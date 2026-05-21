Sanguine : un film français body horror à connaître

Sanguine est un film sorti en 2026 et qui a été proposé au festival de Cannes de cette même année. Un film d’horreur franco-belge qui était très attendu, mais de quoi ça parle ? On vous explique ici.

Qui sont Marion Le Corroller et Thomas Pujol ?

Marion Le Corroller est une réalisatrice et scénariste française qui a déjà réalisé un court-métrage d’épouvante nommé Dieu n’est plus médecin, un petit film qui semble d’ailleurs relié, d’une certaine manière, à son premier long-métrage, Sanguine.

Voici le résumé de Dieu n’est plus médecin : « Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Lors d’une énième nuit de garde, la jeune femme oublie malencontreusement une patiente sur un brancard. Encore sous le choc, Margaux est priée de vite reprendre son travail. C’est alors que son corps se met à transpirer du sang de façon incontrôlable. Commence alors une lutte acharnée pour rester en vie ».

Et elle avait aussi fait un autre court-métrage, Poupée fondue, qui parle de chirurgie esthétique. Elle a écrit le scénario de Sanguine avec Thomas Pujol qui a participé aux scénarios de plusieurs films comme La Pire mère au monde ou La Brigade. Mais, concrètement, de quoi parle le film Sanguine ?

Sanguine : résumé, durée, musique, acteurs

Voici le résumé proposé par le festival de Cannes : « Margot débute son internat aux urgences, où elle peine à s’adapter. Très vite, elle fait face à des patients de son âge aux symptômes inexpliqués. La récurrence de ces cas exceptionnels l’interroge, d’autant qu’elle observe, sur son propre corps, des manifestations de plus en plus inquiétantes… ».

Un film dramatique d’horreur d’1 h 43 qui met en avant Rob à la musique, qui est compositeur, musicien et producteur français de 47 ans. Côté acteurs, nous retrouvons ici Mara Taquin que l’on a déjà vue dans La Ruche ou dans la série Capitaine Marleau.

Elle est accompagnée de Karin Viard vue dans La Famille Bélier, ou encore Kim Higelin qui a joué dans Skam France. Après, on y retrouve aussi Sami Outalbali qui a joué dans Sex Education et Stefan Crepon qui a joué dans la série Lupin.

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Un film body horror qui parle du burn out

Un film français et belge qui se veut être une « satire body horror sur le burn out« , comme on peut le lire dans cette rencontre. Le film a été proposé au festival de Cannes de 2026 pour sa sortie dans la catégorie des « Séances de minuit », c’est pourquoi la réalisatrice a donc donné cette petite interview.

Pour rappel, le body horror est un genre artistique de l’horreur qui met en avant la déconstruction des corps et les limites du corps humain (malformations, violences faites au corps, etc).

Ce film s’annonce comme un film qui va venir matérialiser poétiquement et horrifiquement le burn out. Une situation que la réalisatrice connait bien car, comme elle le dit dans l’interview, elle a elle-même connu le burn-out.

« J’avais envie de filmer un corps de femme qui ne soit ni glamour, ni sexy, qui puisse être repoussant, malade, suintant. Et en même temps, je voulais être au cœur du réacteur, au plus près de la chair« . Marion Le Corroller.

Notez que la réalisatrice a d’ailleurs travaillé avec Pierre-Olivier Persin, « reconnu pour son travail de maquillage effets spéciaux, dernièrement pour The Substance et Le Comte de Monte Cristo », lit-on, ce qui lui a permis de mettre en image ses idées.

Un film qui semble avoir globalement plu au public et, d’ailleurs, si vous voulez en lire des critiques, en voici quelques-unes : la critique de Cinereuropa, voici les avis sur Sens Critique, la critique d’Ecran Large, la critique des Inrocks.

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