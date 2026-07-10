Moonlight Peaks : un Stardew Valley gothique à découvrir

Dernièrement, les fans de jeux de simulation ont pu découvrir un tout nouveau jeu prometteur : Moonlight Peaks. C’est un jeu très mignon à l’esthétique gothique et fantastique qui nous a beaucoup fait penser à des jeux cultes comme Stardew Valley ou encore Animal Crossing. On vous en parle dans cet article et on vous donne un peu notre avis, c’est parti !

NB : on vous met des gameplays dans l’article si vous voulez voir à quoi ça ressemble.

Disponibilité, développement, prix, langue et autres infos

Alors, c’est quoi Moonlight Peaks ? C’est un jeu de simulation, de crafting et de farming qui se joue en solo et qui est sorti ce 7 juillet 2026, c’est donc tout récent.

Le jeu est proposé par Little Chicken Game Company au développement et Marvelous pour l’édition. Le développeur a notamment créé Monsieur Ville, Rekt Party, Jungle Heroes, Track Lab et bien d’autres jeux. De son côté, Marvelous a déjà travaillé sur Daemon X Machina, Story of seasons, Rune Factory, et d’autres jeux.

Mais avec Moonlight Peaks, le développeur et l’éditeur ont voulu proposer quelque chose de très ambitieux. Un jeu indépendant et casual qui est proposé sur Nintendo Switch, Android et sur PC (clavier ou manette) (actuellement dispo sur Steam et Switch mais pas encore sur mobile en France mais ça arrivera bientôt). Notez que le jeu est compatible avec Steam Deck.

Actuellement, le jeu est affiché à 34,99 € sur Steam et il y a une promo également sur Steam, il est donc à 29,74 € pour l’instant. Vous pouvez aussi trouver une promo sur Instant Gaming.

Actuellement, il faut savoir que le jeu est nouveau et donc la langue française n’est pas encore disponible. Il y a l’anglais, l’allemand, le japonais, le coréen… Mais pas le français. Cela devrait arriver dans quelques temps. Si vous voulez travailler un peu votre anglais, c’est donc la bonne occasion. Pour avoir testé le jeu plusieurs heures, le niveau n’est pas si difficile, on comprend plutôt bien même avec un petit niveau en anglais. D’autant qu’avec les mises à jour, si le français est mis sur le jeu, vous pourrez donc le choisir dans les paramètres par la suite.

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Moonlight Peaks : c’est quoi ce jeu ?

Mais alors, que propose le jeu ? Dans ce jeu, vous incarnez un vampire (qui possède aussi des pouvoirs magiques) qui part du cocon familial à cause de ses relations avec son père… Alors, vous partez pour la ville de Moonlight Peaks où vous allez reprendre la ferme familiale.

Explorer, cultiver, fabriquer, customiser

Avec une map plutôt grande et donc un gros potentiel d’exploration, vous pourrez donc cultiver vos aliments, les transformer (en vin, bière, etc), cuisiner des petits plats, vendre vos cultures et trouvailles, élever des animaux, vendre vos œufs, etc. C’est donc un jeu de farming, mais pas que.

C’est aussi un jeu de crafting. Vous pouvez customiser votre personnage, mais aussi fabriquer des objets, des meubles, décorer votre maison, acheter des décorations dans les différents magasins…. C’est très complet.

Comme dans beaucoup de jeux dans ce genre, il faudra donc miner des matériaux (bois, cuivre, pierre, fer, etc) pour vos constructions, pour upgrade votre maison, pour personnaliser votre petite maison de vampire.

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Des personnages… hauts en couleur

Une petite maison que vous partagez avec votre chat de l’enfer ! Chat de l’enfer ? C’est votre compagnon de vie, mais c’est aussi votre autre forme car vous êtes un vampire, mais vous pouvez aussi vous changer en chat pour courir plus vite.

Accompagné par votre oncle (une chauve-souris qui vit dans la crypte familiale), vous pourrez aussi tisser des liens avec les habitants de Moonlight Peaks, des habitants plutôt originaux avec lesquels vous pouvez donc tisser des liens très forts, voire amoureux (que ce soit avec les personnages féminins ou masculins). Chacun a une personnalité propre et très forte et ces habitants sont tous des créatures magiques comme des vampires, des sorciers, des loup-garous et des sirènes.

