Le polyamour, l’ouverture et la liberté dans le couple sont de nouvelles formes de relations amoureuses qui sont de plus en plus populaires dans le monde. Dans une société où la monogamie demeure la norme, ces formes de relations amoureuses commencent à émerger discrètement, mais de manière croissante. Certains permettent de vivre dans des relations avec plusieurs personnes en même temps, alors que d’autres prônent une ouverture du couple sans exclusivité.

Ces modèles, souvent perçus comme marginaux, sont de plus en plus adoptés par ceux qui cherchent à réinventer les codes de l’amour et de l’engagement. Selon Christelle Faure, sexothérapeute, ces pratiques permettent de repenser la fidélité et la notion de couple traditionnel. Aujourd’hui, environ 4 à 5 % des adultes s’engagent dans des relations non-monogames, un chiffre en constante augmentation. Découvrez dans cet article ces nouvelles formes de relations amoureuses, leurs principes, leurs avantages et les défis qu’elles posent dans un monde encore largement monogame.

Le Polyamour : définition, principes et pratiques

Le polyamour est un modèle relationnel qui consiste à entretenir des relations amoureuses, émotionnelles et sexuelles avec plusieurs personnes simultanément. Il se fait avec le consentement et la transparence de toutes les parties impliquées. Contrairement à la monogamie, où l’engagement exclusif envers un partenaire est au centre, il met l’accent sur la diversité des relations. Il valorise également la possibilité d’épanouissement personnel à travers de multiples liens. Ce terme, qui inclut le mot « amour », va bien au-delà de la simple dimension sexuelle, englobant des relations profondes et durables.

Selon la sexologue et thérapeute de couple Esther Perel, « Souvent, les couples se séparent non pas parce que l’un n’aime plus son partenaire, mais parce qu’il a rencontré quelqu’un d’autre. »

Les différentes formes de polyamour

Les relations multiples se présentent sous plusieurs formes :

Le polyamour solo : chaque partenaire entretient ses liaisons de façon indépendante.

: chaque partenaire entretient ses liaisons de façon indépendante. Le polyamour en groupe : il implique des échanges entre plusieurs personnes, souvent avec un engagement affectif ou sexuel partagé.

Ses avantages

Il offre une plus grande liberté émotionnelle, une meilleure gestion de la jalousie et un sentiment d’épanouissement personnel. Toutefois, ce modèle relationnel comporte aussi des défis, tels que la gestion du temps, la communication constante et la pression sociale et la stigmatisation.

La Relation Libre : un autre modèle d’ouverture amoureuse

La relation libre est un modèle relationnel qui repose sur l’idée de non-exclusivité sexuelle ou émotionnelle. Cependant, elle maintient un engagement fort dans la relation principale. Contrairement à la monogamie traditionnelle, un couple libre choisit de revoir la norme d’exclusivité, comme l’explique la sexologue Capucine Moreau : « Un couple libre se questionne à propos de la norme d’exclusivité sexuelle. Ce n’est pas une rupture, mais un choix de redéfinir la fidélité » (Moreau, Le couple libre : une nouvelle vision de l’amour, 2020).

Ce modèle permet à chaque partenaire de vivre des expériences extérieures tout en restant engagé dans sa relation principale, que ce soit au niveau sexuel, émotionnel ou même affectif.

Les caractéristiques principales

Les caractéristiques principales d’une relation libre sont la liberté d’explorer d’autres personnes sans nécessairement couper le lien affectif avec le partenaire principal. Cette liberté peut être sexuelle, où les partenaires sont autorisés à avoir des relations extérieures ou émotionnelles. Cela permet de créer des liens affectifs sans exclusivité. Toutefois, comme le souligne Capucine Moreau, « un couple libre n’est pas un couple libertin. Il s’autorise à aller voir ailleurs, mais sans l’exigence de partager tout » (Moreau, 2020).

