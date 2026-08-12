Le concept d’impermanence a été longuement exploré dans des livres, mais surtout au travers d’enseignements oraux autour du bouddhisme, mais aussi autour du stoïcisme. Les deux philosophies ne sont pas si éloignées, notamment en ce qui concerne trois de leurs grands principes.

Premièrement, accepter l’interdépendance (tout est connecté, que ce soit les événements par cause à effet ou les êtres vivants et écosystèmes, toute chose a une cause et des conséquences) ; deuxièmement, accepter d’être responsable de son état (nous ne pouvons pas contrôler la plupart des événements, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous les prenons et comment nous y réagissons) ; et troisièmement, accepter l’impermanence (tout a un début et une fin, tout change, tout se transforme, et croire à quelque chose qui restera toujours ainsi dans le temps est illusoire). Des philosophies d’acceptation qui peuvent vous aider à être plus heureux dans votre vie.

Nous vous proposons donc 10 livres à découvrir sur le thème de l’impermanence (mais ces livres abordent aussi d’autres principes comme l’interdépendance et la responsabilité). Nous précisons que cette sélection de livres est une sélection d’ouvrages faciles à lire pour un débutant dans ce concept. Voilà pourquoi certains grands ouvrages reconnus dans ces deux philosophies ne sont pas forcément présents ici.

1. Vivre l’impermanence selon Bouddha de Xavier Cornette De Saint Cyr

Un très bon livre explicatif sur l’impermanence lorsque l’on débute sur ce sujet. Aux éditions Jouvence, ce livre aborde de manière très scolaire (donc parfait pour débutants) l’impermanence, donc le fait d’apprendre à vivre avec le fait que tout change, tout passe et rien ne peut être conservé définitivement.

Même une montagne change, même si c’est plus long. La Terre, les animaux, les écosystèmes, les humains… Tout change, tout meurt. Et nous n’y pouvons rien. S’angoisser sur le sujet ne changera pas la chose. L’accepter est le premier pas pour réduire sa souffrance face à ces événements (perte de quelque chose, mort, vieillesse…).

À travers les enseignements du Bouddha, ce livre propose donc d’apprendre à lâcher prise, mieux accepter la maladie et la mort, profiter davantage du présent et savourer ses relations. L’idée centrale : accepter que tout a une fin permet paradoxalement de vivre plus sereinement et pleinement.

2. Être ce qui est d’Ajahn Chah

Ajahn Chah (1918-1992) était un moine bouddhiste thaïlandais et grand maître de méditation, figure majeure du bouddhisme theravāda au XXe siècle. Il appartenait à la tradition des moines de la forêt, particulièrement austère, et enseignait de manière simple et directe la méditation, le lâcher-prise et surtout l’impermanence.

Et il a écrit ce livre, parmi d’autres, traduit par Jeanne Schut, interprète de nombreux moines de la tradition de la forêt. Elle enseigne également la méditation, notamment samatha et vipassana, et intervient régulièrement autour du bouddhisme en France.

Et donc, ce livre rassemble les enseignements oraux d’Ajahn Chah sur la philosophie et la pratique bouddhistes. Il aborde surtout la méditation, la pleine conscience au quotidien (l’art de revenir au moment présent et donc de ne plus s’attacher au passé et de ne plus craindre le futur), le lâcher-prise, la manière de vivre plus sereinement et éthiquement, ainsi que la vie monastique.

Ajahn Chah cherche à montrer comment observer son esprit, moins s’attacher aux choses et se libérer progressivement de la souffrance. C’est donc plutôt un livre pratique et accessible, fondé sur des conseils concrets, qu’un ouvrage théorique sur le bouddhisme.

3. Pensées pour moi-même de Marc Aurèle

Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle sont les réflexions personnelles de l’empereur sur comment bien vivre malgré les difficultés, les émotions, les pertes et la mort. Il s’y rappelle constamment les principes du stoïcisme : distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n’en dépend pas, accepter la réalité et agir avec vertu.

Le lien avec l’impermanence est très fort, même si Marc Aurèle n’utilise évidemment pas le concept bouddhiste sous ce nom. Pour lui, tout passe : les plaisirs, les souffrances, la gloire, les êtres humains et finalement notre propre existence.

Et donc, sa réponse est très stoïcienne : plutôt que de lutter mentalement contre le changement, accepter que la transformation et la mort appartiennent à l’ordre naturel des choses et concentrer son énergie sur la façon dont on vit maintenant.

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4. Les 10 principes du Stoïcisme pour rester maître de soi de Charles Robin et Inès Khallil

Ce livre propose une approche moderne et psychologique du stoïcisme pour apprendre à mieux traverser les difficultés, gérer ses émotions et distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe.

Charles Robin est notamment connu pour sa chaîne YouTube « Le Précepteur« , consacrée à la vulgarisation de la philosophie et suivie par plus d’un million d’abonnés.

Le lien avec l’impermanence est extrêmement logique : le stoïcisme apprend à accepter les changements et les événements incontrôlables plutôt qu’à lutter contre eux.

Puisque les situations, les épreuves et les circonstances évoluent constamment, l’essentiel est de travailler sur notre manière d’y réagir. Donc très bon livre vulgarisé pour mieux vivre l’impermanence au quotidien.

