Acteur et mannequin, Robbie Amell commence sa carrière très tôt. Avec sa sœur, il apparaît, dès l’âge de six ans, dans diverses publicités. En 2005, il auditionne pour « Treize à la Douzaine 2 » et obtient ainsi son tout premier rôle de cinéma.

Diplômé en 2006, le jeune comédien alterne les rôles au cinéma et à la télévision. De 2006 à 2008, on le retrouve notamment dans la série « Derek », une production Disney.

Son physique et son talent pour la comédie vont ensuite lui permettre de décrocher le rôle principal de « Scooby-Doo : Le mystère commence », incarnant le personnage de Fred Jones.

Upload (2020)

Série télévisée de science-fiction créée par Greg Daniels, « Upload » se déroule dans un futur où les humains sont capables de « s’uploader » dans la vie après la mort.

Daniels a eu l’idée de la série vers la fin des années 80, alors qu’il travaillait au Saturday Night Live. Malgré une attente de plusieurs décennies, le réalisateur estime que c’est pour le mieux. Selon lui : « Il y a eu tellement d’avancées en termes de réalité virtuelle, d’imagerie médicale, etc. Si j’avais développé la série quand j’en ai eu l’idée pour la première fois, j’aurais certainement fait quelque chose de très ringard. »

Pour aider les acteurs à s’imprégner de l’univers de la série, Amazon leur a organisé des séances de réalité virtuelle. Robbie Amell, déjà expérimenté en la matière, raconte : « Mes rôles dans The Tomorrow People, Flash et Code 8 m’ont permis de comprendre le fonctionnement des effets visuels et d’être à l’aise face à des écrans verts. »

Ce dernier campe le héros de l’histoire, Nathan Brown.

Voici sa bande-annonce :

The Tomorrow People (2013)

« The Tomorrow People », créée par Phil Klemmer, est une adaptation d’une série britannique du même nom diffusée dans les années 1970-1990. On y suit un groupe de jeunes gens appelés les « Tomorrow People », représentant de la prochaine étape dans l’évolution humaine.

Robbie Amell obtient alors le rôle principal de cette nouvelle série de The CW. Il incarne Stephen. Celui-ci sera d’ailleurs soulagé d’apprendre qu’il n’est pas fou et qu’il fait partie d’un groupe d’humains génétiquement supérieurs aux autres.

La série reprend alors le même discours et la même métaphore du « racisme » que les films « X-Men » de Bryan Singer. Même si le show le réussit beaucoup moins bien. Et c’est là le problème principal de « The Tomorrow People ». Elle s’inspire énormément des œuvres du genre, et ses rares bonnes idées ne sont pas les siennes. Un internaute ira même jusqu’à dire que les acteurs surjouaient très souvent. Malgré des effets spéciaux plutôt corrects et des intrigues bien établies dès le pilote, le programme n’arrive pas à se distinguer.

Par ici son trailer :

Max (2015)

Film d’action et d’aventure signé Boaz Yakin, et coécrit par Sheldon Lettich, « Max » raconte l’histoire d’un chien revenu d’Afghanistan où il aidait les Marines. Il est ensuite adopté par la famille de son dresseur et s’attachera à son jeune frère, Justin.

Pour incarner le fidèle Max, l’équipe du film a choisi un malinois belge. Il s’agit de la même race de chien utilisée par le commando « Seal Team 6 » pour la traque de Ben Laden. Robbie Amell incarne ici l’ancien dresseur de Max, Kyle, décédé en Afghanistan.

Ci-dessous la bande-annonce :

DUFF: Le faire-valoir (2015)

Film d’Ari Sandel, « DUFF: Le faire-valoir » est une adaptation du roman éponyme de Kody Keplinger. En dernière année de lycée, Bianca se rend compte qu’elle est la « DUFF » de son groupe d’amies : la fille moche et inintéressante. Outrée, elle décide alors de renverser ses anciennes amies avec l’aide de Wesley (Robbie Amell), son voisin, mais aussi le garçon le plus populaire du lycée.

Le casting du film est principalement composé d’acteurs venant du petit écran. Mae Whitman (Bianca) a, par exemple, un rôle récurrent dans la série « Parenthood ». Quant à Robbie Amell, il tenait l’un des rôles principaux dans la série « The Tomorrow People ».

Lors de son lancement aux USA, le film a récolté un peu plus de 10 millions de dollars. Un chiffre largement assez pour rembourser son budget de 8,5 millions de dollars et de se placer à la 5e place du box-office américain.

Voici la bande-annonce :

Code 8 (2019)

Avec Jeff Chan à la réalisation, « Code 8 » est une histoire qui se déroule dans un monde où 4 % de la population est née avec des super-pouvoirs. On suit plus précisément un ex-malfrat possédant un don de télékinésie qui tente de mettre fin à un dangereux réseau de criminels.

