Le classement des acteurs français les mieux payés continue de fasciner les internautes. Entre les cachets pour les films, les contrats publicitaires et les collaborations avec les plateformes de streaming, certains touchent aujourd’hui plusieurs millions d’euros par projet. Le cinéma français reste un marché très lucratif pour les têtes d’affiche capables d’attirer des millions de spectateurs en salles.

Ces dernières années, les revenus des acteurs français ont fortement augmenté grâce à Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Les productions recherchent des visages populaires pour garantir le succès d’un film ou d’une série. Par conséquent, les cachets explosent et certaines stars gagnent désormais autant que les célébrités hollywoodiennes. Voici la liste en crescendo.

Virginie Efira : 1,5 million d’euros

Virginie Efira ouvre le classement avec un revenu estimé à 1,5 million d’euros. La belle actrice franco-belge est devenue incontournable dans le cinéma français moderne.

Longtemps connue comme animatrice télé, elle a totalement changé d’image grâce à des rôles plus dramatiques et exigeants. Son évolution impressionne autant le public que les critiques. Elle enchaîne désormais les succès dans les comédies romantiques, les thrillers et les films d’auteur.

Si l’on parle de reconnaissance critique, Victoria est souvent considéré comme le film qui a changé sa carrière. Si l’on parle de notoriété internationale récente, Benedetta a énormément fait parler d’elle à l’étranger.

Gilles Lellouche : 1,7 million d’euros

Gilles Lellouche atteint les 1,7 million d’euros. L’acteur s’est imposé comme l’une des figures majeures du cinéma français.

Son style naturel et son aisance dans les rôles dramatiques comme dans les comédies séduisent un large public. Il multiplie les grosses productions et les collaborations prestigieuses.

En parallèle, sa carrière de réalisateur contribue également à augmenter ses revenus.

Si l’on parle de popularité récente, BAC Nord et L’Amour ouf ont énormément renforcé son image auprès d’un public plus jeune. Mais Le Grand Bain reste probablement le projet qui symbolise le mieux son ascension dans le cinéma français.

Pierre Niney : 1,9 million d’euros

Pierre Niney représente la nouvelle génération du cinéma français. Avec 1,9 million d’euros estimés, il fait désormais partie des stars les plus rentables du moment.

Révélé à la Comédie-Française, il a rapidement conquis le grand public grâce à des films ambitieux et des performances saluées par la critique. Son image moderne attire également les plateformes de streaming et les grandes marques.

Le film qui l’a véritablement rendu célèbre auprès du grand public reste Yves Saint Laurent. Néanmoins, ces dernières années, Le Comte de Monte-Cristo a encore renforcé sa popularité.

Marion Cotillard : 2 millions d’euros

Marion Cotillard reste l’une des actrices françaises les plus célèbres dans le monde. Avec environ 2 millions d’euros de revenus, elle conserve une place importante dans ce classement.

Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d’Édith Piaf, elle poursuit une carrière internationale entre Hollywood et le cinéma européen. Les maisons de luxe contribuent aussi largement à sa fortune grâce à plusieurs contrats publicitaires prestigieux.

Avant son Oscar, beaucoup de Français la connaissaient déjà grâce à Taxi, où elle jouait Lilly, la petite amie de Daniel. Mais c’est bien La Vie en rose qui l’a transformée en star internationale.

Omar Sy : 2,2 millions d’euros

Omar Sy confirme son statut mondial avec environ 2,2 millions d’euros. Depuis le succès d’Intouchables, sa carrière a complètement changé de dimension. Sa performance lui a permis de remporter le César du meilleur acteur en 2012. Après ce triomphe, sa carrière a pris une dimension internationale.

L’acteur travaille aujourd’hui aussi bien en France qu’aux États-Unis.

La série Lupin sur Netflix a renforcé sa notoriété internationale. Grâce à ce succès mondial, il fait logiquement partie des acteurs français les mieux payés et les plus connus à l’étranger.

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Guillaume Canet : 2,4 millions d’euros

Guillaume Canet cumule plusieurs activités très lucratives. Avec 2,4 millions d’euros, il reste une valeur sûre du cinéma français.

Acteur, réalisateur, scénariste et producteur, il multiplie les projets à gros budget. Ses films attirent régulièrement des millions de spectateurs. Cette polyvalence lui permet de générer des revenus particulièrement importants.