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Magie, missions, univers gothique : un jeu surprenant

Vous êtes un vampire, mais vous possédez aussi une baguette magique ! Autrement dit, vous pouvez apprendre et jeter des sorts (grâce à une jauge de Mana) qui pourront donc vous servir dans votre entreprise à la ferme ou dans les missions.

Côté missions, vous avez des missions qui font donc avancer l’histoire et des « jobs » que vous pouvez accepter pour gagner de l’argent. Cet argent sert à acheter des matériaux, de la nourriture, des graines, augmenter votre maison, acheter des meubles, acheter des vêtements, etc.

Des choses que vous ne pourrez faire que la nuit car… vous êtes un vampire ! D’ailleurs, il faudra bien aller vous coucher dans votre cercueil (oui, oui) à 5 h !

Le jeu est très fluide, mais aussi très beau en général. Si vous aimez les ambiances sombres, gloomy, avec un léger humour noir et une esthétique gothique et fantasy, vous aimerez certainement ce jeu qui offre beaucoup de possibilités et qui ne cesse de surprendre au fil des heures de jeu. Nouveaux personnages, événements, missions surprenantes… C’est assez addictif.

Couper du bois, miner des matériaux, attraper des insectes et les entreposer chez soi, pêcher des poissons et les entreposer dans des aquariums, jeter des sorts, planter, arroser, cultiver, ramasser des objets, creuser dans le sol et trouver des trésors, aider les autres, se rapprocher de ses personnages préférés (j’ai déjà mes crushs : Saga et Evan)…. Il y a de quoi faire.

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Avis : faut-il tester Moonlight Peaks ?

Nous avons joué plusieurs heures à ce jeu en version anglaise et voici donc notre avis sur ce jeu pour l’instant (il est très récent et nous ne l’avons pas encore fini, donc cela peut changer)

✅ Points positifs du jeu ❌ Points négatifs du jeu Un jeu qui fait BEAUCOUP penser à Stardew Valley ou à Animal Crossing, mais dans un univers sombre (même si Stardew Valley l’est aussi mais en sous-texte). Ce jeu reprend la plupart des bons côtés de ces deux jeux : beaucoup de possibilités de craftings, de décoration, de customisation, des personnages intéressants, un jeu cosy où on s’occupe de sa ferme… Pour l’instant, le jeu n’est disponible qu’en anglais, allemand, japonais, etc. Pas en français. Mais la langue française devrait être disponible plus tard au fil des mises à jour. Un jeu surprenant : au début, on pense qu’on ne peut que s’occuper de sa ferme. En fait, au fil du temps, on peut aussi cuisiner, faire de la magie et apprendre des sorts, s’occuper d’animaux, on découvre toujours de nouvelles choses dans une map plutôt grande et on découvre des personnages très originaux très souvent. Ce n’est pas redondant. Vous avez même un jeu de cartes intégré au jeu. Pour l’instant, il n’y a pas de multijoueur. En soi, c’est un jeu pensé pour le jeu solo, mais c’est vrai qu’une partie multijoueur pourrait plaire à certains joueurs. Par exemple pour échanger des vêtements et des ressources ou pour simplement visiter les fermes des autres. Mais, en soi, ce n’est pas vraiment un point noir. Un gamplay addictif et cosy : un jeu reposant, des missions variées, un crafting plutôt simple et sans prise de tête. La simplicité et le côté reposant se situent pile entre Animal Crossing et Stardew Valley encore une fois. Le design du jeu est très sympa. C’est un univers sombre et gothique mais aussi verdoyant, envahi par la nature. C’est un vrai plaisir de visiter les différents lieux de la carte mais aussi de visiter les maisons des habitants divinement décorées. Les personnages sont créés en mode chibi, mais lorsque les habitants nous parlent, nous pouvons voir leur portrait et c’est extrêmement bien fait.

➡️Pour conclure : à voir avec les prochaines mises à jour du jeu, mais pour le moment, c’est un jeu très prometteur si vous cherchez un petit jeu de simulation de ferme cosy et reposant dans un univers fantastique et sombre.

Alors, vous allez tester ce nouveau jeu ?

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