Il suffit parfois d’entendre notre voix enregistrée pour avoir l’impression d’écouter quelqu’un d’autre. Pourtant, cette voix est bien la nôtre. Alors pourquoi nous paraît-elle si différente de celle que nous entendons lorsque nous parlons ? La réponse se trouve notamment dans la manière dont les sons parviennent jusqu’à notre cerveau.

Nous n’entendons jamais notre voix comme les autres

Lorsque nous parlons, le son produit par nos cordes vocales se propage dans l’air avant d’atteindre nos oreilles. C’est la voie classique de transmission du son, appelée conduction aérienne.

Toutefois, ce n’est pas le seul chemin emprunté par notre voix. Les vibrations produites dans notre larynx se transmettent également à travers les tissus et les os de notre tête. Elles atteignent ainsi directement l’oreille interne.

Notre cerveau reçoit donc simultanément deux informations différentes :

Le son qui arrive par l’air ;

Les vibrations qui se propagent à l’intérieur de notre tête.

Cette combinaison modifie notre perception. Les basses fréquences sont notamment davantage présentes lorsque le son est transmis par les structures osseuses. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre voix nous semble généralement plus grave et plus riche lorsque nous la produisons nous-mêmes.

Une personne extérieure, elle, ne bénéficie pas de cette seconde voie. Elle entend principalement les vibrations qui se déplacent dans l’air avant d’atteindre ses oreilles.

Autrement dit, lorsque nous parlons, nous percevons une version particulière de notre voix. Les autres en perçoivent une autre.

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Les os de notre crâne jouent un rôle inattendu

La conduction osseuse peut sembler surprenante, mais elle fait partie du fonctionnement normal de notre système auditif.

Le son peut atteindre l’oreille interne sans passer uniquement par le conduit auditif et le tympan. Les vibrations mécaniques peuvent également traverser les os du crâne et stimuler directement les structures de l’oreille interne. C’est précisément ce phénomène qui intervient lorsque nous entendons notre propre voix.

Pour s’en rendre compte, il suffit de se boucher les oreilles et de parler. La voix ne disparaît évidemment pas. Elle semble même devenir particulièrement forte et profonde. Le son extérieur est alors fortement atténué, tandis que les vibrations produites à l’intérieur de notre corps restent perceptibles.

Cette expérience explique en partie pourquoi notre voix enregistrée nous semble différente. L’enregistrement restitue essentiellement le son capté dans l’air par le microphone. Il ne reproduit pas la sensation interne créée par les vibrations qui traversent notre tête.

Le microphone ne peut donc pas enregistrer exactement ce que nous entendions dans notre propre crâne.

Pourquoi notre voix enregistrée paraît-elle souvent plus aiguë ?

C’est probablement l’un des premiers détails que vous remarquez. Sur un enregistrement, votre voix peut sembler plus aiguë que dans votre perception habituelle. Ce n’est pas nécessairement parce que le microphone a modifié notre voix. C’est surtout parce que nous comparons deux perceptions différentes.

Lorsque vous parlez, les vibrations osseuses renforcent notamment certaines composantes graves du son. Votre cerveau reçoit alors une voix possédant une coloration particulière. Lorsque vous écoutez un enregistrement, cette contribution disparaît. Vous entendez davantage la version de votre voix transmise uniquement par l’air. Le résultat peut donc sembler plus léger, plus aigu ou moins profond.

La qualité de l’enregistrement peut évidemment accentuer cette impression. Un mauvais microphone, une compression audio importante ou une mauvaise position par rapport au téléphone peuvent modifier le timbre perçu.

Néanmoins, même avec un matériel de très bonne qualité, une différence subsistera. Le microphone ne peut pas reproduire les vibrations internes que nous percevons lorsque nous parlons.

C’est aussi pour cette raison que les chanteurs et les professionnels de la voix utilisent régulièrement des enregistrements pour travailler leur technique. Ils doivent apprendre à se fier à cette perception extérieure plutôt qu’à celle qu’ils ont lorsqu’ils chantent ou parlent.

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Notre cerveau doit aussi reconnaître une voix qu’il connaît déjà

La surprise ne vient toutefois pas uniquement de la physique du son. Le cerveau joue également un rôle important. Vous êtes constamment exposés à votre propre voix. Chaque fois que vous parlez, votre système auditif reçoit des informations provenant de cette production vocale.

Le cerveau apprend donc à associer certains sons à votre propre identité. Il dispose d’une sorte de référence interne de votre voix telle que vous la percevez.

Lorsque vous entendez un enregistrement, cette référence ne correspond plus exactement au signal reçu. Le cerveau détecte alors un décalage.

C’est un peu comme regarder son visage dans un miroir, puis découvrir une photographie prise avec un autre angle. Le visage est immédiatement reconnaissable, mais certains détails paraissent inhabituels.

La voix fonctionne de manière comparable. Nous savons qu’elle est à nous, mais elle ne correspond pas à l’image auditive que nous avons construite au fil des années. Cette différence explique également pourquoi la réaction peut être particulièrement forte la première fois que nous entendons un enregistrement de nous-même.

Nous ne découvrons pas une nouvelle voix. Nous découvrons surtout la manière dont les autres nous entendent depuis toujours.

Peut-on finir par s’habituer à sa propre voix ?

Heureusement, cette sensation d’étrangeté n’est pas forcément permanente. Plus vous écoutez votre voix enregistrée, plus votre cerveau peut apprendre à associer ce signal à notre identité. C’est notamment ce qui se produit chez les personnes travaillant régulièrement avec leur voix.

Présentateurs, comédiens, chanteurs, podcasteurs ou créateurs de vidéos passent beaucoup de temps à écouter leur propre voix. Avec l’habitude, l’effet de surprise diminue généralement.

Cela ne signifie pas que la voix enregistrée finit par devenir identique à celle que vous percevez lorsque vous parlez. Les deux modes de perception restent différents. En revanche, le cerveau peut devenir beaucoup moins perturbé par cette différence. C’est d’ailleurs une bonne nouvelle pour les personnes qui n’aiment pas entendre leur voix dans un message vocal. Le problème n’est pas forcément lié à la qualité de leur voix. Il peut simplement s’agir d’une familiarité insuffisante avec cette version extérieure.

En outre, notre jugement peut également être influencé par des facteurs psychologiques. Nous sommes souvent beaucoup plus critiques envers nous-mêmes qu’envers les autres. Une voix qui nous semble banale ou désagréable peut pourtant être parfaitement naturelle pour notre entourage.

Une voix étrange, mais pas une fausse voix

La prochaine fois que votre voix vous surprendra dans un enregistrement, inutile d’accuser immédiatement votre téléphone ou votre microphone. La voix que vous entendez est bien la vôtre. Elle correspond simplement davantage à celle que les autres perçoivent.

Depuis des années, nous vivons avec une version personnelle de notre voix, différente de celle qui sort réellement de notre bouche pour parvenir aux oreilles des autres. Et lorsque nous lançons un enregistrement, nous découvrons soudain cette version extérieure.

Finalement, ce n’est pas notre voix qui a changé. C’est simplement la manière dont nous l’entendons.

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