Lorsque le grand public découvre le visage angélique de Jamie Dornan dans la série « Once Upon a Time », beaucoup connaissent déjà son physique sans le savoir. Impossible, en effet, de passer à côté de lui dans les magazines ou les rues. Bien avant David Beckham, il devient l’une des grandes égéries de Calvin Klein, surtout pour ses campagnes de sous-vêtements. L’Irlandais multiplie alors les couvertures sulfureuses sur papier glacé. Ensuite, sa relation passionnée de trois ans avec Keira Knightley change aussi sa trajectoire. En effet, l’actrice lui présente son agent et lui ouvre les portes du cinéma.

En 2006, Jamie Dornan apparaît pour la première fois sur grand écran dans « Marie Antoinette ». Il y incarne brièvement le comte Axel de Fersen dans l’univers coloré imaginé par Sofia Coppola. Quelques mois plus tard, il surprend pourtant le public dans la série sombre « The Fall ». Pendant trois saisons, il y joue un tueur en série glaçant face à Gillian Anderson. Cependant, sa carrière prend une autre dimension en 2015. Cette année-là, il décroche le rôle du mystérieux Christian Grey dans « Fifty Shades of Grey ».

Fifty Shades of Grey (2015)

Premier grand succès international de Jamie Dornan, « Fifty Shades of Grey » est un drame érotique réalisé par Sam Taylor-Johnson. Le film adapte le célèbre roman d’E. L. James, premier volet de la trilogie « Fifty Shades ». Jamie Dornan récupère d’ailleurs le rôle après le départ de Charlie Hunnam. Il incarne alors Christian Grey, un milliardaire aussi séduisant que mystérieux.

Pour préparer ce personnage, Jamie Dornan travaille chaque détail avec minutie. Il apprend même à marcher autrement afin de ressembler davantage à Christian Grey. En effet, l’acteur posait naturellement ses orteils avant ses talons, contrairement au personnage du livre.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Jon Favreau

Fifty Shades Darker (2017)

Dans « Fifty Shades Darker », second chapitre de la trilogie, Christian Grey tente de reconquérir Anastasia après leur séparation. Cependant, la jeune femme refuse de replonger dans cette relation sans nouvelles règles. Pourtant, le passé trouble de Christian ressurgit rapidement. Une menace inquiétante vient ainsi bouleverser les deux amants et fragiliser leur avenir commun.

À sa sortie, le film provoque un immense engouement sur internet. En effet, la bande-annonce de « Fifty Shades Darker » établit un record impressionnant avec 114 millions de vues en seulement 24 heures. Ce chiffre dépasse même celui de « Star Wars: The Force Awakens », qui totalisait alors 112 millions de visionnages.

Par ici le trailer :

Fifty Shades Freed (2018)

Dernier chapitre de la trilogie, « Fifty Shades Freed » suit désormais Christian et Ana après leur mariage. Les jeunes époux profitent pleinement de leur relation passionnée ainsi que de leur quotidien luxueux. Pourtant, cette tranquillité reste de courte durée. Alors que le couple pense enfin avoir trouvé la paix, plusieurs menaces viennent bouleverser leur nouvelle vie commune avant même son véritable commencement.

Comme les précédents films, « Fifty Shades Freed » suscite aussi de nombreuses réactions lors de sa sortie. Aux États-Unis, la trilogie reçoit une classification « Restricted » ou « R ». Autrement dit, les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte. En France, l’association catholique Promouvoir obtient également une interdiction aux moins de 12 ans pour les trois longs-métrages.

Découvrez sa bande-annonce :

The Fall (2013)

Créée par Allan Cubitt, « The Fall » plonge les spectateurs dans une enquête oppressante à Belfast. La police d’Irlande du Nord traque un meurtrier responsable de plusieurs assassinats de jeunes femmes. Cependant, après des semaines sans résultat, la superintendante Stella Gibson reprend l’affaire en main. Face à elle, Paul Spector mène une double vie aussi terrifiante qu’insaisissable. Un dangereux jeu du chat et de la souris débute ainsi entre les deux personnages.

Pendant les trois saisons, Jamie Dornan impressionne dans le rôle glaçant de Paul Spector. La série reçoit d’ailleurs de nombreuses critiques positives dès sa diffusion. Sur Metacritic, la première saison obtient une note de 83 %. De son côté, The A.V. Club classe « The Fall » parmi les séries importées incontournables aux États-Unis. En France, le journaliste Pierre Sérisier compare même la série à « Hannibal » sur le blog de Le Monde. Selon lui, la première saison renverse brillamment les codes habituels du thriller policier.

Ci-dessous un extrait :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Jessica Chastain

Belfast (2021)

Sorti en 2021, « Belfast » est un long-métrage autobiographique écrit et réalisé par Kenneth Branagh. Comme Roma avant lui, le réalisateur s’inspire librement de son enfance pour raconter cette histoire. Le film suit ainsi Buddy, un jeune garçon qui grandit dans le Belfast agité de la fin des années 1960. Jamie Dornan y interprète le père du garçon. Grâce à cette performance, il décroche une nomination au Golden Globe Awards du meilleur second rôle masculin.

