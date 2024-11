Woodrow Tracy Harrelson dit Woody Harrelson est un acteur américain à ne plus présenter. Si son nom ne vous dit pas grand-chose, à la vue de son fameux visage, vous ne serez plus perdu. Né le 23 juillet 1961 à Midland (Texas), il a eu une enfance difficile due à la séparation de ses parents. Au lycée, il a commencé à jouer dans des pièces de théâtre. Ensuite, ce « fils à maman » a réussi son parcours grâce à la manière dont sa mère et sa grand-mère l’ont éduqué. Il a alors obtenu les diplômes en arts du théâtre et en anglais au Hanover College dans le Sud de l’Indiana.

Il commence sa carrière au petit écran, mais son talent ne tardera pas à éblouir Hollywood. Ci-après ses 10 meilleurs films et séries qui ont marqué le public.

Cheers (1985-1993)

Woody Harrelson a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma avec la série télévisée Cheers. Il était très jeune, environ 24 ans, alors que les autres acteurs dans ce film avaient tous la trentaine. Il occupait le rôle du barman sous le nom de Woody Boyd. Ce personnage populaire reflète son bon cœur et son côté un peu niais. Une grande réussite pour les fans !

C’est la première série télévisée comique qui a relevé au grand public ses talents d’acteurs. Il est nommé « nouveau venu le plus marrant » par American Comedy Awards en 1987. Cheers s’est avérée être l’une des émissions de télévision les plus populaires de tous les temps.

D’autres récompenses viennent ensuite dans « Primetime Emmy Awards » en 1989. La série télévisée Cheers lui a permis d’obtenir le meilleur acteur dans un second rôle. Il y est resté jusqu’à la fin de sa diffusion vers 1993.

Vous trouverez un extrait avec l’acteur en suivant ce lien :

Tueurs nés (1994)

Woody Harrelson a joué le rôle de Mickey, marié avec Juliette Lewis (Mallory Knox). Ils sont tous les deux victimes de mauvais traitements de la part de leurs parents respectifs. À son tour, le couple est devenu impitoyable et torture les gens en les tuant avec sang-froid. Sur les routes américaines, ils ont tué 52 victimes au total, à commencer par la propre mère de Mallory.

Ce film marque un véritable tournant dans la carrière de Woody Harrelson. Grâce à Woody, le film est récompensé à de nombreuses reprises, tel que le grand prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1994.

De genre drame criminel, « Meurtre dans le sang » a divisé l’opinion du public. D’autres spectateurs sont choqués par la violence exposée dans le film. Peu de temps après, il a toutefois été considéré comme un film culte.

Visionnez la bande-annonce de ce succès au box-office :

Larry Flynt (1996)

Le rôle de Larry Flynt est joué par Harrelson dans ce film. C’est un film biographique d’un jeune homme ambitieux et provocant. Grandi dans une famille alcoolique, Larry Flynt a copié la vie instable de ses parents. Vingt ans plus tard, il a monté sa propre affaire dans l’Ohio et gère un Hustler Go-Go Club, une boîte de strip-tease avec son frère. Au cours du film, il rencontre une chrétienne évangéliste, un pasteur et un bon avocat. Pourtant, ces bonnes fréquentations n’ont pas changé la vie de Larry Flynt. Il reste ambitieux et continue ses attitudes avec provocation.

Woody Harrelson, dans son rôle de Larry Flynt, a mis en exergue la revendication de la liberté d’expression. Il joue un personnage provocateur, mais également un psychopathe tombé dans la dépression et la drogue.

Trouvez la bande-annonce de ce film ici :

No country for old men (2007)

No Country For Old Men est un thriller policier néo western joué par Woody Harrelson et d’autres acteurs américains. Il est réalisé par Joël et Ethan Coen, et se déroule dans un paysage désertique dans l’Ouest du Texas.

Woody Harrelson a joué le rôle de Carson Wells et il se voit engagé pour retrouver Chigurh après la mort des hommes d’affaires dans le désert. Pourtant, Carson Wells est surpris par Chigurh lui-même dans un motel Eagle où il a programmé de le tuer. Dans le film, Carson Wells est aussi un chasseur de primes à la recherche de Moss. Il est aussi commis pour le retour de l’argent de 2 millions de dollars.

Tiré du roman « Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme », de Cormac McCarthy, le film a été présenté au Festival de Cannes en 2007. Il a eu un succès commercial et international spectaculaire. Ce long métrage rapporte, en effet, 171 millions de dollars et a obtenu 4 Oscars lors de la cérémonie en 2008.

Voici la bande-annonce du film :

The Messenger (2009)

The Messenger est le film qui a permis Woody Harrelson de décrocher le meilleur acteur dans un second rôle avec l’évènement du « Film Independent’s Spirit Awards 2010 ». Intégré dans la cour des grands, il a pu signer un grand contrat avec les meilleurs réalisateurs de l’histoire du cinéma.

