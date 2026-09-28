Rappelez-vous votre tout premier souvenir. Que voyez-vous ? L’ampoule tamisée de votre chambre d’enfant ? La sensation du sable chaud lors de vos premières vacances ? Ou peut-être ce gâteau d’anniversaire garni de trois bougies multicolores ?

Si ce souvenir remonte à l’âge de deux ou trois ans, la science a une révélation surprenante pour vous. Il y a de fortes chances pour qu’il soit totalement inventé. Alors, à quel âge notre mémoire commence-t-elle réellement à imprimer le film de notre vie ? Bienvenue dans le mystère fascinant de l’amnésie infantile.

Le grand vide des premières années

Un bébé apprend à une vitesse phénoménale. Dès les premiers mois, il reconnaît le visage de sa mère et sait comment attraper son doudou. Bref, il intègre des dizaines de règles fondamentales sur le monde qui l’entoure. La mémoire fonctionne donc parfaitement… à un détail près.

Ce qui manque au tout-petit, c’est la mémoire autobiographique. Cette capacité à encoder un événement précis en se disant « C’est moi, ici et maintenant, en train de vivre cela ».

La plupart d’entre nous conservent un trou noir cérébral pour tout ce qui s’est déroulé avant l’âge de 3 à 4 ans. Les scientifiques appellent ce phénomène l’amnésie infantile. La question ici est : pourquoi notre cerveau efface-t-il systématiquement ces premières années d’existence ?

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Les deux coupables : la tuyauterie et les mots

Pendant longtemps, on a pensé que les jeunes enfants n’avaient tout simplement pas le matériel biologique pour fixer les souvenirs. Aujourd’hui, les neuroscientifiques privilégient deux explications complémentaires :

Le chantier de l’hippocampe : c’est le centre de tri et de stockage de nos souvenirs. Dans les premières années de la vie, cette zone du cerveau connaît un véritable « boom » de création de nouveaux neurones (la neurogenèse). Le problème ? Cette réorganisation permanente s’apparente à des travaux constants. En construisant de nouveaux circuits, le cerveau écrase involontairement les anciennes données ;

L’absence du langage : essayez de classer un livre dans une bibliothèque sans lui donner de titre ni d’étiquette. C’est exactement ce qui arrive à un tout-petit. Sans le langage, il est extrêmement difficile d’encoder une expérience sous forme de récit. C’est vers 3 ou 4 ans que la mémoire trouve son système d’archivage. L’enfant commence alors à maîtriser la parole et à développer le concept de « soi » (le fameux « Moi, je… »),

La magie des faux souvenirs

Si vous jurez solennellement vous rappeler votre deuxième anniversaire, vous n’êtes pas un menteur. Votre cerveau vous joue des tours.

La mémoire n’est pas une caméra de surveillance qui enregistre une scène sur un disque dur. C’est un puzzle que nous reconstituons à chaque fois que nous y pensons.

Les souvenirs très précoces sont souvent des reconstructions. Vous avez vu une photo de vous devant ce fameux gâteau et vos parents vous ont raconté dix fois l’anecdote où vous avez renversé la table. Ensuite, votre cerveau comble les trous en créant une image mentale. Vous êtes désormais persuadé de vous en souvenir, alors que vous ne faites que vous rappeler de l’histoire qu’on vous a racontée.

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3,5 ans : le grand départ

Alors, quel est le couperet scientifique ?

Les études récentes montrent que la moyenne du tout premier « vrai » souvenir se situe aux alentours de 3 ans et demi. Évidemment, ce chiffre varie. Certaines personnes conservent des flashs très nets dès 2 ans et demi (souvent liés à un choc émotionnel fort, comme la naissance d’un frère ou un déménagement). D’autres ne se rappellent de rien avant 5 ans.

Ce qui est certain, c’est que même si ces souvenirs s’évaporent de notre conscience, ils ne sont pas perdus pour autant. Les émotions, les sensations de sécurité, le rire et l’amour ressentis pendant ces premières années façonnent l’architecture invisible de notre personnalité.

Vous ne vous souvenez probablement jamais de votre première glace à la fraise. Cependant, la joie qu’elle vous a procurée à cet instant précis fait déjà partie de ce que vous êtes aujourd’hui. Et quelque part, c’est assez fascinant. Une grande partie de notre enfance a contribué à faire de nous la personne que nous sommes, même si nous n’en gardons presque aucune image consciente.

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