Né à Stillwater dans l’Oklahoma le 18 septembre 1973, James Marsden a d’abord suivi des études de journalisme à l’université de l’Oklahoma avant de se tourner vers la comédie. Issu d’une famille où la science et la nutrition prédominaient, il découvre sa vocation pendant ses années d’étudiant. Il se fait remarquer aussi bien dans des comédies pour adolescents que dans des productions indépendantes.

Son interprétation du mutant Cyclope dans la saga « X‑Men » lui apporte une notoriété mondiale, suivi d’un passage remarqué dans la série juridique « Ally McBeal ». Après quelques flops au grand écran, il revient à la télévision avec « Westworld ». La série remporte un succès public et critique qui lui ouvre les portes d’un premier rôle au cinéma dans « Sonic the Hedgehog ».

Westworld (2016)

Dans un premier temps, « Westworld » s’impose comme une série ambitieuse. Créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy et produite par J. J. Abrams et Bryan Burk, elle plonge les spectateurs dans un parc d’attractions futuriste où des androïdes permettent aux visiteurs de vivre leurs fantasmes les plus extrêmes. Cependant, certains de ces hôtes commencent à développer une conscience. Une situation qui remet en cause tout l’équilibre du parc.

James Marsden y incarne Theodore « Teddy » Flood, un robot cowboy. Par ailleurs, le tournage des scènes de sexe a suscité de nombreuses discussions au sein de l’équipe. Lisa Joy explique que chaque séquence devait avoir du sens et permettre d’explorer la nature humaine.

Pour découvrir la série, voici un extrait :

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N’oublie jamais (2004)

Dans un registre plus romantique, « N’oublie jamais », réalisé par Nick Cassavetes et produit par Mark Johnson, adapte le roman à succès de Nicholas Sparks. L’histoire suit Noah et Allie, deux jeunes amoureux issus de milieux sociaux opposés. Malheureusement, leur relation est compromise par les conventions de l’époque. Des années plus tard, ils se retrouvent, obligeant Allie à choisir entre son fiancé et son premier amour.

James Marsden y incarne Lon Hammond Jr., le fiancé riche et attentionné d’Allie. Fait intéressant, Britney Spears avait été envisagée pour le rôle principal avant que Rachel McAdams ne soit finalement choisie. Le film a été tourné en Caroline du Sud, notamment à Charleston et Georgetown, où l’ambiance particulière du Sud a fortement marqué l’actrice.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Avec « X-Men », James Marsden entre dans une franchise culte. Le film met en scène un monde où les mutants sont rejetés par les humains. Le professeur Xavier tente alors de promouvoir une coexistence pacifique face aux méthodes radicales de Magneto.

Marsden incarne Scott Summers, alias Cyclope. Le succès est immédiat, avec plus de 294 millions de dollars de recettes mondiales et 1,8 million d’entrées en France. Dans le bonus du DVD, une scène coupée montrait Spider-Man apparaissant brièvement en déclarant qu’il s’était trompé de film.

Voici son trailer :

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Dead to Me (2019)

Côté télévision, « Dead To Me », créée par Liz Feldman et produite par Will Ferrell, propose une intrigue mêlant humour noir et drame. La série suit Jen, une veuve cherchant à comprendre la mort de son mari. Elle se lie d’amitié avec Judy, une femme mystérieuse impliquée dans l’accident.

James Marsden y joue un double rôle. Il incarne à la fois Steve Wood, puis son frère jumeau Ben. Si l’intrigue reste globalement efficace, certaines critiques soulignent néanmoins un certain manque de tension sur la durée.

Regardez un extrait juste en bas :

Sonic the Hedgehog (2020)

Plus récemment, « Sonic the Hedgehog », réalisé par Jeff Fowler, marque une nouvelle étape dans sa carrière. Le film suit Sonic, un hérisson extraterrestre capable de courir à une vitesse supersonique. Celui-ci trouve refuge sur Terre et s’allie avec le shérif Tom Wachowski, incarné par Marsden, pour échapper au Dr Robotnik.

Lors de la sortie de la première bande-annonce, le design du personnage a été vivement critiqué par les fans, poussant le réalisateur à le modifier entièrement. Ce choix s’avère finalement payant et contribue largement au succès du film.

Voici sa bande-annonce officielle :

Robot and Frank (2012)

Pour son premier long‑métrage, le réalisateur Jake Schreier met en scène un futur proche où la technologie assiste les personnes âgées. Le film suit Frank, un cambrioleur à la retraite atteint de démence. Son fils Hunter lui offre un robot soignant pour l’aider au quotidien. Réfractaire au départ, Frank découvre finalement que le robot peut l’aider à renouer avec ses vieilles habitudes criminelles.

James Marsden tient le rôle de Hunter. Avec humour et originalité, le film parvient à traiter d’un sujet sensible, à savoir la maladie d’Alzheimer.

Par ici un extrait :

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Une seconde chance (2014)

Dans « Une seconde chance », réalisé par Michael Hoffman, James Marsden retrouve une nouvelle adaptation d’un roman de Nicholas Sparks. Le film suit Dawson et Amanda, deux anciens amoureux qui se retrouvent après plusieurs années et ravivent une relation marquée par les épreuves du passé.

James Marsden incarne la version adulte de Dawson, rôle initialement destiné à Paul Walker avant son décès. Il s’agit par ailleurs de la onzième adaptation cinématographique d’une œuvre de Nicholas Sparks.

Visualisez sa bande-annonce ci-dessous :

Ally McBeal (2001)

Du côté des séries cultes, « Ally McBeal » reste une référence du genre. Elle suit le quotidien d’un cabinet d’avocats de Boston où les affaires juridiques se mêlent à des situations absurdes et décalées.

James Marsden rejoint le casting lors de la cinquième saison et incarne Glenn Foy. L’univers de la série reste notamment marqué par les célèbres « Fishismes » de Richard Fish, qui définissent à eux seuls le personnage un brin macho, fier d’être riche et adorant accumuler les conquêtes.

C’est par ici le trailer :

Hairspray (2007)

Dans un registre musical, « Hairspray » d’Adam Shankman s’inscrit dans la tradition des comédies musicales. L’histoire se déroule dans les années 60 et suit Tracy Turnblad, une adolescente qui rêve de danser à la télévision tout en luttant contre la ségrégation raciale.

James Marsden y incarne Corny Collins, l’animateur de l’émission. Le film est adapté de la comédie musicale de Broadway et s’inspire du film original de John Waters. Il marque également le retour de John Travolta dans ce genre après « La Fievre du samedi soir », « Staying Alive » et « Grease ».

Voici son trailer :

The Loft (2014)

Réalisé par Erik Van Looy, il signe ici le remake de son propre succès de 2008. Cinq amis mariés se partagent un luxueux loft où chacun peut entretenir secrètement des liaisons. Leur pacte se fissure lorsqu’ils y découvrent le cadavre d’une jeune femme et se soupçonnent mutuellement d’être le meurtrier.

James Marsden joue le psychiatre Chris Vanowen. Il fait partie de la bande, mais est plus réticent que les autres à utiliser l’appartement et est entraîné dans ce mystérieux engrenage après être tombé amoureux de l’une des maîtresses. Malgré un casting solide, le film n’a pas rencontré le succès escompté au box-office.

Découvrez sa bande-annonce :

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