The Messenger est un drame de guerre américain réalisé par Oren Moverman et diffusé en 2009. Woody Harrelson jouait le rôle de Will Montgomery, un officier de l’armée (US Army) qui se charge d’annoncer les décès aux familles de soldats. Dans le film, il rencontre la veuve d’un autre qui devient alors sa compagne.

Les critiques sont nombreuses. Dans la plupart de temps, les films de drame de guerre sont axés dans l’action et le combat. Pourtant The Messenger est réaliste et met en exergue les conséquences de la guerre entre Woody Harrelson et sa partenaire.

Voici sa bande-annonce :

Bienvenue à Zombieland (2009)

Une propagation de virus de la vache folle a ravagé le monde. La population mondiale est quasiment atteinte et est transformée en zombie. L’acteur joue le rôle de Tallahassee en collaboration avec Columbus en Floride. Les deux sont à la recherche des twinkies, qui sont devenues très rares avec l’apocalypse.

Sorti au cinéma en 2009, le film « Bienvenue à Zombieland » est une comédie horrifique américaine. Grâce à Woody Harrelson, le film est une réussite auprès du public. Depuis la première semaine de sa sortie en salle, il a permis au producteur de gagner environ 102 391 540 dollars de bénéfice.

Le film associe le phénomène tragique avec l’humour, ce qui rend l’histoire plus qu’intéressante.

Ci-après le lien pour visionner les moments clés :

Game change (2012)

L’acteur Woody Harrelson a également des films politiques dans son palmarès et Game Change figure parmi ces derniers. Celui-ci est basé sur la campagne présidentielle américaine de John McCain, où Steve Schmidt (Woody Harrelson) est placé au rang du chef de la campagne. Dans le film, Steve Schmidt est le conseiller stratégique qui soumet la candidature de Sarah Palin en tant que colistière du candidat républicain John McCain.

Le film Game Change met en valeur le rôle de Woody Harrelson. Un homme de la coulisse qui peut faire perdre ou gagner une élection présidentielle. Il enseigne de grands messages au public. En effet, les hommes de l’ombre sont désormais des personnes importantes dans le rouage de la campagne électorale. Woody Harrelson met une balance équitable entre la rigueur de la politique et l’humanité.

Avec ce film, il est élu meilleur acteur dans le Festival de télévision de Monte-Carlo. Une telle récompense marque l’ascension de l’acteur dans le monde du cinéma.

La bande annonce en suivant le lien ci-dessous :

True Detective (2014)

Diffusé pour la première fois le 12 janvier 2014, True Detective est un film dramatique policier digne de ce nom. C’est une anthologie américaine de série en quatre saisons et la première saison comporte 8 épisodes. Woody occupe une place importante dans la première saison de la série avec ses amis : Matthew McConaughey, Michelle Monaghan, Michael Potts et Tory Kittles.

Le film parle d’une enquête sur un meurtre d’un prostitué en 1995. Elle est menée par les détectives de la division des enquêtes criminelles de Louisiane. Dix ans plus tard, les détectives examinent l’enquête avec d’autres dossiers de crimes non résolus.

Les critiques portent majoritairement sur la mise en valeur de la masculinité, l’influence des bandes dessinées et des fictions dans le film.

Ci-après le lien de la bande annonce :

Edge of seventeen (2016)

Un acteur passe partout, Woody Harrelson a également des talents pour les films d’ados. Une adolescente marginale a eu des difficultés dans la relation avec ses camarades. L’arrivée de Max Bruner (Woody Harrelson), son professeur de lycée, a changé la situation. Ce gentil professeur lui remonte le moral. Il est constamment à côté de la jeune fille pour l’empêcher de se suicider et essaye de la rassurer.

Woody Harrelson est vu comme une image importante dans le film. D’autres critiques parlent néanmoins de lui comme l’usurpateur de la vedette. Pourtant, le film laisse un grand message aux adolescents. Comédie, drame et confiances sont les mots à retenir de ce film.

Retrouvez-le dans ce lien :

Champions (2023)

Sorti en 09 mars 2023, Champions est l’un des plus récents films de Woody Harrelson. Sous le nom de Marcus Markovich, il est l’entraîneur adjoint d’une équipe de basket-ball de ligue mineure de l’Iowa. Il a eu une grande dispute avec Phil, l’entraîneur principal de l’équipe. Le hasard lui a permis de connaitre une équipe de basket pour des personnes handicapées mentales. Challenge, humour et discipline résument l’histoire.

Le film Champions est un film qui contient des messages importants. Il donne une éducation sur les personnes handicapées. Au cours de l’histoire, il montre à quel point ils sont capables d’accomplir des talents exceptionnels. Woody Harrelson a encore conquis le cœur du public en enseignant que tout le monde a la chance de briller dans la vie.

Suivez le lien pour voir un extrait :