En ce sens, chaque couple libre définit ses propres règles et limites. Certaines relations peuvent autoriser une totale transparence, tandis que d’autres préfèrent que les partenaires n’aient pas de comptes à rendre.

Les avantages de ce modèle

Les avantages de ce modèle incluent la possibilité d’une exploration personnelle et de réduire la pression d’être « tout » pour son partenaire. Pour les deux parties, elle permet une plus grande liberté individuelle. Cependant, les défis sont aussi nombreux : la jalousie, les attentes floues et les complications relationnelles peuvent surgir si les règles ne sont pas clairement établies.

Par exemple, une ouverture sexuelle occasionnelle ou régulière, tout en maintenant un engagement affectif avec le partenaire principal, peut être une pratique courante dans ce modèle. Toutefois, l’absence d’exclusivité émotionnelle peut devenir un terrain délicat, nécessitant une gestion fine des attentes et des désirs de chacun.

Pourquoi ces nouvelles formes de relations amoureuses sont en essor ?

Les nouvelles formes de relations amoureuses, comme le polyamour et la relation libre, connaissent un essor considérable, notamment ces dernières décennies. Cette évolution est le reflet d’un changement profond dans les mentalités, où les valeurs de liberté individuelle et la recherche de diversité relationnelle prennent de plus en plus d’ampleur.

En effet, les gens cherchent de plus en plus à explorer différentes formes d’amour, au-delà du modèle monogame traditionnel, souvent perçu comme contraignant ou inadéquat à leurs besoins émotionnels ou sexuels. Comme le souligne la sociologue Eva Illouz, « les individus d’aujourd’hui souhaitent avoir le choix de choisir, de se réinventer dans leurs relations » (Illouz, La société des amours, 2012).

L’impact des réseaux sociaux et des plateformes de rencontre a également facilité cette évolution. Ces outils permettent de connecter des personnes partageant des idéaux similaires, notamment celles intéressées par des relations non-monogames. En facilitant la rencontre d’individus aux attentes communes, ils ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de ces pratiques. D’ailleurs, des études récentes révèlent que près de 5 % des adultes sont désormais engagés dans des relations non traditionnelles, chiffre qui ne cesse de croître.

Enfin, cette montée du polyamour et de la relation libre s’inscrit dans une remise en question des normes traditionnelles liées à la famille, au mariage et à l’amour exclusif. Le couple monogame, longtemps perçu comme la norme indiscutable, semble perdre de son emprise, ce qui ouvre la voie à des formes de relations plus flexibles et diversifiées.

Ces relations amoureuses sont-elles pour tout le monde ?

Bien que les formes de relations amoureuses non monogames, telles que le polyamour et la relation libre, gagnent en popularité, elles ne sont pas sans défis. L’un des principaux obstacles est la pression sociale et la stigmatisation. Dans une société qui valorise encore largement la monogamie et l’exclusivité émotionnelle, vivre une relation non conventionnelle peut entraîner des jugements négatifs. Les personnes qui choisissent de s’engager dans ces modèles relationnels peuvent se sentir isolées ou rejetées par leur entourage.

Les personnes concernées doivent également faire face à des incompréhensions et des critiques extérieures. Les proches, amis ou même collègues peuvent avoir du mal à comprendre ces choix et peuvent poser des questions intrusives. La gestion de ces jugements peut être émotionnellement éprouvante.

Enfin, les risques émotionnels et relationnels ne sont pas à négliger. La gestion de la jalousie, des sentiments de rejet ou de l’incompréhension peuvent s’avérer complexes. Ces modèles nécessitent une communication constante et une grande maturité émotionnelle, ce qui n’est pas toujours facile à maintenir à long terme.

Si tu te reconnais dans ces défis ou si tu souhaites en savoir plus sur ces formes de relations, n’hésite pas à explorer davantage et à consulter des experts pour mieux comprendre si ce modèle est fait pour toi.

