Shrek 5 : que sait-on du prochain opus avec Zendaya ?

Les fans de Shrek ont beaucoup aimé les quatre premiers volets (et surtout les deux premiers), mais un cinquième film s’apprête à sortir en salles. Que sait-on de Shrek 5 ? Et quelle sera la date de sortie du film propulsé par DreamWorks Animation et Universal Pictures ?

Un vrai succès dans le monde de l’animation, mais un succès qui s’essouffle

Le premier film Shrek fut un vrai succès. C’est un film très différent des films Disney, DreamWorks ou Pixar de cette époque, avec un ogre pour personnage principal et une princesse atypique et profondément plus humaine, finalement. Un âne qui parle, une dragonne sulfureuse, un chat qui fait de l’escrime… C’est un film à la fois drôle et émouvant.

Puis, par la suite, il y a aussi eu un second volet, puis un troisième et enfin un quatrième film. Normalement, Shrek 4 devait être le dernier film de la franchise, mais finalement, un cinquième film va faire son entrée en salles de cinéma très prochainement.

Le quatrième film a cependant eu moins de succès que les trois précédents (le troisième s’essoufflait déjà un peu). Comme l’expliquait Julien Marsa, dans cette critique, que ce soit au niveau des graphismes ou au niveau de l’histoire, Shrek 4 a peiné à accrocher le public avec une réalisation un peu moins affûtée.

L’intrigue, quant à elle, donne l’impression d’un film réalisé pour surfer sur la vague de succès des trois précédents films. Une histoire qui s’essouffle et qui mérite d’être finie.

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Des graphismes critiqués pour Shrek 5

Cependant, ce n’est pas terminé : Shrek 5 a été annoncé avec une bande-annonce dans laquelle nous découvrions des graphismes bien différents des précédents films. Les fans ont souligné un manque de charme dans ces graphismes, mais à voir où cela mène en regardant le film en entier. « C’est moi ou Shrek ressemble pas à Shrek ? », « Pourquoi Shrek a-t-il l’air si… lisse ? », disent certains.

Réalisation et casting : que savons-nous ?

Et, nous pouvions aussi découvrir Zendaya dans ce trailer, qui joue ici la fille de Shrek et Fiona. En tout cas, le cinquième film Shrek est réalisé par Walt Dohrn, qui a également réalisé les volets 2, 3 et 4. Le réalisateur est aussi à l’origine de Les Trolls (et ses suites).

Nous retrouvons aussi Conrad Vernon à la réalisation, qui a travaillé sur Shrek 2, Madagascar 3, Saucisse Party et sur La Famille Addams (1 et 2). En soi, le réalisateur joue aussi dans Shrek puisque c’est lui qui prête sa voix à Tibiscuit.

Pour l’instant, nous ne savons pas quels personnages nous retrouverons exactement ni quels anciens et nouveaux acteurs. Mais, il y aura donc Zendaya dans le rôle de la fille de Shrek et Fiona, Mike Myers dans le rôle de Shrek, Eddie Murphy dans le rôle de l’Âne, et Cameron Diaz dans le rôle de Fiona.

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Une date de sortie repoussée : quand arriva-t-il au cinéma ?

Mais, à quelle date pourrons-nous découvrir le film ? Initialement, le film devait sortir en juillet 2026 aux USA, mais la sortie a été repoussée en décembre 2026. Puis, encore après, il a finalement été annoncé que le film ne sortirait pas avant le 30 juin 2027.

Une sortie retardée de presque un an. Ce retard a-t-il un rapport avec les critiques liées aux graphismes ? Pour l’instant, nous n’avons aucune réponse à ce sujet. Mais, nous espérons que le film verra bien le jour en juin 2027.

Pour rappel, cet opus est en développement depuis, au moins, 2023. C’est en tous cas en 2023 que les producteurs ont annoncé son développement. Mais, apparemment, ce cinquième volet était prévu pour encore avant.

Peu après le rachat de DreamWorks Animation par la NBCUniversal, des discussions auraient été entamées pour développer ce cinquième film. Il aurait été envisagé dès 2016, pour 2019. Michael McCullers, qui a fait le scénario, annonçait même, en 2017, que ce cinquième film serait une vraie réinvention pour la saga.

Et, c’est le moins que l’on puisse dire : avec ce premier trailer sorti en février 2025, nous voyons déjà de gros changements, surtout au niveau des dessins. Mais, il faut dire que le quatrième film est sorti il y a 15 ans tout de même. Maintenant, nous attendons de voir le film en entier pour nous faire un avis !

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