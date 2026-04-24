TOP 10 des meilleurs films réalisés par Tim Burton

Le réalisateur Tim Burton a fait ses armes auprès de Disney. Là-bas, il a travaillé sur plusieurs projets, comme sur Taram et le Chaudron magique.

Puis, tout au long de sa carrière, il a aussi été amené à créer des personnages, tous avec une empreinte gothique et glauque et une patte singulière entre obscurité et onirisme. C’est par exemple le cas avec certains personnages que nous retrouvons dans L’Étrange Noël de monsieur Jack réalisé par Henry Selick.

Mais, outre ses participations, le réalisateur de 67 ans a également signé plusieurs projets de grande ampleur. Et, justement, voici notre classement des meilleurs films réalisés par Tim Burton.

10. Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête

Difficile de ne pas mettre Sleepy Hollow dans ce classement. Sorti en 1999, le film met en avant plusieurs acteurs emblématiques de la scène gothique cinématographique, également des petits chouchous de Tim Burton : Christina Ricci ou encore Johnny Depp, sans oublier Christopher Walken. Et nous pouvons aussi apercevoir Michael Gambon dans ce film.

Un film sombre, autant au niveau de son histoire qu’au niveau de sa réalisation et de sa colorimétrie, qui parle d’un inspecteur de police envoyé dans un petit village pour résoudre une série de meurtres en 1799 qui auraient été perpétré par un mystérieux cavalier sans tête. Voici la bande annonce pour en savoir davantage :

9. Charlie et la Chocolaterie

Ce film est un peu différent de ce que propose généralement Tim Burton, mais il demeure une pièce maîtresse de son œuvre, entre rêveries, obscurité et ironie.

Dans ce film, il prouve que rien n’est impossible, comme cela est si bien dit dans son adaptation d’Alice au pays des merveilles. Et justement, tout semble possible dans la gigantesque chocolaterie de Willy Wonka, le chocolatier burlesque incarné par Johnny Depp.

Ce dernier est à la recherche d’un successeur pour reprendre sa chocolaterie, et, n’ayant pas d’enfants, il décide de faire visiter sa chocolaterie à cinq enfants, accompagnés de leurs « parents ». Parmi eux, Charlie, un jeune garçon pauvre qui va attirer son attention.

Le film met également en avant Freddie Highmore, Anna Sophia Robb et nous y retrouvons aussi Helena Bonham Carter et Noah Taylor. Voici la bande annonce :

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8. Dark Shadows

Ce film est un peu plus récent et cela se ressent un peu dans la réalisation. Sorti en 2012, Dark Shadow met de nouveau en avant des acteurs adorés par Burton comme Johnny Depp et Helena Bonham Carter.

Mais, nous y retrouvons aussi Hannah Murray, Christopher Lee, Alice Cooper, Chloë Grace Moretz, et l’actrice Eva Green qui jouera aussi dans son film Miss Peregrine et les Enfants particuliers. Elle jouera d’ailleurs dans la prochaine saison de Mercredi.

Encore une fois, Burton reprend son style artistique, en nuances de gris, de bleu, de vert et de noir. Un film gothique et décalé, telle est sa patte. Dans ce film, nous suivons Barnabas, un homme qui a été transformé en vampire par une certaine Angelique par vengeance en 1775.

Après avoir causé le suicide de celle qu’il aimait, ce dernier est enfermé et enterré vivant. Mais, en 1972, Barnabas est accidentellement libéré de sa prison et retourne dans son ancienne maison où vivent ses descendants. Des descendants qui viennent tout juste d’accueillir une nourrice qui ressemble, comme deux gouttes d’eau, à sa bien-aimée. Voici le trailer :

7. Beetlejuice

La suite de Beetlejuice, sortie en 2024, avec Jenna Ortega, est également un très bon film. Mais, le premier reste vraiment culte ! C’est donc celui-ci que nous avons mis dans notre classement.

