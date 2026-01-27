Heartopia : un petit jeu de simulation cosy à découvrir

Récemment, nous avons découvert (et beaucoup joué) au petit jeu de simulation Heartopia. Mais, qu’est-il possible de faire dans ce jeu gratuit ? On vous en parle maintenant !

Qu’est-ce que le jeu mobile et PC Heartopia, un jeu cosy et gratuit ?

Heartopia est un jeu cosy, dans lequel il est possible de faire sa vie, sa maison, avoir des animaux, pêcher, créer… Bref, c’est un jeu de simulation de vie qui est également une forme de MMO puisque lorsque vous installez votre maison (votre foyer), vous allez vous retrouver dans un village avec d’autres joueurs qui, eux aussi, ont installé leur maison.

Proposé par le studio de développement de jeux XD, c’est un jeu gratuit, donc un free-to-play, initialement disponible sur mobile (sur Android et iPhone, donc Google Play et App Store) et qui vient de sortir sur PC (sur Steam). Le jeu se télécharge gratuitement mais intègre des choses à payer en jeu, non obligatoires.

« Bienvenue dans Heartopia, un jeu de simulation de vie pensé pour la créativité, la liberté et la détente. Construis ta maison de rêve, explore une multitude de passions et crée des liens chaleureux avec tes amis dans un village rempli de possibilités infinies », se présente le jeu sur Steam.

Le jeu est-il vraiment gratuit ou faut-il payer ?

Il y a par exemple plusieurs systèmes de monnaies (cœurs, étoiles, pièces d’or) et vous pouvez donc acheter certaines monnaies avec du vrai argent. Certaines monnaies que vous pouvez gagner en jeu ou acheter avec du vrai argent peuvent vous permettre de gagner des tenues, des meubles, etc.

Car oui, tout le but du jeu, c’est la simulation de vie. Vous pouvez donc installer votre maison sur un terrain, la modifier à votre guise (certains font d’ailleurs des maisons vraiment impressionnantes, nous avons même vu des joueurs s’allier en coop pour construire le Louvre dans le jeu).

Vous pouvez gagner ou acheter des meubles au magasin de meubles, vous pouvez peindre vos meubles vous-même, personnaliser l’agencement, etc. Il est aussi possible de personnaliser son avatar et de gagner ou d’acheter des tenues au magasin de vêtements.

Un jeu très addictif entre gacha, crafting, tenues et meubles

Les tenues et les meubles changent régulièrement dans le magasin (tous les jours pour les vêtements) et donc vous pouvez créer votre propre style.

Il est aussi possible d’acheter avec des gemmes ou de gagner des tenues et des meubles via des événements, ou encore via un système de gacha (tirages). Et vous pouvez gagner divers items grâce aux connexions journalières également.

Qu’est-il possible de faire dans le jeu Heartopia ?

Autrement dit, c’est un jeu très addictif ! Parallèlement, c’est aussi un jeu de crafting et donc de simulation où il est possible de pêcher, attraper des insectes, collectionner les poissons et les insectes, les mettre dans des aquariums et des terrariums. Vous pouvez aussi planter des graines, arroser, récolter, vendre vos récoltes et des objets que vous n’utilisez pas.

Dans Heartopia, il y a également la possibilité de récolter diverses ressources (bois, pierres, champignons, etc) pour construire des meubles, les peindre, mais aussi pour cuisiner à notre guise.

Vous pouvez cuisiner des petits plats, mais aussi faire de la musique (avec des instruments de musique que vous gagnez dans le jeu), mais aussi faire de la peinture, dessiner pour customiser vos vêtements, écrire des livres et les mettre en vente dans la librairie… C’est très riche globalement.

Et vous avez aussi la possibilité d’adopter des chats et des chiens, les nourrir, les caresser, jouer avec eux, partir en balade avec eux, les laver, les entraîner à faire des tours. Il y a aussi d’autres animaux sur la map (attention, juste elle est un peu petite à notre goût) : des pandas, des renards, etc. Ces animaux peuvent être nourris et vous pouvez vous lier d’affection avec eux.

Plusieurs joueurs dans un même village

Tous les jours, vous aurez diverses missions à réaliser, des missions de l’histoire et des missions secondes journalières. Mais, globalement, vous pouvez employer votre temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple passer du temps avec les autres joueurs.

Car oui, c’est un jeu qui se joue seul, mais où l’on est en contact avec d’autres joueurs. Lorsque vous installez votre maison, d’autres joueurs se trouvent dans votre village.

Vous pouvez aller visiter leurs maisons, acheter leurs livres, faire des puzzles avec eux, discuter via le chat, participer à des événements ensemble (par exemple aller pêcher un certain nombre de poissons sur un bateau et obtenir des récompenses)…

Il est aussi possible d’organiser une soirée, faire de la construction de maison en coop, partager de la nourriture que vous avez cuisiné, aller faire un tour en scooter ensemble (car oui, vous avez aussi un véhicule pour vous déplacer si vous voulez, entre vélo, scooter ou voiture).

Un jeu très sympa, avec quelques petites lacunes (pour l’instant)

Bref, c’est quand même un jeu très complet, avec beaucoup de fonctionnalités et il a un côté très addictif. Les deux seuls points noirs que nous voyons, pour l’instant (car le jeu vient de sortir), c’est qu’il y a quand même quelques petits bugs et que le jeu lague parfois. Et la map est un peu pauvre actuellement et un peu petite.

Mais, voilà, il y a plein de petites choses à faire au quotidien et, nous l’espérons, il y aura certainement des mises à jour sur Heartopia pour agrandir la map, augmenter les possibilités et réduire les bugs.