Kenneth Branagh considère « Belfast » comme son projet le plus intime. Il lui faut près de cinquante ans avant de trouver la bonne manière de raconter cette période compliquée de sa jeunesse. Le réalisateur souhaite aussi réunir des acteurs profondément liés à l’Irlande. « Caitríona Balfe est née à Dublin, mais elle a grandi à la frontière de l’Irlande du Nord et elle comprend le jargon aussi bien que l’importance de la famille au sens large. Jamie Dornan est un petit gars de Belfast, il est né tout près. Ciarán Hinds a grandi à moins de 2 kilomètres d’où j’ai grandi. Judi Dench a du sang irlandais dans les veines, sa mère venait de Dublin, et comme on le sait, elle peut tout faire. » explique-t-il.

Visionnez son trailer juste ici :

Heart of Stone (2023)

Avec Gal Gadot à l’affiche, « Heart of Stone » suit Rachel Stone, une experte du renseignement travaillant pour une mystérieuse organisation chargée du maintien de la paix. Face à elle, Jamie Dornan incarne Parker, un agent double de la MI6 particulièrement redoutable. Ce personnage devient rapidement l’un des principaux antagonistes du film réalisé par Tom Harper.

Malgré une intrigue prometteuse, le long-métrage reçoit globalement un accueil critique assez froid. Le média Écran Large décrit même le film avec sévérité. « Difficile de détester un film aussi insipide, inconséquent et inutile. » peut-on notamment lire dans leur critique. Cependant, « Agent Stone » rencontre malgré tout un important succès sur Netflix. Dès son lancement, le 11 août 2023, le film atteint la première place dans 84 pays.

Voici le trailer :

Anthropoid (2016)

Coproduction britannico -franco-tchèque, « Anthropoid » plonge les spectateurs au cœur de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire débute à la fin de l’année 1941, en Écosse. Jan Kubiš et Josef Gabcik, deux soldats tchécoslovaques exilés, reçoivent alors une mission extrêmement dangereuse. Leur objectif consiste à éliminer Reinhard Heydrich, haut responsable nazi installé à Prague. Cette opération historique porte alors le nom d’« Opération Anthropoid ».

Dans le film, Jamie Dornan interprète Jan Kubiš. Ce fait historique inspire aussi plusieurs autres réalisateurs au fil des décennies. En effet, « HHhH » revient également sur cette mission secrète quelques années plus tard. Avant cela, « Atentát » puis « Operation Daybreak » s’intéressaient déjà à cette page marquante de l’Histoire.

La bande-annonce disponible ici :

The Tourist (2022)

Écrite par Harry et Jack Williams, « The Tourist » suit un homme mystérieux victime d’un grave accident de voiture en Australie. À son réveil à l’hôpital, il ne garde pourtant aucun souvenir de son identité ni de son passé. Avec seulement quelques indices entre les mains, il tente alors de reconstituer sa vie. Jamie Dornan porte la série avec une interprétation aussi drôle qu’intense.

Même si la série reste discrète à sa sortie, elle rencontre malgré tout un joli succès auprès du public et de la critique. Grâce à cet accueil positif, « The Tourist » décroche deux récompenses lors du Festival de Télévision de Monte-Carlo. La série remporte ainsi le Golden Nymph Award de la meilleure série ainsi que celui de la meilleure création.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Gal Gadot

A Private War (2018)

Dans « A Private War », Matthew Heineman retrace les dix dernières années de la célèbre reporter de guerre Marie Colvin, journaliste au Sunday Times. Aux côtés du photographe britannique Paul Conroy, interprété par Jamie Dornan, ainsi que du photojournaliste français Rémi Ochlik, elle couvre plusieurs conflits particulièrement dangereux.

Le film marque aussi les spectateurs grâce à son atmosphère tendue et profondément humaine. Plusieurs critiques saluent notamment son intensité ainsi que sa mise en scène nerveuse. Selon un avis de spectateur, « Le film est très intense, rapide, nerveux avec des retours en arrière. Il rentre dans l’esprit de Marie Colvin qui vit son métier comme une passion, voire une drogue. » Toujours est-il que le long-métrage rend hommage à une journaliste obsédée par la vérité et le témoignage des populations en guerre.

Découvrez le récit ici :

A Haunting in Venice (2023)

Autre collaboration entre Kenneth Branagh et Jamie Dornan, « A Haunting in Venice » adapte le roman « La Fête du potiron » d’Agatha Christie. Dans cette enquête mystérieuse, Jamie Dornan interprète le docteur Leslie Ferrier.

Kenneth Branagh explique aussi avoir beaucoup apprécié quelques retrouvailles sur le tournage. En effet, Jamie Dornan retrouve Jude Hill après leur collaboration dans « Belfast ». Les deux acteurs incarnent une nouvelle fois un père et son fils à l’écran. « C’était vraiment magnifique de les retrouver. Il n’y a rien d’étonnant à ce que Jamie ait un rapport assez paternel avec Jude. » raconte le réalisateur.

Trailer disponible juste en bas :

Notez cet article