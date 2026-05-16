Maison de retraite avec Kev Adams : faut-il regarder le film ?

Si vous aimez bien les films français, vous aimerez peut-être ce film très attendrissant qui se déroule dans une maison de retraite avec l’acteur Kev Adams. Voici notre avis sur le film « Maison de retraite ».

De quoi parle le film ?

Le film Maison de retraite parle de Milann, un jeune homme orphelin qui vit avec son ami d’enfance qui était à l’orphelinat avec lui. Milann, contrairement à son ami qui est devenu avocat, trempe dans des plans galères et doit même beaucoup d’argent à un certain Moncef, un homme dangereux.

Milann commence un nouveau job de caissier afin de payer Moncef mais il va finir par blesser quelqu’un dès son premier jour et va écoper d’heures de travaux d’intérêt général au sein d’une maison de retraite. Sauf que Milann déteste les personnes âgées.

Au début, ce dernier va avoir du mal à s’adapter… mais, au fil du temps, ce travail va vraiment le changer, surtout au contact d’un groupe de sept personnes âgées avec comme tête de fil un ancien boxeur nommé Lino. Milann va même orchestrer l’évasion de ces séniors pour qui il s’est pris d’affection.

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Fiche d’identité du film

Ce film est un film français sorti en 2022 .

. Le film est réalisé par Thomas Gilou , qui a notamment travaillé sur Vérité si je mens !

, qui a notamment travaillé sur Vérité si je mens ! Plusieurs acteurs connus se retrouvent dans ce film comme Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Marthe Villalonga, et même Jarry.

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Avis : faut-il regarder « Maison de retraite » ?

✅ Points positifs ❌ Points négatifs C’est un film qui, même s’il est un peu lourd parfois, demeure assez drôle à regarder. En tous cas, c’est clairement un bon film à regarder pour éviter de se prendre la tête. L’humour, et notamment l’humour noir, de ce film pourra ne pas plaire à tout le monde. C’est une touchante critique de plusieurs sujets. En premier lieu, c’est une manière de sensibiliser à la solitude chez les personnes âgées, notamment celles qui ne reçoivent pas de visites et qui n’ont pas de famille. Ensuite, c’est aussi une sensibilisation à la difficulté du milieu pour les soignants en maison de retraite. Et pour finir, c’est aussi une grosse critique de la corruption et de la course au profit sur le dos des personnes âgées en Ehpad ou maisons de retraite. Ici, les personnages se plaignent de la nourriture, ils n’ont pas le droit de proposer des activités, et il y a clairement de l’abus de faiblesse de la part de la direction de l’établissement. La présence de Gérard Depardieu, forcément, pourrait en rebuter plus d’un à cause des polémiques à son encontre. Il faut rappeler qu’en 2025, il a été condamné pour une affaire d’agressions sexuelles. Nous avons adoré les liens poétiques et sous-textes dans ce film, par exemple le lien entre maison de retraite et orphelinat, ou encore l’intégration de l’allégorie de la caverne, le lien entre le Malade Imaginaire et certains pensionnaires, etc.

Alors, pensez-vous regarder ce film ce soir ?

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