Révélé à 16 ans par « Bombi Bitt ohc Jag », Stellan Skarsgård rejoint en 1972 le Théâtre Royal de Stockholm. Il en devient un des piliers, travaillant, pendant 15 ans, sous la direction des plus grands metteurs en scènes scandinaves.

Stellan Skarsgård apparaît pour la première fois au grand écran en 1972 dans « Firmafesten ». Il deviendra, par la suite, l’un des acteurs les plus populaires de son pays. Il va notamment décrocher en 1982 le Guldbagge (équivalent suédois des César) pour son rôle dans « L’Assassin Candide ». Ce même rôle lui vaudra également l’Ours d’Argent du meilleur acteur lors de la Berlinale de 1982.

Voyons ensemble quelques-uns de ses rôles les plus mémorables.

Chernobyl (2019)

« Chernobyl » est une minisérie historique créée et écrite par Craig Mazin, et réalisée par Johan Renck. Elle raconte la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 1986 sur le territoire de l’URSS.

Skarsgård incarne Boris Chtcherbina, le vice-président du Conseil des ministres et chef du Bureau des combustibles et de l’énergie.

Voulant rendre la série aussi réaliste que possible, Mazin a déployé une somme astronomique en documentation lors de sa conception. Il a passé chaque détail au peigne fin durant le tournage. « J’avais des costumes fabriqués à partir de tissus soviétiques de l’époque. », témoigne Stellan Skarsgård.

Good Will Hunting (1997)

« Good Will Hunting » est un film signé Gus Van Sant. Interprété et coécrit par Matt Damon et Ben Affleck, le casting est complété par de grosses pointures de Hollywood comme Robin Williams, Minnie Driver et Stellan Skarsgård.

Le film raconte l’histoire de Will Hunting, jeune délinquant travaillant comme concierge au très prestigieux M.I.T. Véritable génie des mathématiques, il est le seul à parvenir à résoudre un problème complexe du professeur Gerald Lambeau (Skarsgård).

À la fois succès critique et commercial, ce film propulse Matt Damon et Ben Affleck au statut de star. Il a été nommé neuf fois aux Oscars de 1998, remportant notamment celui du meilleur scénario original et celui du meilleur acteur dans un second rôle.

Breaking The Waves (1996)

« Breaking The Waves » a été réalisé par Lars von Trier.

Stellan Skarsgård incarne Jan Nyman, l’époux de l’héroïne du film. Un jour, elle le retrouve paralysé après un accident de travail. Incapable de bouger et, bien sûr, d’avoir des relations sexuelles, il ne souhaite pas imposer cela à sa femme. Il souhaite qu’elle continue à vivre, à aimer et à être heureuse, quitte à la pousser vers les bras d’un autre. Il lui dit de coucher avec d’autres hommes, qu’elle accepte à contrecœur, croyant agir selon la volonté de Dieu.

Mamma Mia ! (2008)

« Mamma Mia! » est un film musical réalisé par Phyllida Lloyd. Il s’agit de l’adaptation cinématographique de la comédie musicale éponyme, inspirée des chansons du groupe suédois ABBA.

Le film est un succès au box-office mondial, récoltant 615,7 millions de dollars, pour un budget de 52 millions. Il devient alors le cinquième film ayant rapporté le plus de recettes en 2008. La réalisatrice va en plus vanter les mérites de Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgard en disant : « Trois hommes avec une chaleur et un humour incroyables, et une compréhension intrinsèque de ce que Mamma Mia ! demande. Chacun d’eux a le talent nécessaire pour nous amener dans un voyage extraordinaire, d’un point de leur vie où ils sont un peu coincés, un peu perdus, à leur libération où ils se lâchent totalement sur cette île magique ».

Pirates des Caraïbes : le Secret du Coffre Maudit (2006)

« Pirates des Caraïbes : Le Secret du Coffre Maudit » a été réalisé par Gore Verbinski. Il s’agit d’un des plus gros succès du box-office mondial, remportant même l’Oscar des meilleurs effets visuels en 2007.