Dans ce film fantastique sorti en 1988, avec Michael Keaton, Alec Baldwin et Winona Ryder, le réalisateur a travaillé sur un aspect plus horrifique qu’il a d’ailleurs gardé dans d’autres films comme Sweeney Todd.

Le film Beetlejuice raconte l’histoire d’un couple récemment décédé qui devient fantôme et tente de hanter sa propre maison pour faire fuir les nouveaux occupants. Dépassés par la situation, ils font appel à un esprit excentrique et incontrôlable, Beetlejuice, qui va rapidement semer le chaos.

6. Alice au pays des merveilles

Fous ? « La plupart des gens bien le sont ». Éloge à cette touche de folie qui nous anime, à cette petite flamme en chacun de nous, et à l’impossible qui devient possible… cette adaptation d’Alice au pays des merveilles ne suit pas tout à fait le premier livre de Lewis Carroll, mais elle vaut totalement le détour quand même.

Nous avons d’ailleurs préféré amplement ce premier film au second, qui est donc une adaptation (très peu canonique) du second livre de Lewis Carroll sur Alice. Dans ce premier film, plusieurs éléments du livre sont repris mais disséminés dans une toute nouvelle œuvre. Mais, vous allez comprendre pourquoi.

L’histoire s’ancre sur Alice, une jeune fille peu conventionnelle qui va tomber dans le terrier d’un lapin tandis qu’un homme qui ne lui plait pas la demandait en mariage. C’est ainsi qu’elle va se retrouver dans le pays des merveilles.

Un endroit qu’elle a déjà vu quand elle était petite mais dont elle ne se rappelle pas. D’ailleurs, en soi, ce film est davantage une suite aux livres de Lewis Carroll qu’une véritable adaptation, puisqu’on part du principe, dans ce film, qu’il s’agit du futur de la petite Alice des livres.

Et donc, au pays des merveilles, cette dernière va se rendre compte qu’une méchante reine rouge avec une grosse tête tyranise le royaume. Alice va devoir accomplir la prophétie, celle qui dit qu’elle devra tuer l’imposant dragon de la reine rouge.

Dans ce film, nous retrouvons plusieurs figures de la scène gothique comme Avril Lavigne à la BO, et comme acteurs : Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Christopher Lee, et Alan Rickman, que des acteurs que le réalisateur aime bien.

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5. La Planète des singes

Comment ne pas citer ce film ? Sorti en 2001, ce film est un peu différent du style de Tim Burton, comme c’est aussi le cas de son film Batman. Il s’agit là d’un film de science-fiction qui aura d’ailleurs plusieurs suites et préquelles. C’est la seconde adaptation du roman La Planète des singes de Pierre Boulle.

Dans ce film, nous suivons l’histoire d’un astronaute qui s’écrase sur une planète inconnue peuplée par des singes au lieu d’humains. Là-bas, les humains sont traités comme des animaux tandis que ce sont les singes qui mènent la civilisation.

Une belle critique, en plus d’une belle réalisation. De plus, le film est très beau malgré l’époque (2001) au niveau des effets. Mark Wahlberg joue le rôle principal aux côtés de Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan ou de David Warner.

4. Les Noces funèbres

Avant d’être un réalisateur, Tim Burton est un dessinateur et un véritable conteur d’histoires. Ce qui le démarque vraiment, outre son univers sombre et onirique, ce sont ses idées et sa créativité. Et il a beaucoup travaillé dans la branche du dessin animé et du stop motion avant même de réaliser des films live action.

D’ailleurs, nous aurions totalement pu inclure dans ce TOP son iconique court-métrage Vincent (que nous n’avons pas mis dans ce top car c’est un court-métrage), empreinte de son obsession pour les savants fous comme le docteur Frankenstein.

Dans la série Mercredi, dans la saison 2, nous avons également eu droit à une scène similaire avec un personnage ressemblant à Vincent, également en stop motion. Les fans étaient sous le charme ! Et, beaucoup aimeraient donc revoir du stop motion prochainement signé Tim Burton.