Pour info, ce film est un remake de son propre court métrage, présenté en 2016 par Robbie et Stephen Amell. D’une durée de dix minutes, ce court métrage servira ensuite de bande-annonce pour la version longue. En mars 2016, Stephen Amell confirme sa présence en tant qu’acteur principal dans le film aux côtés de son cousin Robbie.

« Code 8 » est sélectionné et présenté en hors compétition en 2019 au Festival international du Film de Catalogne en Espagne.

Par ici le trailer :

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City (2021)

Écrit et réalisé par Johannes Roberts, « Resident Evil: Bienvenue à Racoon City » est un reboot de la saga « Resident Evil ». Adaptation libre de la série de jeux vidéo de Capcom, ce nouveau film est présenté comme une « origin story », reprenant des éléments des deux premiers jeux vidéo de la franchise.

Si les précédentes adaptations n’étaient pas fidèles aux jeux vidéo, Johannes Roberts a voulu rectifier le tir avec son film. Ainsi, plusieurs personnages iconiques de la saga vidéoludique (Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire & Chris Redfield, etc.) sont présents dans ce volet. Pareil pour certaines scènes cultes. Robbie Amell campe, par ailleurs, Chris Redfield.

Pour la conception des zombies, Roberts s’est bien sûr inspiré des jeux vidéo, mais aussi de la mini-série « Chernobyl ». Il a, en effet, été marqué par le visuel de la série, et a demandé au chef-prothésiste Steve Newburn de se pencher sur les effets des brûlures chimiques sur la peau et de l’empoisonnement radioactif.

Voici un extrait :

Desperados (2020)

Sorti en 2020 sur Netflix, « Desperados » est un film signé LP, racontant les aventures de Wesley Darya après un coup d’un soir avec Jared Sterling (Robbie Amell).

Définition même du « Feel good movie », « Desperados » apporte un vent d’air frais et de bonne humeur sur la plateforme de streaming Netflix. Cependant, le plot est jugé trop « banal » par les critiques, qui soulignent que : « Le film est une comédie américaine lambda, qui laisse une impression de déjà vu. Casting léger, scénario léger, filmé sans conviction et des situations incroyables. On sait comment cela va se terminer au bout de 1/4 h. [À regarder] Pour un dimanche pluvieux, et encore. »

Découvrez sa bande-annonce :

How I Met Your Mother (2005)

Série culte créée par Carter Bays et Craig Thomas, « How I Met Your Mother » (souvent abrévié en « HIMYM ») est narrée par Ted Mosby qui raconte à ses enfants ses jeunes années. Il se remémore avec nostalgie ses rencontres, ses aventures avec sa bande d’amis et ses recherches effrénées du Grand Amour.

Robbie Amell apparaît dans la saison 6, en tant que petit ami de Robin. Prénommé « Scooby », il s’agit là d’un clin d’œil à sa participation dans les téléfilms « Scooby-Doo » en 2009 et 2010.

Lancée en septembre 2005, « HIMYM » termine sa première saison avec une audience moyenne de 9,5 millions de téléspectateurs. Lorsque Canal+ annonce sa diffusion en février 2007, la chaîne rebaptise la série « Comment je l’ai rencontrée… » Mais quelques semaines plus tard, elle change d’avis et redonne à la sitcom son titre original.

Par ici un extrait avec Scooby :

Flash (2014)

Série télévisée de Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns, « Flash » suit la vie de Barry Allen/The Flash, un super-héros de l’univers DC Comics.

Dérivée de la série « Arrow », Kreisberg a déclaré que Barry Allen apparaîtrait pour la première fois comme un personnage récurrent dans les épisodes 8, 9 et 20 de la deuxième saison. Ainsi, de nombreux personnages de « Arrow » apparaissent dans « Flash », notamment Oliver Queen, Felicity Smoak ou encore Ray Palmer.

Le costume de Flash est confectionné par Colleen Atwood. Et dans une récente interview, elle a affirmé que ce même costume pourrait être amené à évoluer au fil de la série en devenant « plus vif et rouge ».

Robbie Amell obtient le rôle secondaire de Ronnie Raymond, membre de Firestorm.

Voici la bande-annonce :

Treize à la Douzaine 2 (2005)

Film culte des années 2000 réalisé par Adam Shankma, dans « Treize à la Douzaine 2 » nous retrouvons la famille Baker deux ans après le premier film. Sentant que la famille va se diviser, Tom décide d’emmener tout le monde en vacances, mais tout ne se passera pas comme prévu…

Robbie Amell campe Daniel Murtaugh, fils aîné du rival de Tom.

Alors que le premier film avait été en grande partie tourné en studio, le deuxième profite de décors naturels. Le réalisateur s’explique sur ce choix : « Les paysages sont magnifiques et la nature permet des situations encore plus drôles. Nous nous sommes beaucoup amusés sur le plateau et le fait que toute l’équipe soit hébergée sur place a permis de développer les liens entre les différents acteurs, nouveaux venus ou non. L’ambiance était vraiment celle d’une colonie de vacances et cela sert le film. »

Ci-dessous le trailer :

