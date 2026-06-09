Propulsée sous les projecteurs dès son plus jeune âge, Hilary Duff commence sa carrière à seulement 6 ans. Elle apparaît alors dans plusieurs publicités télévisées et se fait rapidement remarquer. Quelques années plus tard, elle enchaîne les téléfilms à succès. En 2001, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’elle décroche le rôle principal de « Lizzie McGuire ».

Par la suite, Hilary Duff alterne entre télévision et cinéma avec une grande facilité. Elle partage ainsi l’affiche de « Comme Cendrillon » avec Chad Michael Murray, puis rejoint Frankie Muniz dans « Cody Banks : agent secret ». En parallèle, elle confirme son aisance dans la comédie grâce à « Treize à la douzaine », réalisée par Shawn Levy. Ce faisant, elle s’impose progressivement comme l’une des jeunes actrices les plus populaires de sa génération.

Cadet Kelly (2002)

Dans ce téléfilm, Hilary Duff incarne Kelly Collins, une adolescente new-yorkaise au caractère bien trempé. Sa vie bascule lorsque sa mère épouse un directeur d’école militaire. Très vite, ce dernier décide d’envoyer Kelly dans son établissement afin de lui inculquer davantage de discipline. Cependant, la jeune fille supporte difficilement ce nouvel environnement. Elle entre alors régulièrement en conflit avec Jennifer Stone, la capitaine des cadets, ce qui donne lieu à de nombreuses situations comiques.

Porté par l’énergie de son casting, le film adopte un ton léger et résolument destiné aux adolescents. Aujourd’hui encore, il évoque une forte nostalgie auprès des fans de Disney Channel. Pourtant, malgré son statut de classique du début des années 2000, ce téléfilm reste souvent oublié lorsqu’on évoque les meilleurs rôles de Hilary Duff.

Voici sa bande-annonce :

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Treize à la douzaine (2003)

Réalisé par Shawn Levy, « Treize à la douzaine » est la deuxième adaptation du célèbre roman de Frank B. Gilbreth Jr. et Ernestine Gilbreth Carey. L’histoire suit la famille Baker, qui quitte la ville de Midland pour s’installer à Chicago. Toutefois, ce changement bouleverse rapidement le quotidien familial. Il faut dire que les Baker ne sont pas une famille ordinaire puisqu’ils comptent quatorze membres, dont douze enfants. Dès lors, les parents doivent jongler entre leurs ambitions professionnelles et les besoins de leur immense tribu.

Dans cette comédie familiale devenue culte, Hilary Duff interprète Lorraine, la troisième enfant de la fratrie. « Nous nous sommes attachés à doter chaque chambre d’un look, d’une “signature” visuelle reflétant la personnalité de son occupant. » explique Nina Ruscio, la chef décoratrice. Ce travail minutieux renforce l’identité de chaque personnage et contribue largement au charme du film.

Par ici sa bande-annonce :

Treize à la douzaine 2 (2005)

Deux ans après les événements du premier film, les enfants grandissent, prennent leur indépendance et suivent progressivement leur propre chemin. Face à cette évolution, Tom Baker craint de voir sa famille se disperser. Il décide alors d’organiser des vacances afin de resserrer les liens entre tous les membres du clan. Cependant, comme souvent chez les Baker, rien ne se déroule comme prévu et les imprévus s’enchaînent à un rythme effréné.

Contrairement au premier opus, majoritairement tourné en studio, celui-ci mise sur de vastes décors naturels. L’équipe s’installe ainsi au Canada, près du lac Stoney, au nord-est de Toronto.

Le trailer en bas :

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Cody Banks, agent secret (2003)

Réalisé par Harald Zwart, le film raconte l’histoire d’un adolescent qui semble mener une vie tout à fait ordinaire. Pourtant, derrière cette apparence banale se cache un jeune agent formé par la CIA. Après avoir passé son été dans un centre d’entraînement spécial, Cody Banks reçoit sa toute première mission. Il doit se rapprocher de Natalie Connors, interprétée par Hilary Duff, afin d’obtenir des informations sur son père.

Afin de rendre les nombreuses scènes d’action plus crédibles, Frankie Muniz a suivi une préparation particulièrement intensive. Il s’est d’abord entraîné à Los Angeles avec le coach de la trilogie « Karaté Kid ». Ensuite, il a poursuivi son apprentissage à Vancouver auprès de vétérans des studios de Hong Kong.

