Solarpunk : un nouveau jeu bac à sable à tester ?

Dans un monde qui va très vite et où le désir d’autonomie financière et de ressources est de plus en plus ancré chez la population, un jeu comme Solarpunk promet justement une grande bouffée d’air frais. Sorti en juin 2026, ce nouveau jeu vaut-il le coup ?

Un jeu né d’un mouvement optimiste sur l’autonomie et la communauté ?

Initialement, le « solarpunk » est un courant artistique et politique dérivé de la science-fiction qui est né en opposition à la dystopie. Concrètement, le solarpunk est une forme d’anticipation optimiste pour le futur, davantage tournée vers la vie en communauté, en autonomie, proche de la nature.

Écologie, tolérance, vie avec les autres sont les thèmes principaux, en réaction à une société capitaliste et individualiste qui peine à rassembler. Et donc, c’est dans cette optique que le jeu Solarpunk est né.

C’est quoi le jeu Solarpunk ?

Ce jeu bac à sable a des graphismes plutôt simples et un gameplay tout aussi simple et donc très reposant. Vous avez deux modes de jeu, un avec moins de difficultés (moins de faim par exemple, garder son inventaire en cas de mort) et un standard avec une jauge de faim, de santé et de soif, perdre son inventaire en cas de mort, etc.

Un jeu de survie, certes, mais un jeu très chill dans lequel vous pouvez donc construire des bâtiments et maisons, cultiver vos aliments, avoir des ruches, fabriquer des panneaux solaires, fabriquer et conduire des dirigeables (comme dans le steampunk), le tout en évoluant dans la nature sur des îles flottantes à découvrir remplies d’animaux.

Le gros point fort du jeu, c’est qu’il peut donc aussi se jouer à plusieurs. Vous pouvez jouer avec vos amis et construire votre communauté. C’est donc totalement l’esprit solarpunk : créer à partir de rien, vivre dans la nature et en autonomie, s’adapter à chacun pour vivre en communauté. Bien sûr, vous pouvez jouer en solo également.

VOIR AUSSI : Connaissez-vous le jeu Librarian : Tidy Up the Arcane Library ?

Peu de temps après sa sortie, un bon jeu à découvrir

Développé par Cyberwave, ce jeu promet de la douceur et de la sérénité tout en gardant quelques contraintes comme la santé, la faim, la soif. Le jeu est sorti le 8 juin 2026 et, après avoir testé un peu le jeu, c’est déjà une belle surprise. Le jeu est peu lourd, il ne nécessite pas beaucoup de ressources pour tourner, le monde en question est déjà très complet et c’est vrai que ce jeu est très reposant.

Il a surtout un très beau potentiel, vous pouvez faire de très beaux espaces, créer de belles maisons, et il a le potentiel pour avoir encore plus de possibilités s’il y a de nouvelles mises à jour. Peu de temps après sa sortie, les avis sont très bons sur Steam par ailleurs.

Un jeu solo et en coop qui est par ailleurs affiché à un prix très raisonnable sur PC, à 22,99 € (et au 29 juin 2026, il y a aussi une offre sur Instant Gaming à 16,49 €).

Notez cet article