Les Noces funèbres fait sans doute partie des films stop motion les mieux réalisés. Ce film est coréalisé avec Mike Johnson et il fait intervenir certains de ses acteurs préférés et récurrents dans ses films comme Johnny Depp ou Helena Bonham Carter (son ex-compagne).

L’histoire suit Victor, un jeune homme dont les parents veulent le marier à la fille d’une famille riche. Mais tout va se compliquer quand il va demander en mariage, sans le faire exprès, le cadavre d’une femme enterrée dans les bois. Nous vous laissons voir la bande-annonce pour en savoir plus :

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3. Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street

C’est l’un de nos préférés. Il est à la fois gothique et délicieusement glauque. Sweeney Todd raconte l’histoire d’un barbier de Londres qui, après des années d’absence, revient dans son ancienne maison. Là, il découvre que son épouse n’est plus là et que sa fille vit désormais chez le terrible juge Turpin.

Avec la nouvelle habitante de sa maison, une commerçante qui fait des tartes, il va reprendre du service et va se mettre à tuer ses clients, lesquels seront servis dans les tartes de Mrs. Lovett.

C’est un film musical, ce qui rajoute un côté très ironique à la situation morbide. Le casting est magnifique puisque nous y retrouvons Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, et Jamie Campbell Bower.

2. Big Fish

Ce film est assez peu connu du grand public. Et pourtant, c’est sans doute l’un des plus beaux de Tim Burton, tant au niveau de son histoire onirique qu’au niveau de sa réalisation sombre et féérique. Le message est également très touchant.

Dans ce film, nous suivons un fils qui s’est brouillé avec son père car il pense que son père est un grand menteur qui, quand il raconte son passé, ne cesse de raconter des choses impossibles. Mais, alors que son père est mourant, il décide d’écouter à nouveau ses histoires.

À travers ces histoires mêlant réalité et imaginaire, il découvre peu à peu qui était vraiment son père et ce qu’il cherchait à transmettre. Le film met en avant Ewan McGregor, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Marion Cotillard, Steve Buscemi, Deep Roy et Miley Cyrus.

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1. Edward aux mains d’argent

Enfin, nous finirons avec Edward aux mains d’argent que nous jugeons donc être le meilleur film de Tim Burton. Le film met en avant un beau casting de nouveau, avec Johnny Depp, Winona Ryder, et même Vincent Price.

Le film raconte l’histoire d’Edward, une créature artificielle inachevée, dotée de lames à la place des mains, recueillie par une famille vivant dans une banlieue américaine parfaitement lisse. D’abord perçu comme une curiosité fascinante, presque un artiste capable de tailler haies et coiffures avec génie, il devient progressivement un outsider rejeté, victime de la peur et du regard des autres.

En parallèle, une relation douce et impossible se tisse entre lui et Kim, la fille de la famille. Mais réduire le film à son scénario, c’est passer à côté de ce qui le rend si marquant. Ici, Tim Burton ne filme pas juste une histoire, il construit tout un monde.

Tout repose sur un contraste visuel quasiment chirurgical : d’un côté, une banlieue aux couleurs pastel, symétrique, artificiellement joyeuse ; de l’autre, un château gothique sombre, perché comme une cicatrice au sommet de la colline. Ce face-à-face visuel raconte déjà tout : Le « monstre » n’est pas forcément celui qu’on croit.

Burton joue avec les lignes, les couleurs, les silences. Edward parle peu, mais chaque mouvement, chaque regard devient un langage. On est presque dans un conte muet moderne.

Ce qui fait dire à beaucoup que c’est peut-être son meilleur film, c’est alors cette alchimie parfaite entre fond et forme. Tim Burton y injecte quelque chose de très personnel : le sentiment d’être différent, de ne pas rentrer dans les cases, de vouloir être aimé sans savoir comment faire. Et Edward, c’est un peu Burton lui-même.

Et vous, quel est votre film préféré de Tim Burton ?

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