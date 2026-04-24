Quel personnage de Mercredi êtes-vous ? Faites le test !

La saison 3 de la série Mercredi, dirigée par Tim Burton et avec Jenna Ortega, est actuellement en plein tournage. Dans ce cadre, que diriez-vous d’un petit jeu ? Voici une série de 20 questions, essayez de répondre en toute franchise.

Pour chaque réponse, vous aurez un nombre de points, notez-les quelque part pendant le test puis additionnez vos points. À la fin du test, suivant le nombre de points que vous avez, vous pourrez découvrir quel personnage de Mercredi vous êtes. C’est parti !

Quel serait votre réveil idéal ?

A. À 5h, déjà opérationnel, prêt à conquérir le monde (5 points)

B. Réveil difficile, mais café = renaissance (4 points)

C. Je ne parle à personne avant midi (3 points)

D. Je dors encore. Toujours. (2 points)

E. Je me lève… mais j’aurais préféré rester dans mon cercueil (1 point)

Quelle est votre réaction face à un compliment ?

A. Suspicion immédiate (1 point)

B. J’analyse : sincère ou manipulation ? (2 points)

C. Je rougis un peu (3 points)

D. Je réponds avec charme (4 points)

E. Heureusement qu’on me complimente, je suis génial (5 points)

Quel est votre style vestimentaire ?

A. Noir. Toujours noir. Même mon âme… (1 point)

B. Chic et calculé (5 points)

C. Coloré, joyeux, un peu chaotique (3 points)

D. Classique mais élégant (4 points)

E. Peu importe, tant que c’est confortable (2 points)

Un conflit éclate. Vous…

A. Manipulez en silence (5 points)

B. Foncez sans réfléchir (2 points)

C. Cherchez à comprendre tout le monde (3 points)

D. Restez froid, presque… trop (1 point)

E. Gardez le contrôle et imposez votre autorité (4 points)

Votre plus grande qualité ?

A. Votre intelligence (1 point)

B. Votre sociabilité (3 points)

C. Votre loyauté (4 points)

D. Votre charisme (5 points)

E. Votre capacité à survivre à n’importe quoi (2 points)

Votre pire défaut ?

A. Vous êtes flippant. Vraiment (1 point)

B. Vous faites trop confiance (3 points)

C. Vous cachez des choses (5 points)

D. Vous êtes parfois naïf (2 points)

E. Vous contrôlez tout (4 points)

Quelle serait une soirée parfaite pour vous ?

A. Lire seul chez moi (1 point)

B. Une fête avec plein de gens (3 points)

C. Un rendez-vous stratégique ou d’affaires (5 points)

D. Moment cosy avec quelqu’un (4 points)

E. Survivre à une catastrophe (2 points)

Quelle est votre réaction face au danger ?

A. Vous foncez. Mauvaise idée, mais vous foncez (2 points)

B. Vous planifiez (5 points)

C. Vous observez, froidement (1 point)

D. Vous paniquez un peu mais vous gérez (3 points)

E. Vous gardez votre sang-froid total (4 points)

Quelle est votre relation aux autres ?

A. Optionnelle (1 point)

B. Essentielle (3 points)

C. Utile (5 points)

D. Sélective (4 points)

E. Confuse (2 points)

Avez vous un secret inavouable ?

A. Vous en avez trop (5 points)

B. Aucun… officiellement (4 points)

C. Oui, mais vous culpabilisez (3 points)

D. Oui, et vous vous en fichez (1 point)

E. Vous avez oublié (2 points)

Quel est votre type d’humour ?

A. Noir. Très noir (1 point)

B. Ironique (4 points)

C. Léger et joyeux (3 points)

D. Calculé (5 points)

E. Involontaire (2 points)

Une qualité aimez-vous chez les autres ?

A. L’intelligence (1 point)

B. La gentillesse (3 points)

C. L’ambition (5 points)

D. La loyauté (4 points)

E. Le courage (2 points)

Vous êtes plutôt…

A. Solitaire (1 point)

B. Leader (5 points)

C. Ami fidèle (4 points)

D. Énergique (3 points)

E. En mode « je comprends rien mais je suis là » (2 points)

Une trahison, pour vous, c’est…

A. Inacceptable (4 points)

B. Prévisible (5 points)

C. Blessante (3 points)

D. Intéressante (1 point)

E. Vous n’avez rien vu venir (2 points)

Votre relation à l’autorité ?

A. Vous la défiez (1 point)

B. Vous la manipulez (5 points)

C. Vous la respectez (4 points)

D. Ça dépend (3 points)

E. Vous la subissez (2 points)

Votre animal totem ?

A. Corbeau (1 point)

B. Loup (5 points)

C. Chat (4 points)

D. Chien (3 points)

E. Lapin (2 points)

En amour, vous êtes plutôt…

A. Froid, distant, mystérieux (1 point)

B. Passionné mais compliqué (5 points)

C. Attachant et sincère (3 points)

D. Élégant et stable (4 points)

E. Maladroit (2 points)

Votre réaction face à une injustice ?

A. Vous préparez une vengeance (1 point)

B. Vous manipulez la situation (5 points)

C. Vous défendez la victime (4 points)

D. Vous essayez d’aider (3 points)

E. Vous fuyez (2 points)

Comment définiriez-vous votre énergie globale ?

A. Chaotique (3 points)

B. Contrôlée (5 points)

C. Sombre (1 point)

D. Stable (4 points)

E. Aléatoire (2 points)

Quelle phrase vous correspond le mieux ?

