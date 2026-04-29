Issu d’une famille d’enseignants, James Spader suit d’abord une formation classique à la Phillips Academy d’Andover. Pourtant, il se tourne rapidement vers le théâtre en intégrant l’école d’art dramatique Michael Chekhov à New York. Il enchaîne alors les petits boulots pour survivre, tout en cherchant sa place dans le milieu. En 1978, il décroche enfin un premier rôle au cinéma dans « Team-mates », réalisé par Steven Jacobson.

Trois ans plus tard, il obtient un second rôle dans « Un amour infini » de Franco Zeffirelli, où débute aussi Tom Cruise. Il revient ensuite à la comédie avec « Rose bonbon » et « Baby Boom », confirmant peu à peu son aisance à l’écran. En 1989, tout bascule grâce à « Sexe, mensonges et vidéo », premier film de Steven Soderbergh. Ce rôle lui vaut le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, alors que le film décroche la Palme d’or. Dès lors, sa carrière prend un virage télévisuel. En 2003, il incarne Alan Shore dans la saison 8 de « The Practice », avant de reprendre ce rôle dans le spin-off « Boston Justice », diffusé pendant cinq saisons entre 2003 et 2008.

The Office (2011)

Créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant, « The Office » s’impose comme une comédie incontournable du paysage américain. Cette adaptation, développée par Greg Daniels, reprend le concept de la série britannique du même nom. Elle plonge ainsi dans le quotidien banal, mais souvent absurde, des employés de la société fictive Dunder Mifflin, en Pennsylvanie.

Dans ce cadre, James Spader incarne Robert California, un personnage présent durant les saisons 7 et 8. La série remporte d’ailleurs l’Emmy Award de la meilleure comédie en 2006, confirmant son succès critique. Fun fact, les ordinateurs visibles à l’écran sont bien connectés à Internet. Ainsi, certains acteurs ont avoué qu’ils surfaient sur le Net lorsqu’ils restaient en arrière-plan pendant le tournage.

Voici un extrait :

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Stargate, la porte des étoiles (1994)

En 1994, Roland Emmerich réalise « Stargate, la porte des étoiles ». Un film qui s’inscrit dans la pure tradition de la science-fiction. On suit une équipe d’archéologues qui découvre des vestiges égyptiens liés à une mystérieuse machine. Celle-ci ouvre un passage vers une autre planète dont Daniel Jackson, incarné par James Spader, parvient à décrypter les coordonnées pour activer le portail.

À sa sortie, le film reçoit un accueil plutôt mitigé. Dans ses colonnes du 7 février 1995, Le Figaro résume bien cette impression contrastée : « On ne n’ennuie pas. On s’amuse même de certaines répliques d’humour et plus ironiquement de la psychologie et de la morale [mais] on espérait un peu plus de délire imaginatif. »

Par ici la bande-annonce :

The Practice (2003)

Créée par David E. Kelley, « The Practice » est une série judiciaire marquante des années 90. Elle suit un cabinet d’avocats basé à Boston, constamment confronté à des difficultés financières. Ainsi, ses membres acceptent toutes sortes d’affaires, des plus sensibles aux plus controversées. Meurtres, viols ou dilemmes moraux rythment alors leur quotidien, mettant sans cesse en tension éthique et droit. On retrouve James Spader dans le rôle d’Alan Shore dans la saison 8.

Du côté des spectateurs, la série reçoit un accueil particulièrement enthousiaste. Certains la décrivent même comme l’une des meilleures œuvres consacrées au milieu judiciaire. « Aussi prenant qu’un thriller, cette série se regarde avec grand plaisir. Une de ces séries qui ont marqué le grand tournant des années 90 — et l’âge d’or récent de la série US — : réalisation soignée, scénarii intelligents, acteurs talentueux, ambiance assez sombre… » partage un spectateur.

Découvrez un extrait ci-dessous :

Lincoln (2012)

Réalisé par Steven Spielberg, « Lincoln » s’inspire du livre « Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln » de Doris Kearns Goodwin, publié en 2005. Le récit suit les derniers mois de Abraham Lincoln, assassiné en 1865. Le film met surtout en lumière son combat pour faire adopter le treizième amendement, qui abolit l’esclavage avant la fin de la guerre de Sécession.

Spader incarne William N. Bilbo. Sur le tournage, le rôle principal apparaît sur les documents comme étant interprété par Abraham Lincoln lui-même, et non par Daniel Day-Lewis. Pour se préparer, ce dernier s’investit totalement. Il étudie le livre d’origine, mais aussi de nombreux discours, articles et biographies, afin de construire une interprétation d’une grande précision.

