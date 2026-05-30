Y aura-t-il un nouvel album pour Tool en 2026 ?

Tool n’est pas un groupe qui sort un album entre deux cafés. Depuis ses débuts à Los Angeles en 1990, la formation américaine a construit une discographie rare, dense, et presque rituelle. Metal progressif, rock psychédélique, rythmiques tordues, visuels organiques, textes cryptiques : Tool avance comme une machine souterraine.

Et, forcément, tous les fans en redemandent et se demandent : quand sortira le nouveau projet du groupe ? Six ans après la sortie du clip de Sober et trois ans après la sortie de leur dernier clip pour Opiate², peut-on s’attendre à un nouvel album en 2026 ?

Les fans ont l’habitude d’attendre

Le groupe réunit Maynard James Keenan au chant, Adam Jones à la guitare, Justin Chancellor à la basse et Danny Carey à la batterie. Depuis Undertow en 1993, Tool a imposé un univers immédiatement reconnaissable, entre tension métallique, transe progressive et mystique bizarre. Parmi ses titres les plus connus, on retrouve notamment Sober, Schism, Forty Six & 2, Lateralus, The Pot, Vicarious ou encore Fear Inoculum.

Leur dernier album, Fear Inoculum, est sorti le 30 août 2019, treize ans après 10,000 Days (2006). Autant dire que, chez Tool, l’attente n’est pas un accident industriel. En fait, c’est presque une méthode.

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Le groupe Tool va-t-il sortir un album en 2026 ?

Alors, faut-il espérer un nouvel album en 2026 ? Pour l’instant, la réponse la plus honnête est : probablement pas. Mais 2026 pourrait bien être une année importante pour l’écriture du prochain disque.

En 2025, Maynard James Keenan et Adam Jones ont donné quelques nouvelles du groupe dans une interview accordée à Loudwire. Interrogé sur les projets de Tool pour 2026, Keenan a répondu que le groupe allait « probablement écrire ».

Adam Jones s’est montré un peu plus direct en expliquant que l’objectif était de sortir un nouvel album et de repartir en tournée. Il a aussi précisé que les musiciens continuaient à jammer régulièrement, même si l’écriture n’était pas encore totalement officialisée comme une vraie session d’album.

Cela colle assez bien avec le fonctionnement habituel de Tool. Le groupe accumule des idées, les étire, les retourne, les déconstruit, puis les polit jusqu’à l’obsession. Ce n’est pas une usine à singles, c’est plutôt un laboratoire où chaque riff peut devenir une cathédrale ou finir à la poubelle. C’est d’ailleurs ce qui fait l’essence des genres musicaux dits « progressifs » ou « expérimentaux ». Il faut laisser le temps et les idées faire leurs œuvres.

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Une sortie possible en 2027 ?

Les déclarations les plus concrètes sont venues ensuite de Danny Carey. Début 2026, le batteur a indiqué que Tool travaillait sur beaucoup de nouveaux morceaux et que l’objectif visé était 2027.

Il a également évoqué l’idée d’une résidence à la Sphere de Las Vegas, cette salle immersive devenue l’un des lieux les plus spectaculaires du live américain. Selon lui, Tool serait un groupe idéal pour ce type de dispositif, tant ses concerts reposent déjà sur une expérience visuelle et sonore très travaillée. C’est une information intéressante, car elle suggère que le prochain album pourrait être pensé avec une vraie dimension scénique.

Mais attention : rien n’est encore officiellement annoncé. Aucune date de sortie précise n’a été confirmée par le groupe. Aucun single n’a été publié. Aucun enregistrement terminé n’a été présenté. Et avec Tool, il vaut mieux se méfier des calendriers. Les fans le savent : entre les intentions, les sessions, les rumeurs et la sortie réelle, il peut s’écouler des années.

Le scénario le plus crédible est donc le suivant : 2026 devrait servir de période de composition, de structuration et peut-être d’enregistrement. Une sortie en 2027 semble aujourd’hui plus plausible qu’un album en 2026. Bon, après, notez que si vous voulez quand même voir Tool en concert, c’est possible, puisque, comme montré plus haut, le groupe est à l’affiche de plusieurs festivals.

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