5. Le Code : Les outils essentiels pour vivre libre et serein de Cyrus North

Dans ce livre, Cyrus North, youtubeur français connu pour ses vidéos de vulgarisation philosophique, mêle stoïcisme, psychologie et connaissances scientifiques sur les émotions. Il propose des outils concrets pour mieux gérer ses inquiétudes, revoir ses priorités et accepter ce qui échappe à notre contrôle.

Le livre nous apprend à accepter les événements et les changements de la vie plutôt que de vouloir tout maîtriser. Face à un monde mouvant et imprévisible, Cyrus North défend l’idée que la sérénité vient davantage de notre façon de réagir que de notre capacité à contrôler ce qui nous arrive.

C’est un de nos coups de cœur sur ce thème car l’auteur écrit vraiment de manière très simple pour un débutant dans ce domaine. Nous vous le recommandons chaudement si vous n’êtes pas familier avec le stoïcisme.

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6. Tout apparaît, tout disparaît de Ajahn Chah

Autre livre d’Ajahn Chah également traduit par Jeanne Schut, cet ouvrage explore une idée centrale du bouddhisme : une grande partie de notre souffrance vient de notre difficulté à accepter que tout change.

Nous nous attachons aux personnes, aux situations, aux plaisirs ou à l’idée que certaines choses devraient durer, alors que rien n’est permanent. À travers des enseignements simples, des anecdotes et des conseils de méditation, l’ouvrage invite ainsi à observer le changement plutôt qu’à lutter contre lui.

Accepter que les émotions, les épreuves, les relations et la vie elle-même sont impermanentes permet progressivement de lâcher prise et de souffrir moins face à ce que l’on ne peut empêcher.

7. Chemins spirituels : Petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Matthieu Ricard et Christian Bruyat

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, auteur et interprète français du dalaï-lama, rassemble ici des textes majeurs de la tradition bouddhiste tibétaine qu’il traduit et accompagne de ses propres explications. L’ouvrage permet ainsi de découvrir de façon accessible des notions comme la compassion, l’altruisme, le détachement et la connaissance de soi.

L’impermanence y occupe naturellement une place importante : comprendre que les êtres, les émotions et les situations sont en perpétuelle transformation aide à moins s’y accrocher et donc à moins souffrir lorsqu’ils changent ou disparaissent.

8. Le Zen : Un chemin vers la plénitude de Gérard Pilet

Gérard Pilet, maître zen français, propose ici de revenir aux véritables fondements du zen, loin de son utilisation moderne parfois réduite à une simple méthode de relaxation. Il explore notamment la non-dualité, le karma, l’éveil, notre rapport à la mort et certaines grandes préoccupations contemporaines.

L’impermanence constitue l’un des fils conducteurs de cette philosophie : le zen invite à regarder en face le changement, le vieillissement et la mort plutôt qu’à les nier.

En apprenant à ne plus s’accrocher à ce que l’on voudrait permanent, le lecteur peut développer une relation plus sereine avec la perte et le changement, et surtout apprendre à habiter davantage l’instant présent.

9. Meditation Sur La Perception de Bhante Henepola Gunaratana

Bhante Henepola Gunaratana, moine bouddhiste theravāda originaire du Sri Lanka et célèbre enseignant de méditation, propose ici dix pratiques issues des enseignements du Bouddha pour transformer notre manière de percevoir le monde et nous-mêmes.

Le lien avec l’impermanence est particulièrement fort : plusieurs de ces méditations apprennent à observer que le corps, les sensations, les émotions et les pensées apparaissent, se transforment puis disparaissent.

En intégrant cette réalité plutôt qu’en s’accrochant à ce qui change inévitablement, l’objectif est de diminuer l’attachement et, avec lui, une partie de la souffrance. Un livre très pratique pour ne plus seulement comprendre l’impermanence, mais l’expérimenter par la méditation.

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10. Sundancer : Sagesse et visions d’un natif américain de Ernie Lapointe et Claire Barré

Ici, on quitte le bouddhisme et le stoïcisme pour entrer dans la spiritualité native américaine lakota. Ernie LaPointe, arrière-petit-fils de Sitting Bull, raconte son parcours marqué par la guerre, l’alcoolisme et l’errance, puis sa reconnexion aux pratiques spirituelles de ses ancêtres et son chemin de Sun Dancer.

Le lien avec l’impermanence est donc différent, mais bien présent dans cette manière d’envisager l’existence : vivre pleinement l’instant présent, ne pas laisser la peur gouverner sa vie et accepter ce qui vient.

La tradition lakota telle qu’elle est transmise ici invite aussi à opposer l’humour à la peur, à ne pas prendre l’existence trop au sérieux et à retrouver notre place dans un monde naturel en perpétuel mouvement. Une autre voie pour apprendre à moins craindre ce que la vie peut changer ou nous enlever, et davantage vivre ce qui est là maintenant.

Autres livres à découvrir

France Télévisions a réalisé une émission sur les sagesses bouddhistes au travers d’interviews diverses. Et, à la fin de chaque émission, il y a des recommandations de livres. Nous vous encourageons donc à regarder ces épisodes mais aussi à regarder la bibliographie proposée à la fin de chaque émission du programme.

Si vous connaissez d’autres ouvrages où le concept d’impermanence est évoqué de manière vulgarisée et simple, n’hésitez pas à donner vos suggestions en commentaires pour nos lecteurs débutants dans cette pratique.

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