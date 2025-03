Test de personnalité : quel dieu nordique êtes-vous ?

Les dieux nordiques sont puissants et dotés de personnalités bien distinctes. Certains incarnent la force brute et la guerre, d’autres la sagesse, la ruse ou encore la protection des leurs.

Ce test approfondi, basé sur un système de points, vous aidera à déterminer quel dieu viking vous correspond le mieux en fonction de votre caractère, de vos ambitions et de votre façon d’interagir avec le monde.

Comment ça marche ? Notez vos réponses à chaque question. À la fin, ajoutez vos points et découvrez quel est votre dieu !

1. Quel mot vous définit le mieux ?

(1 pt) Ambitieux

(2 pts) Courageux

(3 pts) Rusé

(4 pts) Protecteur

(5 pts) Libre et indépendant

2. Face à un défi, vous…

(1 pt) L’affrontez de front, sans peur.

(2 pts) Analysez la situation et trouvez une stratégie.

(3 pts) Contournez l’obstacle par la ruse et l’ingéniosité.

(4 pts) Cherchez à protéger vos proches avant tout.

(5 pts) Faites confiance à votre instinct et improvisez.

3. Quelle est votre plus grande qualité ?

(1 pt) Votre force et votre persévérance.

(2 pts) Votre sagesse et votre intelligence.

(3 pts) Votre ruse et votre capacité d’adaptation.

(4 pts) Votre bienveillance et votre sens du sacrifice.

(5 pts) Votre indépendance et votre esprit libre.

4. Quel est votre pire défaut ?

(1 pt) Vous êtes parfois trop impulsif.

(2 pts) Vous réfléchissez trop et avez du mal à agir rapidement.

(3 pts) Vous manipulez parfois les autres pour arriver à vos fins.

(4 pts) Vous vous souvenez au profit des autres.

(5 pts) Vous prenez trop de risques, quitte à perdre gros.

5. Quel rôle aimez-vous jouer dans un groupe ?

(1 pt) Le leader charismatique et inspirant.

(2 pts) Le stratège qui guide dans l’ombre.

(3 pts) L’espion ou le manipulateur qui influence discrètement.

(4 pts) Le protecteur qui veille sur les siens.

(5 pts) L’aventurier qui explore et ne se fixe jamais.

6. Comment voyez-vous le destin ?

(1 pt) Il faut le forger par la force et le courage.

(2 pts) Il est écrit, mais il faut en comprendre les signes.

(3 pts) Rien n’est figé, tout peut être manipulé à son avantage.

(4 pts) Nous devons nous adapter pour protéger ce qui compte.

(5 pts) Le destin n’existe pas, nous sommes maîtres de notre route.

7. Comment réagissez-vous face à une trahison ?

(1 pt) Vous frappez fort et exigez justice immédiatement.

(2 pts) Vous tentez de comprendre avant de prendre une décision.

(3 pts) Vous préparez une vengeance calculée.

(4 pts) Vous pardonnez difficilement mais cherchez la paix.

(5 pts) Vous coupez les ponts et partez sans un mot.

8. Quel type de relation entretenez-vous avec vos proches ?

(1 pt) Vous les protégez farouchement et attendez leur loyauté.

(2 pts) Vous les guidez et partagez votre savoir.

(3 pts) Vous adaptez votre comportement selon la personne.

(4 pts) Vous êtes très attaché(e) à votre famille et à votre clan.

(5 pts) Vous aimez votre indépendance mais restez fidèle à ceux que vous aimez.

9. Que représente l’amitié pour vous ?

(1 pt) Une alliance stratégique.

(2 pts) Un lien précieux basé sur la confiance.

(3 pts) Un jeu d’équilibre où chacun peut en tirer profit.

(4 pts) Une valeur essentielle et inébranlable.

(5 pts) Une compagnie agréable, mais non indispensable.

10. En amour, vous êtes…

(1 pt) Passionné et dominant.

(2 pts) Sincère et protecteur.

(3 pts) Difficile à cerner, séducteur et insaisissable.

(4 pts) Fidèle et dévoué.

(5 pts) Libre et aventureux.

Entre 10 et 19 points : Vous êtes Thor⚡

Dieu du tonnerre et de la force brute, Thor est le protecteur de l’humanité. Courageux et impulsif, il préfère régler les conflits par la force plutôt que par la diplomatie. Il incarne la bravoure et la loyauté, mais son tempérament fougueux peut parfois l’amener à agir sans réfléchir.

Entre 20 et 29 points : Vous êtes Odin 👁️

Le souverain des dieux, maître de la guerre et de la sagesse. Odin est un stratège redoutable, avide de connaissances et toujours prêt à sacrifier pour le pouvoir. Il incarne la réflexion, la manipulation et l’intelligence tactique.

Entre 30 et 39 points : Vous êtes Loki 🃏

Dieu du chaos et de la tromperie, Loki est imprévisible et rusé. Capable d’influencer son entourage grâce à son intelligence et son éloquence, il préfère utiliser la ruse plutôt que la force brute. Son esprit libre et rebelle fait de lui un être difficile à cerner.

💡La mythologie nordique est un ensemble de croyances et de récits des peuples scandinaves, mettant en scène des dieux puissants comme Odin, Thor et Loki. Elle raconte la création du monde, les batailles épiques entre dieux et géants, ainsi que le destin inéluctable du Ragnarök, la fin du monde. Transmise par les sagas et les Eddas, cette mythologie continue d’inspirer la culture moderne à travers la littérature, le cinéma et les jeux vidéo.

Entre 40 et 50 points : Vous êtes Freyja ou Freyr 🌱

Déesse de l’amour, de la magie et de la guerre, Freyja est puissante et indépendante. Elle représente la passion, la beauté, mais aussi une redoutable force guerrière. Elle sait user de séduction et de persuasion pour obtenir ce qu’elle veut.

Quant à Freyr, il est le dieu de la prospérité et de la nature. Freyr est pacifique et bienveillant. Il incarne l’harmonie et la croissance, préférant éviter les conflits inutiles. Cependant, sa puissance est immense et elle est respectée de tous.

Alors, quel dieu êtes-vous nordique ? Partagez votre résultat !

