Nonnas : un film réconfortant sur Netflix (et avec un beau casting)

Disponible sur Netflix depuis le 9 mai 2025, Nonnas est une comédie dramatique américaine réalisée par Stephen Chbosky, mais que vaut ce film ? Voici notre avis !

De quoi parle le film ?

Inspiré d’une histoire vraie, le film suit Joe Scaravella, un homme endeuillé après la mort de sa mère italienne. Pour lui rendre hommage, il décide d’ouvrir un restaurant pas tout à fait comme les autres : en cuisine, pas de chefs stars ni de brigade formatée, mais des grands-mères italiennes (enfin pas que) venues préparer leurs propres recettes familiales.

Le concept est simple, presque trop simple sur le papier. Pourtant, il touche quelque chose d’assez commun et de très touchant : le lien entre nourriture, souvenirs, famille et transmission.

Dans Nonnas, cuisiner ne sert pas seulement à remplir des assiettes, c’est une façon de faire survivre une mémoire, une culture, une voix disparue. Le film parle donc autant de cuisine italienne que de deuil, d’héritage familial et de ces recettes qu’on ne retrouve jamais vraiment quand la personne qui les faisait n’est plus là.

VOIR AUSSI : Maison de retraite avec Kev Adams : faut-il regarder le film ?

Un très beau casting

L’un des gros atouts de Nonnas, c’est clairement son casting. Vince Vaughn incarne Joe Scaravella, que vous avez notamment déjà vu dans Jurassic Park, Psycho de Gus Van Sant, Zoolander, dans Mr. et Mrs. Smith, ou encore dans Into the Wild, Tu ne tueras point et dans la série True Detective.

Face à lui, Lorraine Bracco apporte immédiatement une couleur très italo-américaine au film. Difficile de ne pas penser à son rôle culte de Jennifer Melfi dans Les Soprano, ou à Karen Hill dans Les Affranchis. Puis nous avons aussi Talia Shire, connue notamment pour avoir joué Adrian dans Rocky et Connie Corleone dans Le Parrain, elle incarne Teresa.

Brenda Vaccaro, vue dans Macadam Cowboy, Capricorn One ou encore Amour, Gloire et Beauté, joue Antonella avec ce mélange d’énergie et de caractère qui fonctionne très bien dans un film de cuisine. Et il y a aussi Susan Sarandon, immense figure du cinéma américain, vue dans Thelma et Louise, Dead Man Walking, Ma meilleure ennemie ou The Rocky Horror Picture Show, qui interprète Gia. Là encore, le film mise beaucoup sur le plaisir de retrouver des actrices qui ont déjà une histoire avec le public.

Le reste du casting n’est pas là pour décorer la nappe. Joe Manganiello, connu pour True Blood, Magic Mike et son rôle de Deathstroke dans l’univers DC, il joue ici Bruno, le meilleur ami de Joe. Nous retrouvons aussi Linda Cardellini, qu’on a vue dans Freaks and Geeks, Urgences, Dead to Me ou Scooby-Doo, elle incarne Olivia. Et puis il y a aussi Drea de Matteo, autre visage fort des Soprano, mais aussi de Sons of Anarchy et Desperate Housewives.

VOIR AUSSI : Le coup du siècle : faut-il regarder ce film avec Anne Hathaway ?

Notre avis sur le film Nonnas

✅ Les points positifs ❌ Les points négatifs Le film est chaleureux, humain et très accessible. Nonnas ne cherche pas à révolutionner le cinéma, mais il réussit à installer une vraie douceur autour de la cuisine, de la famille et des souvenirs. Le film reste assez prévisible. On devine vite les grandes étapes du récit, les obstacles, les tensions et la résolution finale. Le thème de la transmission fonctionne très bien. Les recettes ne sont pas seulement des plats, mais des fragments de culture familiale. C’est probablement ce que le film raconte de plus juste. Les personnages secondaires auraient mérité davantage de profondeur. Les nonnas sont attachantes, mais certaines restent surtout définies par leur caractère ou leur fonction dans le groupe. Le casting est l’un des grands plaisirs du film. Voir réunies Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro et Susan Sarandon autour de cette histoire donne une vraie saveur au projet. L’ambiance feel good fonctionne, surtout si l’on aime les films simples, réconfortants, avec des personnages attachants et une émotion assumée. C’est un bon film réconfortant pour passer un bon moment !

Notez que vous pouvez aussi retrouver d’autres avis sur AlloCiné. Bien sûr, cet avis reste totalement subjectif. Nonnas n’est peut-être pas le film de l’année, mais c’est un long-métrage sincère, tendre, généreux, qui donne envie de rappeler sa grand-mère ou de fouiller dans les vieux carnets de recettes familiaux. Et vous, vous l’avez vu ? Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaires.

Notez cet article