Découvrez un extrait ci-dessous :

Lizzie McGuire (2001)

C’est le premier grand rôle de sa carrière à la télévision. La série suit le quotidien d’une collégienne confrontée aux défis de l’adolescence. Son originalité repose notamment sur l’alternance entre scènes en prises de vue réelles et séquences d’animation en 2 D. Son succès lui vaut même deux nominations aux Emmy Awards.

Malgré sa popularité, la série s’arrête après seulement 65 épisodes. Toutefois, l’aventure ne s’achève pas pour autant. En effet, « Lizzie McGuire » bénéficie d’une conclusion sur grand écran avec « Lizzie McGuire, le film ». Une belle façon de clôturer l’une des séries jeunesse les plus marquantes du début des années 2000.

Voici un extrait :

How I Met Your Father (2022)

Créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, « How I Met Your Father » revisite l’univers de « How I Met Your Mother » à travers un regard féminin. La série suit Sophie, incarnée par Hilary Duff, qui raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père.

Très attendue lors de son lancement, la série n’a toutefois pas fait l’unanimité auprès des spectateurs. Si certains ont apprécié son ton léger et ses nombreux clins d’œil à la série originale, d’autres se sont montrés plus critiques. Une partie du public a notamment pointé du doigt un manque de rythme, des dialogues jugés inégaux ainsi qu’un humour considéré comme trop enfantin.

La bande-annonce juste en bas :

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Comme Cendrillon (2004)

Malgré un quotidien chaotique, Sam Montgomery (Hilary Duff) trouve du réconfort en échangeant en ligne avec un mystérieux correspondant surnommé Nomade. Mais, après un rendez-vous romantique lors d’un bal masqué, Sam s’enfuit précipitamment en abandonnant son téléphone portable. Dès lors, Austin, alias Nomade, se lance dans une quête pour retrouver l’identité de celle qui a conquis son cœur.

Cette relecture moderne du célèbre conte de fées a séduit de nombreux spectateurs dès sa sortie. En effet, le film transpose habilement l’histoire de Cendrillon dans l’univers des adolescents du début des années 2000. Une critique spectateur résume d’ailleurs cet enthousiasme : « Cendrillon des temps moderne, l’idée était très bonne et marche plutôt bien tout le long du film. L’idée d’un prince charmant rencontré sur internet était une bonne idée et assez révélatrice de notre société actuelle. »

Visionnez son trailer :

Material Girls (2006)

Tanzie Marchetta, incarnée par Duff, est l’une des héritières d’un prestigieux empire de cosmétiques. Avec sa sœur Ava, elle mène une existence privilégiée jusqu’au jour où tout bascule. Lors d’une réception organisée en leur honneur, leur père se retrouve accusé d’avoir commercialisé une crème provoquant de graves réactions cutanées. Du jour au lendemain, les deux jeunes femmes perdent leur fortune.

Déterminées à rétablir la vérité, elles mènent alors leur propre enquête afin de blanchir leur père et de récupérer la société familiale. Les sœurs Duff avaient déjà travaillé ensemble auparavant, mais uniquement à la télévision. Haylie était notamment apparue à plusieurs reprises dans la série « Lizzie McGuire ».

Un extrait disponible ci-dessous :

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Younger (2015)

Liza, fraîchement célibataire, peine à retrouver sa place sur le marché du travail. Pour multiplier ses chances, elle prend alors une décision audacieuse : mentir sur son âge. Grâce à quelques astuces et à une transformation bien pensée, elle parvient à se faire passer pour une femme de vingt ans plus jeune. Cette nouvelle identité lui ouvre les portes d’une maison d’édition, mais l’oblige également à jongler entre mensonges et situations imprévues.

Hilary Duff y interprète Kelsey Peters, une collègue particulièrement appréciée des spectateurs. Au fil des saisons, son personnage prend une place de plus en plus importante dans l’intrigue. Certains fans estiment même que Kelsey vole parfois la vedette à l’héroïne grâce à son charisme naturel. Toujours est-il que la série séduit avant tout par la qualité de son écriture et par ses personnages attachants.

Voici la bande-annonce officielle :

The Haunting of Sharon Tate (2019)

Dans « The Haunting of Sharon Tate », Hilary Duff tient le rôle principal de Sharon Tate, célèbre actrice américaine tragiquement assassinée en 1969. Écrit et réalisé par Daniel Farrands, ce thriller horrifique imagine les derniers jours de la comédienne sous un angle surnaturel.

Malgré des critiques divisées lors de sa sortie, le long-métrage a reçu plusieurs distinctions dans le circuit indépendant. Lors du Hollywood Reel Independent Film Festival, il remporte notamment trois récompenses.

Le trailer juste ici :

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