La bande-annonce juste en bas :

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Blacklist (2013)

L’année suivante, Jon Bokenkamp surprend avec « Blacklist » qui s’impose rapidement comme une série phare du petit écran. Dès sa diffusion, elle reçoit un accueil positif de la critique, qui souligne notamment la performance remarquable de James Spader. La série séduit aussi le public avec de solides audiences, renforcées par d’excellents résultats en visionnage différé. Au cœur de l’intrigue, Spader incarne Raymond « Red » Reddington, un criminel aussi charismatique qu’insaisissable.

Ce personnage fascinant s’inspire d’ailleurs d’une figure bien réelle du crime américain. En effet, Raymond Reddington reprend certains traits de James « Whitey » Bulger, ancien fugitif longtemps actif à Boston. Pendant des années, cet homme échappe aux autorités avant d’être finalement arrêté par le FBI en 2011.

Regardez sa bande-annonce :

Sexe, Mensonges et Vidéo (1989)

Premier film de Steven Soderbergh, « Sexe, mensonges et vidéo » sort en 1989 et marque profondément le cinéma indépendant. Présenté au Festival de Cannes la même année, le film remporte la Palme d’or. Quant à James Spader, il reçoit le prix d’interprétation masculine pour son rôle de Graham Dalton. Dès lors, ce premier long métrage s’impose comme une œuvre marquante, presque un météore dans le paysage cinématographique.

Moins qu’une simple exploration du sentiment amoureux, le film interroge surtout le rapport au monde d’une génération marquée par le matérialisme. Ainsi, chaque personnage se perd dans ses propres illusions, jusqu’à l’arrivée d’un étranger, Graham, qui agit comme un révélateur. Avant d’obtenir ce rôle, David Duchovny et David Hyde Pierce avaient pourtant été auditionnés. Finalement, le choix de Spader s’impose, donnant naissance à une performance devenue culte.

Voici le trailer :

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Dans « Avengers: Age of Ultron », écrit et réalisé par Joss Whedon, James Spader prête sa voix à Ultron. Dans cet opus, Tony Stark conçoit une intelligence artificielle avec l’aide de Bruce Banner. Leur objectif semble noble au départ, puisqu’ils veulent protéger l’humanité des menaces futures. Pourtant, la situation dérape rapidement lorsque l’IA évolue seule. Ultron en vient alors à considérer les humains comme le principal danger et décide de les éliminer.

Dans les comics, l’origine du personnage n’est pas la même. En effet, Ultron est initialement créé par Hank Pym, alias Ant-Man. Or, ce personnage n’apparaît pas dans cette version du film. Dès lors, la paternité revient à Tony Stark, modifiant ainsi la dynamique et les enjeux du récit.

La bande-annonce officielle juste ici :

The Watcher (2000)

En 2000, le paysage du thriller psychologique voit apparaître « The Watcher ». À sa sortie, le film reçoit des critiques globalement négatives et peine à convaincre le public. Malgré cela, James Spader y tient le rôle principal en incarnant Joel Campbell, un agent du FBI. Hanté par un psychopathe qu’il a longtemps traqué, son personnage évolue dans une tension constante.

L’un des producteurs, Nile Niami, souligne d’ailleurs l’implication de l’acteur dans ce rôle exigeant : « James Spader est un amateur de personnages singuliers et hors normes. Il était idéal dans le rôle de cet agent dépressif et tourmenté. Il s’est complètement approprié son personnage, travaillant et disséquant chaque détail du scénario, s’entretenant régulièrement avec les professionnels du FBI. »

Voici son trailer :

La Secrétaire (2002)

« La Secrétaire » de Steven Shainberg sort en 2002 et propose un récit à la fois dérangeant et fascinant. Le film suit Lee Holloway, une jeune femme timide marquée par une période d’internement liée à sa tendance à l’automutilation. À sa sortie, elle tente de reprendre une vie normale et décroche un emploi dans le cabinet d’un avocat : E. Edward Grey, incarné par James Spader. Peu à peu, une relation sado-masochiste naît entre Edward et Lee.

Le film s’inspire d’une nouvelle écrite par Mary Gaitskill, issue du recueil « Bad Behavior ». D’ailleurs, Steven Shainberg avait déjà exploré cette histoire dans un court-métrage de 22 minutes. Quelques années plus tard, il décide d’en proposer une version longue, approfondissant ainsi les thèmes et la complexité des personnages.

Le trailer disponible juste ici :

Boston Justice (2004)

Série dérivée de « The Practice », « Boston Justice » suit le parcours d’Alan Shore, toujours interprété par James Spader. Passionné par les causes perdues, il se distingue autant par ses choix audacieux que par ses longues plaidoiries.

Le succès critique accompagne rapidement la série, qui accumule de nombreuses récompenses. James Spader remporte notamment trois Emmy Awards du meilleur acteur dramatique en 2004, 2005 et 2007. De son côté, William Shatner décroche deux Emmys du meilleur second rôle en 2004 et 2005. En outre, il reçoit également un Golden Globe en 2005, confirmant l’impact durable de la série.

Par ici l’extrait :

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