A. « Je préfère être seul » (1 point)

B. « Je sais exactement ce que je fais » (5 points)

C. « On peut tous s’entendre » (3 points)

D. « Je protège ceux que j’aime » (4 points)

E. « J’espère que ça va aller… » (2 points)

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De 20 à 29 points : vous êtes Mercredi

Vous êtes introverti, analytique, lucide, détaché. Votre fonctionnement repose sur l’observation, la logique et une forme de distance émotionnelle presque volontaire. Vous avez tendance à intellectualiser plutôt qu’à ressentir, à décortiquer plutôt qu’à subir.

Sarcastique, parfois cynique, vous pouvez sembler froid, voire inaccessible, mais cette froideur est aussi une armure. Vous êtes autonome, indépendant, peu influençable. Les normes sociales vous intéressent peu, sauf pour les détourner. Votre force, c’est votre esprit. Votre limite, c’est votre rapport aux émotions, notamment celles des autres.

De 30 à 38 points : vous êtes Enid

Vous êtes extraverti, empathique, expressif, chaleureux. Vous fonctionnez beaucoup à l’émotion, au lien, à la connexion avec les autres. Enthousiaste, optimiste, parfois impulsif, vous avez besoin d’interactions pour vous sentir exister pleinement.

Vous êtes loyal, affectueux, protecteur, mais aussi vulnérable au rejet ou à l’abandon. Vous cherchez à plaire, à rassembler, à apaiser. Votre sensibilité est une force sociale évidente, mais elle peut aussi vous rendre perméable aux tensions extérieures. Vous incarnez l’énergie, le mouvement, le cœur.

De 39 à 45 points : vous êtes Morticia Addams

Vous êtes posé, réfléchi, stable, maîtrisé. Votre personnalité repose sur une grande intelligence émotionnelle, mais parfaitement contrôlée. Vous êtes charismatique sans excès, élégant sans effort, autoritaire sans brutalité. Vous privilégiez la loyauté, la fidélité, les liens durables.

Protecteur, structuré, vous êtes souvent un repère pour les autres. Vous avez une forte capacité à garder votre calme, à analyser les situations sans vous laisser submerger.

De 46 à 52 points : vous êtes Marilyn Thornhill

Vous êtes discret, observateur, patient, calculateur. Vous avez une grande capacité à vous adapter, à vous fondre dans votre environnement, à comprendre les autres sans forcément vous dévoiler. Vous êtes capable de manipuler subtilement, d’influencer sans être vu.

Vous pouvez sembler bienveillant, accessible, rassurant, mais votre monde intérieur est plus complexe. Vous fonctionnez sur le long terme, avec une logique stratégique.

De 53 à 61 points : vous êtes Tyler

Vous êtes ambivalent, intense, émotionnellement instable par moments. Vous pouvez osciller entre ouverture et repli, entre douceur et tension. Votre personnalité est marquée par des contradictions internes, parfois difficiles à gérer.

Vous avez une grande sensibilité, mais aussi une part plus sombre, plus impulsive. Vous pouvez être attachant, sincère, puis devenir imprévisible.

De 62 à 70 points : vous êtes Pugsley

Vous êtes curieux, imprévisible, tolérant au chaos. Vous avez une approche du monde différente, moins normative, plus instinctive. Vous pouvez sembler naïf, mais vous êtes en réalité très adaptable. Vous acceptez des choses que d’autres rejetteraient immédiatement.

Vous êtes spontané, parfois inconscient du danger, mais aussi étonnamment résistant. Votre force, c’est votre flexibilité mentale. Votre limite, c’est votre manque de cadre.

De 71 points à 79 points : vous êtes Agnes DeMille

Vous êtes rigoureux, perfectionniste, exigeant, profondément ancré dans la discipline et le contrôle de soi. Vous avez un rapport très structuré au monde, avec une forte sensibilité aux détails, à la précision, à la justesse. Vous pouvez être réservé, parfois distant, mais jamais désengagé : vous observez, vous analysez, vous corrigez.

Votre esprit fonctionne par logique, par ordre, par cohérence. Vous supportez mal l’approximation, l’imprévu, le chaos inutile. Derrière cette rigueur, il y a souvent une volonté de bien faire, voire de faire mieux que les autres.

De 80 points à 87 points : vous êtes Larissa Weems

Vous êtes structuré, autoritaire, responsable, organisé. Vous avez un fort sens du devoir, une vision globale des choses, et une capacité naturelle à diriger. Vous êtes exigeant, envers vous-même comme envers les autres.

Vous privilégiez l’ordre, la cohérence, la stabilité. Vous êtes fiable, rigoureux, souvent perçu comme une figure d’autorité. Votre fonctionnement repose sur le contrôle et l’anticipation.

De 89 à 93 points : vous êtes Bianca

Vous êtes stratégique, ambitieux, confiant, compétitif. Vous comprenez rapidement les dynamiques sociales, les rapports de force, les jeux d’influence. Vous avez une forte capacité d’adaptation, une intelligence sociale développée, et une volonté claire de réussir.

Vous pouvez être perçu comme charismatique, voire dominant. Vous aimez garder le contrôle, anticiper, influencer. Derrière cette assurance, il peut y avoir une peur de perdre votre position ou de montrer une faiblesse.

De 94 à 100 points : vous êtes Ajax

Vous êtes réservé, maladroit, sincère, authentique. Vous ne cherchez pas à dominer, ni à impressionner. Vous êtes dans la simplicité, dans l’instant, parfois dans le doute. Vous pouvez manquer de confiance en vous, hésiter, vous perdre dans certaines situations.

Mais vous êtes profondément honnête, loyal, bienveillant. Vous privilégiez les relations sincères aux jeux de pouvoir. Votre force, c’est votre authenticité. Votre limite, c’est votre manque d’assurance.

Alors, vous avez eu quel personnage ?

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