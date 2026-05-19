Connaissez-vous le jeu Librarian : Tidy Up the Arcane Library ?

Ce n’est pas aussi cosy que Heartopia, mais Librarian : Tidy Up the Arcane Library pourrait bien devenir l’un de vos jeux de détente préférés. Mais qu’est-ce que c’est ? On vous en parle.

Prix, plateforme, langue et modes

Librarian : Tidy Up the Arcane Library est un jeu solo actuellement disponible sur Steam pour seulement 6,15 euros. Un prix dérisoire pour un jeu à la fois très joli et délicieusement addictif. Vous pouvez y jouer avec la manette, au clavier, et il tourne également très bien sur SteamDeck.

Pour l’instant, le jeu n’est pas disponible en français, mais si vous avez quelques notions d’anglais, vous n’aurez pas de mal à le comprendre, d’autant qu’il n’y a pas de dialogues, donc c’est beaucoup moins contraignant que le jeu ne soit qu’en anglais.

Vous avez la possibilité, dès le début du jeu, de choisir entre un mode avec horaires et un mode sans temps. Pour ceux qui cherchent un jeu cosy sans cette notion de temps qui passe, cette seconde option est très appréciable. Cela vous permettra d’ailleurs d’aller chercher les mots anglais que vous ne connaissez pas sur internet sans avoir peur de perdre du temps.

Quel est le but du jeu Librarian ?

Mais concrètement, quel est le but du jeu ? Vous apparaissez dans une très belle bibliothèque sur deux étages dans laquelle tous les livres sont sur le sol.

Cette bibliothèque style bibliothèque de Poudlard se situe dans un monde où la magie existe et qui considère notre univers, donc sans magie, comme un « autre monde » que les sorciers étudient au travers de différents ouvrages.

Votre but sera de ranger l’ensemble des 3072 livres sur les bonnes étagères. Un jeu de casse-tête, de réflexion, mais aussi de détente qui donne vraiment un effet « collectionneur fou » à la recherche de chaque ouvrage de chaque collection à ranger sur la bonne étagère et dans la bonne allée.

En bas de la bibliothèque, vous avez un plan des allées et vous devrez donc ramasser les livres et essayer de trouver la bonne allée, la bonne étagère, puis ranger les livres dans l’ordre en fonction de leurs titres et de leurs numéros de tomes.

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Ranger une bibliothèque de magie et en découvrir plus sur le monde

Il y a des livres sur la magie de transfiguration, des livres sur la magie sacrée, sur la magie de destruction, la nécromancie, mais aussi des livres sur la loi dans ce monde magique, des ouvrages sur l’économie de la magie, de la philosophie, des romans de mystères, des livres d’histoire, des livres sur les créatures magiques, etc.

Donc, à la fois il y a un enjeu logique (ranger les livres), mais vous pourrez également découvrir un peu de ce monde magique au travers des titres des ouvrages. D’ailleurs, certains livres, notamment ceux qui évoquent notre monde sans magie, sont très drôles et donnent vraiment matière à la réflexion.

Un jeu proposé par ArtRising qui devrait donc vous tenir plusieurs heures sans problème ! Et sachez que si vous débutez dans le jeu, vous n’aurez plus besoin d’aller regarder le nom des allées après quelques ouvrages rangés, on s’habitue très rapidement à la disposition de la bibliothèque et donc on finit par la connaître comme notre poche ! Vous pouvez retrouver le jeu sur Steam dès maintenant.

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