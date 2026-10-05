AHS 13 : date de sortie de la saison 13 d’American Horror Story en France

Tous les fans d’AHS qui vivent en France ont vécu la même douleur : le 24 septembre, toujours rien sur Disney +, le 25 septembre 2026, la saison 13 de la série n’était toujours pas sortie. Depuis, très peu de nouvelles, à part un post sur Instagram annonçant la version FR pour « bientôt ». Mais c’est quand « bientôt » ?

American Horror Story : presque une saison par an

Si vous avez cliqué sur cet article, c’est que vous connaissez American Horror Story. Donc, pas besoin de vous faire un topo sur cette très bonne série d’horreur débutée en 2011. Depuis cette année, presque tous les ans, nous avions eu droit à une nouvelle saison (sauf en 2020 et 2025).

Initialement, les fans de Ryan Murphy et Brad Falchuk pensaient que la série s’arrêterait avec la saison 8 (Apocalypse), qui lie plusieurs saisons entre elles, et notamment Murder House et Coven. Ou bien avec une saison 9, car les créateurs avaient dit un jour que chaque saison représentait les neuf cercles de l’Enfer. Sauf que non.

Après Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel (avec Lady Gaga), Roanoke (aussi avec Lady Gaga, saison la moins aimée par les fans en général), Cult et donc Apocalypse, il y a eu d’autres saisons supplémentaires : 1984, Double Feature, NYC et Delicate. Puis, une treizième saison a été annoncée.

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ASH 13 : une saison qui relie les précédentes, mais comment ?

La saison 13, sobrement inspirée de la malédiction du chiffre 13 (et très inspirée par la religion si l’on en croit le générique de cette saison), s’appelle… « 13 ». Cette saison 13 s’annonce comme un « Avengers », permettant ici de connecter l’ensemble des 12 saisons précédentes ensemble, bien que beaucoup d’éléments aient déjà permis de les connecter, notamment dans Apocalypse.

Beaucoup de fans français, n’ayant donc actuellement pas accès à la saison, se demandent d’ailleurs comment toutes les saisons vont être connectées. Va-t-il y avoir un lien avec le nouvel Antéchrist vu à la fin de la saison 8 ? Un lien avec les aliens d’Asylum et de Double Feature ?

La saison 13 toujours absente de Disney +, mais une saison 14 annoncée

Pas de réponse pour le moment puisque les Français n’ont pas eu droit à la sortie des premiers épisodes sur Disney + au 24 septembre 2026, date officielle de sortie aux USA. Les fans ont attendu le 25 septembre, pensant que la saison y apparaitrait, mais seule l’affiche « Nouvelle saison » apparaissait, mais la liste des saisons demeurait vide de sa saison 13, s’arrêtant à Delicate.

Sur un post Instagram publié par Disney Plus FR, il est annoncé que la saison arrive « bientôt« . Un post sur lequel de nombreux fans ont commenté leur mécontentement après deux ans d’attente.

Notez que les créateurs ont déjà dit en interview que cette saison ne serait pas la dernière et qu’une saison 14 pourrait donc voir le jour. Mais bon, encore faut-il pouvoir voir la saison 13 d’AHS en France. Alors, c’est pour quand la sortie ?

Le retour de nombreux acteurs dont Jessica Lange

Sarah Paulson, qui a aussi joué dans BEAUCOUP de précédentes saisons, jouera beaucoup de ses précédents rôles comme Cordelia Goode, Sally ou encore Wilhemina Venable, et elle sera accompagnée de beaucoup d’acteurs emblématiques du programme, pour le plus grand plaisir des fans.

Et certains de ces acteurs joueront donc aussi plusieurs de leurs anciens rôles dans cette saison. Il y aura notamment Evan Peters (Tate, James Patrick March, Kai), Angela Bassett pour jouer Marie Laveau, Kathy Bates (Marie Delphine Lalaurie), Emma Roberts (Madison Montgomery), Billie Lourd (Mallory, Winter), Gabourey Sidibe (Queenie), Leslie Grossman (Coco St. Pierre Vanderbilt), Frances Conroy (Myrtle Snow) et bien sûr, c’est aussi le retour tant attendu de Jessica Lange après sa dernière apparition dans AHS 8. Elle jouera notamment Constance, Fiona, Elsa Mars ou encore Sœur Jude.

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AHS 13 : à quelle date de sortie en France ?

Actuellement, la série est déjà sortie dans de nombreux pays avec la diffusion des trois premiers épisodes (il y en a 13 d’environ 20/30 minutes chacun en tout) le 24 septembre 2026 sur la chaîne FX et sur la plateforme de streaming Hulu.

Le 1ᵉʳ octobre 2026, aux USA, les épisodes 4, 5 et 6 sortent en suivant. Ils seront suivis par les épisodes 7 et 8 le 8 octobre 2026. Puis, le 15 octobre sortent les épisodes 9 et 10 avant la sortie des épisodes 11 et 12 pour le 22 octobre et un final pour Halloween puisque l’épisode 13 sortira le 29 octobre. Ce sont les dates pour les USA.

Les épisodes sortent un jour après au Canada avec une version VOSTFR. Certaines personnes en France ont pu voir les épisodes déjà sortis avec un VPN mais cela ne semble pas fonctionner chez tout le monde. Et depuis quelques jours, il semble que la saison soit aussi disponible en Italie.

Une bannière annonce également une sortie en Belgique pour le 11 novembre 2026 en ce qui concerne les premiers épisodes. Il se pourrait donc que la France doive aussi attendre le 11 novembre 2026 pour voir la saison 13 d’AHS sur Disney +. Notez que nous ne savons pas si elle sortira à rebours ou en entière. Halloween sera malheureusement déjà passé.

Selon certaines sources, ce retard en Belgique ou en France serait dû à une VF qui n’est pas prête. Dommage, alors que beaucoup de fans se disent prêts à voir la saison, même en VOSTFR ou en VO. Et, comme vous le voyez sur ce post de Disney + FR sur Instagram, la saison 13 ne semble pas prévue pour octobre.

Bon, en attendant que la saison sorte, autant regarder les saisons d’AHS que vous n’avez pas vues ou se faire une autre série. Parmi les séries d’horreur que nous vous recommandons, il y a par exemple Yellowjackets, la série Panic, la série Archive 81, la série From, ou encore la série Killer Paradox ou la série Mayfair Witches pour une touche de sorcellerie.

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