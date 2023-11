Top 5 des lieux les plus hantés en France

En France, de nombreuses personnes croient au paranormal, il y a donc beaucoup de lieux réputés comme hantés sur le territoire. Des endroits chargés d’histoire, au passé lourd, où il y aurait eu des événements étranges, des apparitions. Et voici justement plusieurs lieux réputés comme hantés à visiter dans le pays.

Le Gouffre de Padirac (Lot)

Il existe de nombreuses légendes au sujet du gouffre de Padirac. Autrefois surnommé « le Trou du Diable », de nombreux témoins affirment avoir vu des flammes s’échapper du gouffre, comme s’il s’agissait d’un passage direct vers l’Enfer.

On dit aussi que c’est là que le Diable serait enfermé, que le gouffre serait comme une cage pour lui. Il aurait voulu défier Saint-Martin. S’il arrivait à franchir le gouffre en sautant, le Diable lui donnerait les âmes des paysans damnés.

Avec une mule, le Saint aurait réussi à le franchir, les empreintes des sabots seraient d’ailleurs toujours visibles sur le sol aujourd’hui. Et alors, ayant perdu son défi, le Diable serait tombé dans le gouffre.

Une autre légende veut qu’un trésor caché par des soldats anglais s’y trouve depuis plus d’un siècle. Un trésor qui, selon les légendes, serait maudit.

Les Catacombes de Paris (Paris)

Les catacombes de Paris est un lieu bien connu des Français. C’est quand même un tombeau souterrain.

Glauque, étrange, tapi de crânes, il serait également connu pour être très hanté. On raconte notamment que les sous-sols de la capitale seraient habités par un spectre, celui d’un homme malfaisant.

La légende dit que si vous croisez cet homme, vous serez maudit. Le malheur s’abattra alors sur vous et votre descendance. Ce mythe remonte au XVIIIe siècle, lorsque des ouvriers auraient vu le fameux homme.

Le Château de Commarque (Dordogne)

Le Château de Commarque en Dordogne est également très connu pour être hanté en France. En plus d’être magnifique à visiter, ce château serait habité par plusieurs fantômes.

Construit au XIIe siècle, l’édifice était utilisé pour la protection durant la guerre de Cent Ans. Et depuis, on dit que le château serait hanté par des soldats, des différentes personnes tuées sur place, mais aussi et surtout par le fantôme malfaisant d’un cheval.

La légende dit que le comte de Commarque et le baron de Beynac se disputaient les domaines autour du château. Sauf que la fille du comte de Commarque est finalement tombée amoureuse du fils du baron de Beynac, alors le rival de son père.

Le comte, en colère, aurait alors attaqué la famille adverse et fait le jeune garçon prisonnier. Il resta plusieurs mois dans le donjon avant d’être décapité. Depuis, des témoins assurent avoir vu un cheval fantomatique errer dans le domaine, le cheval du jeune fils du baron de Beynac.

La forêt de Brocéliande (Bretagne)

La forêt de Brocéliande fait aussi partie des lieux les plus hantés en France. Connue pour être la forêt où naquirent les légendes de la Fée Viviane, de Merlin, et de la Fée Morgane, cette forêt est, en plus d’être magnifique à visiter, remplit d’histoire.

Selon la légende, cette forêt grande de 7 000 hectares serait remplie de fantômes, mais aussi de nombreuses créatures féériques que vous pourriez voir en visitant le lieu.

Au milieu des arbres centenaires, des lacs, de la végétation dense, beaucoup de témoins ont affirmé avoir entendu des chuchotements étranges dans cette forêt.

Le Château des Ducs de Duras (Lot-et-Garonne)

Le Château des Ducs de Duras est tous les ans très visité et ce lieu serait, selon les habitants du coin, hanté.

C’est d’ailleurs pour cela que chaque année, à Halloween, un événement y est organisé. D’après les touristes qui viennent le visiter, il y aurait déjà eu de nombreux événements étranges entre ces murs.

La majorité des témoins parlent de chuchotements dans les murs notamment. Il faut dire que le château est chargé d’histoire et beaucoup de personnes y ont perdu la vie au cours de l’histoire.

Autres lieux qui seraient hantés en France

Le château de Versailles et les jardins du Petit Trianon (Yvelines).

Le Château de Puymartin (Dordogne).

La Basilique du Bois-Chenu Domrémy (Vosges).

Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Le Château de Brissac (Maine-et-Loire).

Le Château de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Les alignements de Carnac (Morbihan).

Le château de Bonaguil (Lot-et-Garonne).

Le château de Fougeret (Vienne).

La chapelle Notre-Dame de la Consolation (Paris).

Le château de Veauce (Auvergne-Rhône-Alpes).

L’abbaye de Mortemer (Normandie).

Le château de Blandy les Tours (Seine-et-Marne).

Et beaucoup d’autres !

Alors, oseriez-vous aller visiter ces lieux réputés comme hantés en France ? Si vous les avez déjà visités, qu’en avez-vous pensé ? Dites-le-nous en commentaires. D’ailleurs, si vous connaissez d’autres lieux au passé lourd comme ceux de ce classement, n’hésitez pas à nous les mettre aussi dans les commentaires.