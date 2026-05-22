Top 5 des meilleurs films de Lars Von Trier

Lars Von Trier est un scénariste et réalisateur qui a un style très reconnaissable et bien à lui, mais avec quels films le découvrir ? Voici 5 de ses meilleures créations cinématographiques.

1. Antichrist

Antichrist suit un couple ravagé par la mort accidentelle de son enfant. Pour tenter de surmonter le deuil et la culpabilité de sa femme, un thérapeute emmène celle-ci dans un chalet isolé au cœur d’une forêt baptisée « Eden ». Mais la thérapie bascule progressivement dans quelque chose de beaucoup plus malsain, entre hallucinations, violence psychologique, sexualité destructrice et horreur viscérale.

On retrouve dans le film toute la patte de Lars von Trier : caméra à l’épaule brutale, ambiance oppressante, symbolisme religieux et sexuel, fascination pour la souffrance mentale, mais aussi cette manière très particulière de mélanger réalisme cru et images presque oniriques. Certaines scènes ressemblent à des cauchemars filmés au ralenti, avec une esthétique qui oscille entre le film d’auteur européen et l’horreur psychologique la plus dérangeante.

Le casting repose presque entièrement sur Charlotte Gainsbourg, récompensée à Cannes pour son rôle, et Willem Dafoe, connu notamment pour Platoon, Spider-Man, The Lighthouse ou encore Nosferatu.

2. Melancholia

Melancholia raconte l’histoire de deux sœurs, Justine et Claire, alors qu’une gigantesque planète nommée Melancholia menace d’entrer en collision avec la Terre. Tandis que le mariage de Justine s’effondre sous le poids de sa dépression, la catastrophe cosmique approche lentement, transformant le film en réflexion intime sur l’angoisse, la fin du monde et la mélancolie.

On retrouve ici la patte de Lars von Trier dans son mélange de cinéma apocalyptique et de drame psychologique ultra intime, avec des images lentes, hypnotiques et presque picturales, contrastant avec une caméra plus nerveuse et réaliste dans les scènes familiales.

Comme souvent chez lui, la souffrance mentale devient le véritable sujet du film. Le casting réunit Kirsten Dunst, récompensée à Cannes pour son rôle, Charlotte Gainsbourg, mais aussi Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman).

3. Nymphomaniac

Nymphomaniac est un drame érotique en deux parties qui suit Joe, une femme se définissant comme nymphomane, retrouvée blessée dans une ruelle par un homme solitaire nommé Seligman. Au fil de la nuit, elle lui raconte toute sa vie sexuelle, de son adolescence à ses relations les plus destructrices, dans un récit mêlant désir, addiction, culpabilité et quête identitaire.

Le film possède une véritable suite directe puisque l’histoire est divisée en deux volumes complémentaires, Nymphomaniac : Volume I et Volume II, pensés comme un seul et même récit. Le casting réunit Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Uma Thurman, Willem Dafoe, Jamie Bell, Christian Slater et Mia Goth.

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4. Breaking the Waves

Breaking the Waves suit Bess, une jeune femme profondément croyante vivant dans une communauté religieuse isolée d’Écosse. Après l’accident de son mari Jan, devenu paralysé, celui-ci lui demande d’avoir des relations avec d’autres hommes et de lui raconter ses expériences. Convaincue d’agir par amour et selon la volonté divine, Bess s’enfonce alors dans une spirale de sacrifice, de culpabilité et d’autodestruction.

Le film porte fortement la patte de Lars von Trier avec sa caméra tremblante quasi documentaire, son mélange de spiritualité et de souffrance extrême, ainsi que son obsession pour les héroïnes martyrisées confrontées à une société rigide et cruelle.

Le casting est porté par Emily Watson dans son premier grand rôle, aux côtés de Stellan Skarsgård, Jean-Marc Barr, connu pour Le Grand Bleu, et Udo Kier, habitué du cinéma européen et fantastique.

5. Dancer in the Dark

Dancer in the Dark suit Selma, une immigrée tchécoslovaque installée aux États-Unis dans les années 1960, qui travaille à l’usine pour payer l’opération des yeux de son fils avant qu’il ne devienne aveugle comme elle. Passionnée de comédies musicales, elle transforme mentalement le bruit du quotidien en chansons, jusqu’à ce qu’un vol et une terrible injustice la fassent basculer dans le drame.

La patte de Lars von Trier se ressent dans le choc entre réalisme social brutal, caméra portée et échappées musicales presque naïves, utilisées non pas pour alléger le récit, mais pour rendre la tragédie encore plus cruelle. Le casting réunit ici Björk, récompensée à Cannes, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Jean-Marc Barr, Udo Kier et Stellan Skarsgård.

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Ses autres créations (réalisations et scénarios)

Mais, réduire l’œuvre de Lars Von Trier à ces 5 films serait compliqué, il a réalisé et écrit plusieurs autres créations qui valent le coup d’œil. Parmi elles, il y a par exemple le film L’Élément du crime, le film Epidemic, le film Europa, mais aussi Les Idiots, le film Dogville ainsi que le film Five Obstructions, le long-métrage Manderlay, le film Le Direktør et The House That Jack Built.

Il a aussi fait quelques courts-métrages, parmi les plus connus, il y a Nocturne, le film Images d’une libération et Chacun son cinéma. Et il a aussi réalisé la série télévisée L’Hôpital et ses fantômes. Parallèlement, il a fait aussi plusieurs clips de musique et des publicités et il a aussi travaillé sur le film Dear Wendy, le film Erik Nietzsche, mes années de jeunesse et le film Chacun son cinéma.

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