plus léger et plus en forme après une séance de course.

