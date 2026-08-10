Casting Harry Potter : quelles différences entre livres, films et la série ?

À la fois très attendue et crainte (va-t-elle faire le poids face aux films ?), la série télévisée Harry Potter verra le jour à Noël 2026. Développée par HBO, la série sera diffusée via HBO Max dès le 25 décembre 2026. Chaque saison reprendra l’intrigue de chaque livre Harry Potter écrit par J.K Rowling. Développée par Francesca Gardiner et Jon Brown, cette série (si elle fonctionne) devrait donc durer plus de 10 ans de tournages et diffusions. La date de fin de projet complet est estimée à 2036 ou 2037. Les jeunes acteurs grandiront donc au fil des saisons, comme les acteurs des films Harry Potter et comme les personnages dans les livres. Mais concrètement, que donne le casting de cette première saison pour la série Harry Potter par rapport aux acteurs des films et aux personnages dans les livres ?

NB : les images des personnages dans les livres sont faites avec Intelligence Artificielle en fonction de la description faite dans les ouvrages de l’autrice.

1. Harry Potter

Commençons par le personnage principal ! Harry Potter était incarné par l’acteur Daniel Radcliffe et il sera incarné par le jeune Dominic McLaughlin, déjà vu dans le film Grow de John McPhail.

Dans les livres, le jeune sorcier est décrit comme un garçon petit et très maigre, avec un visage fin, des cheveux noirs en bataille difficiles à coiffer, de grands yeux vert émeraude en forme d’amande, et de rondes lunettes rafistolées avec du ruban adhésif. Il porte aussi une fine cicatrice en éclair sur le front.

En soi, dans les films comme dans la série, le casting fonctionne très bien, mise à part les yeux bleus de Daniel Radcliffe, qui donc ne vont pas avec le personnage d’Harry Potter. « Tu as les yeux de ta mère », dit-on souvent à Harry, justement car sa mère a les mêmes yeux verts. En tous cas, la ressemblance entre les deux acteurs est assez frappante.

2. Ron Weasley

Passons au meilleur ami d’Harry. Ron est interprété par Rupert Grint dans les films de la franchise et il sera joué par Alastair Stout. Il s’agira d’ailleurs du premier rôle du petit garçon.

Dans les livres, Ron est décrit comme un adolescent très grand, mince, avec de grands pieds, de grandes mains, un long nez, des yeux bleus et le visage couvert de taches de rousseur. Et il a aussi des cheveux d’un roux flamboyant, typiques de sa famille. En soi, dans les livres, Ron semble donc davantage ressembler à ses deux frères George et Fred.

Dans les films, malgré la belle performance de Rupert, l’acteur est plus petit, et les taches de rousseur ne sont pas mises en avant. Maintenant, à voir comment Alastair Stout va être coiffé, maquillé et mis en scène dans la série.

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3. Hermione Granger

Passons à Hermione ! Dans les films, elle est incarnée par Emma Watson, devenue très célèbre avec ce rôle (son premier par ailleurs). Son personnage sera incarné par Arabella Stanton dans la série HBO et là aussi, il s’agira de son premier rôle à la télévision.

Dans les romans, Hermione Granger est physiquement dépeinte avec des cheveux bruns très touffus et indisciplinés, de grands yeux marron, et de grandes dents de devant (des incisives proéminentes). Une description qui sied parfaitement à la jeune actrice Arabella Stanton, maintenant à voir ce que cela donne en action.

4. Drago Malefoy

Autre personnage emblématique : Drago. Le personnage est incarné par Tom Felton (toujours très impliqué dans l’univers Harry Potter de nos jours d’ailleurs) dans les films. Un rôle difficile à reprendre mais qui sera tenu par Lox Pratt dans la série. En parallèle de la série, il a d’ailleurs tourné aussi dans Sa Majesté des mouches de Marc Munden.

Dans les livres, Drago est décrit comme un jeune garçon au physique altier et hautain : un visage pâle et pointu, des cheveux blonds platine (presque blancs) et des yeux d’un gris froid. Sa silhouette est svelte et son allure reflète son mépris de classe et son éducation de sang-pur. Il ressemble ainsi beaucoup à son père, dont on parlera juste après. Tom Felton jouait déjà très bien ce rôle, nous avons hâte de voir Lox Pratt en action dans la saison 1.

5. Ginny Weasley

Passons à la sœur de Ron, Ginny. Dans les films, c’est l’actrice Bonnie Wright qui a pris ce rôle et dans la série, eh bien… ce sera Gracie Cochrane mais seulement pour la première saison.