Guillaume Canet s’est fait connaître du grand public grâce à Jeux d’enfants, dans lequel il partage l’affiche avec Marion Cotillard. Ce film romantique est rapidement devenu culte auprès d’une génération de spectateurs. Sa véritable consécration arrive surtout avec Ne le dis à personne. Même s’il réalise ce thriller plutôt qu’il n’y joue un grand rôle, le succès énorme du film change complètement sa carrière. Il devient alors une figure majeure du cinéma français, aussi bien devant que derrière la caméra.

Kad Merad : 2,75 millions d’euros

Kad Merad surprend avec un revenu estimé à 2,75 millions d’euros.

Très populaire auprès du public français, il continue d’enchaîner les comédies à succès. Son humour accessible et sa présence télévisuelle renforcent sa popularité. Il profite aussi d’une carrière durable dans le doublage et les productions familiales.

Kad Merad est devenu extrêmement célèbre grâce à Bienvenue chez les Ch’tis réalisé par Dany Boon. Ce rôle a transformé Kad Merad en l’un des visages les plus populaires du cinéma français.

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Sophie Marceau : 2,9 millions d’euros

Sophie Marceau demeure une immense star du cinéma français avec environ 2,9 millions d’euros.

Révélée très jeune avec La Boum, elle a réussi à traverser plusieurs générations sans perdre sa popularité. Le film marque tellement les esprits qu’il reste encore aujourd’hui l’un des classiques du cinéma français. Sa suite, La Boum 2, confirme définitivement son statut de star. Plus tard, elle incarne une maman dans LOL. Un film qui a touché bien des générations.

Elle réussit à évoluer vers des rôles plus matures et internationaux, ce qui lui permet de construire une carrière très durable. Sa notoriété internationale et son image élégante attirent encore de nombreuses productions et marques prestigieuses.

Dany Boon : 3 millions d’euros

Dany Boon approche les sommets avec 3 millions d’euros. Difficile d’aborder cet article sans parler de notre Dany national avec Rien à déclarer ou encore Supercondriaque.

Toutefois, c’est le succès colossal de Bienvenue chez les Ch’tis qui a transformé sa carrière. Depuis, chacun de ses projets génère énormément d’argent. Comme il produit également certains films, ses revenus dépassent largement les simples cachets d’acteur. Cela explique pourquoi il figure régulièrement parmi les acteurs français les mieux payés.

Jean Dujardin : 4,5 millions d’euros

Jean Dujardin domine largement ce classement avec environ 4,5 millions d’euros. Il est devenu célèbre auprès du grand public grâce à Un gars, une fille, où il formait un duo culte avec Alexandra Lamy. La série a connu un énorme succès au début des années 2000. Elle a fait de Jean Dujardin l’un des humoristes les plus populaires de France.

Mais au cinéma, le rôle qui a véritablement changé sa carrière reste OSS 117 : Le Caire, nid d’espions ou encore Brice de Nice. Ensuite, il atteint une dimension internationale grâce à The Artist. Ce film muet en noir et blanc lui permet de remporter l’Oscar du meilleur acteur en 2012. Une récompense historique pour un acteur français. Depuis, il bénéficie d’une immense reconnaissance internationale. Cette récompense a considérablement augmenté sa valeur dans le cinéma mondial.

Entre grosses productions françaises, films internationaux et publicités, l’acteur continue d’accumuler les projets prestigieux.

Il reste aujourd’hui la personnalité la mieux rémunérée de cette liste.

Pourquoi les stars françaises gagnent-elles autant aujourd’hui ?

Le marché du cinéma a énormément évolué ces dernières années. Les plateformes de streaming investissent massivement dans les productions françaises pour séduire le public international.

Cette concurrence augmente directement les cachets des célébrités les plus populaires. Les producteurs sont prêts à payer très cher pour sécuriser une star capable d’attirer les spectateurs.

Les acteurs français les mieux payés profitent également des réseaux sociaux et des partenariats avec les grandes marques de luxe. Certains contrats publicitaires rapportent plusieurs centaines de milliers d’euros supplémentaires chaque année.

Le succès international joue aussi un rôle essentiel. Les acteurs capables de séduire Hollywood ou Netflix voient leur valeur exploser rapidement.

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Une nouvelle génération déjà prête à bouleverser le classement

Le cinéma français continue de révéler de nouveaux talents capables de rivaliser avec les grandes stars installées. Des acteurs comme François Civil, Raphaël Quenard ou encore Benjamin Lavernhe gagnent rapidement en popularité.

Avec l’évolution des plateformes et des séries françaises à succès, ce classement pourrait fortement changer dans les prochaines années.

Une chose reste certaine : les acteurs français les mieux payés continuent de faire rêver le public avec des revenus impressionnants et des carrières désormais internationales.

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