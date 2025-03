De quelle couleur seront les yeux de mon enfant ?

Quand on attend un bébé, on se pose mille questions. Et parmi elles, celle qui fascine le plus : « De quelle couleur seront ses yeux ? ». Bleu lagon ? Vert émeraude ? Marron intense ? Spoiler : il y a de grandes chances qu’ils soient marron. Mais pas que ! Allez, plongeons dans l’ADN pour voir ce que la loterie génétique nous réserve. Quelle sera la couleur des yeux de mon enfant ? Voyons les probabilités.

Les yeux : marron, bleu, vert… un jeu de dominance

Les couleurs des yeux sont principalement déterminées par deux gènes majeurs : OCA2 et HERC2. En gros, ils dictent la quantité et la répartition de mélanine dans l’iris. Plus il y en a, plus l’œil est foncé. Voici donc les probabilités en fonction des parents :

Deux parents aux yeux marron : environ 75 % marron, environ 18 % vert, environ 6 % bleu.

Un parent aux yeux marron et un aux yeux bleus ou verts : environ 50 % marron, environ 50 % bleu ou vert.

Deux parents aux yeux bleus : 99 % de chances pour le bleu (mais attention, la génétique aime les surprises !).

Deux parents aux yeux verts : environ 75 % vert, environ 24 % bleu, environ 1 % marron.

💡 À savoir : Les bébés naissent souvent avec les yeux bleus/gris car la mélanine ne s’est pas encore bien développée. Verdict final vers 6-12 mois, voire 3 ans pour certains !

La peau : un dégradé de mélanine

La couleur de peau est polygénique, c’est-à-dire influencée par plusieurs gènes. Mais la règle reste souvent la même : plus de mélanine veut généralement dire une peau plus foncée. Voici donc la probabilité.

Si les deux parents ont une peau claire : le bébé sera probablement clair.

Si l'un est clair et l'autre foncé : bébé aura une teinte intermédiaire.

Si les deux parents ont une peau foncée : forte probabilité d'un bébé à la peau foncée.

Mais la génétique adore brouiller les pistes : certains bébés métissés héritent d’une peau plus proche de l’un ou l’autre parent, voire d’un mélange inattendu. D’où ces surprises qui fascinent !

Les cheveux : entre boucles, blonds et gènes capricieux

Ici, c’est encore plus complexe. Deux gènes principaux contrôlent la couleur de base, mais une dizaine d’autres entrent en jeu pour affiner la teinte et la texture. Voici donc les probabilités en fonction des parents :

Deux parents aux cheveux bruns : 75 % brun, 24 % châtain, 1 % blond.

Un parent brun et un blond : 50/50.

Deux parents blonds : 99 % blond.

Un parent roux : Il faut que l'autre ait un gène récessif roux pour espérer du roux (environ 25 % de chance).

La génétique n’est pas toujours une science exacte

Si vous pensiez pouvoir prédire avec certitude l’apparence de votre bébé… désolé, mais Dame Nature adore semer le chaos. Parfois, un enfant hérite d’un gène dormant, venant d’un arrière-grand-parent oublié. Bam, un bébé aux yeux verts alors que personne ne les a dans la famille !

Bref, impossible de prévoir avec 100 % de certitude, mais au moins, on a une bonne idée des tendances. Alors, votre bébé sera plutôt team yeux de husky ou regard profond de brun ténébreux ?