Dans ce nouvel opus, Jack Sparrow doit subitement faire face à son passé. 13 ans auparavant, il signait un pacte avec Davey Jones, le maître des sept mers. En échange de son âme, ce dernier lui promettait le commandement du mythique Black Pearl.

Stellan Skarsgård incarne Bill Turner, le père de William (qui fut autrefois sous les ordres de Jack avant sa mutinerie). À savoir que l’ensemble de l’équipage du Hollandais Volant a été conçu par ordinateur, sauf le personnage de Bill Turner.

Dune : Part One (2021)

« Dune » est une œuvre de science-fiction coécrite et réalisée par Denis Villeneuve. Il s’agit de la troisième adaptation du romain éponyme de Frank Herbert paru en 1965.

Le film a été présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise 2021, et a été nommé dans diverses cérémonies :

3 Golden Globes ;

10 Oscars, dont 6 qu’il a remporté dans des catégories comme : meilleurs décors, meilleure photographie et meilleure musique de film.

Stellan Skarsgård incarne le Baron Vladimir Harkonnen, chef de la Maison Harkonnen et ennemi mortel de la Maison Atréides.

« Dune » a été tourné dans quatre pays, dont la Hongrie, la Norvège, la Jordanie et Abu Dhabi.

The Hunt for Red October (1990)

« The Hunt for Red October » est un film de John McTiernan. C’est l’adaptation du roman d’espionnage éponyme de Tom Clancy, paru six ans plus tôt.

En 1984, l’URSS lance son sous-marin de classe Typhoon baptisé « Red October ». Celui-ci est équipé d’un nouveau système de propulsion silencieux, appelé « La Chenille », qui le rend indétectable aux sonars. Cette nouvelle menace met alors en alerte les services secrets américains qui se mettent immédiatement à sa recherche.

On retrouve Stellan Skarsgård dans le rôle de Viktor Tupolev, commandant du sous-marin soviétique de classe Alfa Konovalov. Il reçoit aussi l’ordre d’intercepter et de détruire le Red October.

À sa sortie en salle, il reçoit des critiques négatives, mais parvient quand même à se hisser au sommet du box-office. Hal Hinson du Washington Post déclare notamment : « Rien ne se passe, du moins pas à l’écran… Il n’y a pas grand-chose à regarder. Lorsqu’arrivent enfin les scènes d’actions, les images sous-marines sont obscures et impossibles à suivre. »

Andor (2022)

« Andor » est une série TV en prise de vues réelles créée par Tony Gilroy. Faisant partie de l’univers Star Wars, il s’agit d’une préquelle du film « Rogue One ».

La série suit les aventures de Cassian Andor e se déroule cinq ans avant « Rogue One ». Stellan Skarsgård apparaît dans la série dans le rôle d’un marchand d’art et chef de cellule rebelle.

La série a été nominée lors de cérémonies prestigieuses comme les Emmy Awards et les Golden Globes.

Ronin (1998)

« Ronin » est un film signé John Frankenheimer. Il a été présenté à la Mostra de Venise 1998.

On y suit six mercenaires recrutés pour former une équipe d’élite pour une mission spéciale à Paris. Skarsgård campe Gregor, un des mercenaires.

Le film a été entièrement tourné en France, pour un budget total de 70 millions de dollars. Il s’agit d’un record pour un tournage dans l’Hexagone. Un quartier de Montmartre a même été entièrement reconstruit dans un studio pour une scène. Le tournage s’est déplacé entre Paris, Cannes et Arles, entre 1997 et 1998.

Dune : Part Two (2024)

Dans ce second opus, Paul Artéides se joint au peuple autochtone d’Arrakis. Avec eux, il va préparer sa vengeance contre ceux qui ont assassiné son père et détruit sa famille.

Lors de première semaine d’exploitation, le film bat tous les scores posés par le premier opus. Aux États-Unis, il récolte 81,5 millions de dollars. En France, après cinq jours d’exploitation, il compte plus de 1,13 million de spectateurs dans les 994 salles. Un des meilleurs démarrages en salles depuis « Barbie » en juillet 2023.