Apparemment la jeune actrice se serait retirée du projet après le tournage de la saison 1. Pour la saison 2, nous devrions donc avoir une autre actrice dans ce rôle. Notez qu’elle a déjà joué dans Beetlejuice Beetlejuice, dans Blitz et dans Belfast.

Dans les livres, Ginny est décrite comme une jeune fille vive, sportive et dotée d’un fort caractère, avec de longs cheveux roux, flamboyants, lisses et épais, des yeux marron, des taches de rousseur et une petite taille.

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6. Neville Londubat

Et Neville alors ? Dans les films, c’est le talentueux Matthew Lewis qui joue son rôle avec beaucoup d’intensité et dans la série à venir, c’est Rory Wilmot qui reprendra ce rôle, un acteur qui a déjà joué dans la série FBI: International.

Dans les livres, Neville est décrit comme un garçon petit, châtain clair, au visage rond et un peu rondouillard. Il est très maladroit, timide et manque beaucoup de confiance en lui au début, ce qui le pousse à perdre souvent ses affaires ou à rater ses sorts. Neville est décrit comme un peu rond, donc la minceur de Rory Wilmot interroge forcément. Mais, il ne manque plus qu’à le voir arrangé en Neville Londubat lors de cette première saison, pour se faire un avis.

7. Professeur Quirrell

Pour rappel, nous ne connaissons pas encore le casting pour les prochaines saisons. Autrement dit, nous n’avons pas encore le casting pour Luna Lovegood, pour Sirius Black, Bellatrix, mais aussi pour Voldemort. Tous ces personnages n’apparaissent que plus tard et ne seront donc pas présents dans cette première saison. Par contre, première entrée en contact avec Voldemort, il y a le professeur Quirrell.

Ce dernier est joué par Ian Hart qui a eu une belle carrière avant et après ce rôle. Et il sera donc interprété par Luke Thallon dans la série. Ce sera son premier rôle à la télévision.

Dans les livres, il est décrit comme un jeune homme au teint pâle, au bégaiement prononcé et d’apparence nerveuse, qui porte en permanence un grand turban violet sur la tête. Nous n’avons pas encore d’images de Luke Thallon dans ce rôle, donc nous avons hâte de voir ça !

8. Professeure Bibine

Parlons de notre professeur de Quidditch, la professeure Bibine. Dans les films, elle est interprétée par Zoë Wanamaker qui a d’ailleurs été vue récemment dans Killing Eve et dans Shadow and Bone : La Saga Grisha. Et dans la série, elle sera jouée par Louise Brealey, vue dans Sherlock, Lockwood and Co ou dans Docteur Frankenstein.

Dans les livres, Madame Bibine, la professeure de vol et arbitre de Quidditch à Poudlard, est brièvement décrite lors de sa première apparition dans le premier roman comme ayant des cheveux courts et gris et des yeux jaunes semblables à ceux d’un faucon. Autrement dit, la représentation dans les films est parfaite, à voir ce que cela donne dans la série.

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9. Vernon Dursley

Passons à l’oncle d’Harry, le terrible Vernon. Dans les films, il est joué par le regretté Richard Griffiths et il sera interprété par Daniel Rigby (vu dans Black Mirror) dans la série. Alors, nous avons déjà des images de l’acteur dans la série et cela semble très ressemblant (sauf pour ce qui est de l’embonpoint) aux livres.

Dans les livres, l’oncle Vernon Dursley est décrit comme un homme grand, massif et corpulent. Il a un cou presque inexistant et un visage large qui devient rouge ou violet quand il se met en colère.

10. Pétunia Dursley

Maintenant, au tour de la tante d’Harry, Pétunia. Fiona Shaw est une actrice de talent, déjà vue dans True Blood ou encore dans Enola Holmes. Toutefois, malgré son incroyable performance dans ce rôle, le physique est assez éloigné de ce qui est décrit dans les livres. Et étant donné les images de Bel Powley qui l’incarne dans la série, cela semble un peu plus correspondant au niveau du physique.

Pour cause, dans les livres, Pétunia est décrite comme une femme mince, blonde, dotée d’un visage chevalin et d’un cou deux fois plus long que la moyenne. Ce long cou lui sert souvent à espionner ses voisins par-dessus les hauts buissons de Privet Drive.

11. Molly Weasley

Qu’en est-il de la mère de Ron et Ginny ? Molly Weasley est jouée par Julie Walters, une actrice très reconnue à ce jour. Un rôle qu’elle a d’ailleurs merveilleusement tenu. Et donc dans la série, le rôle de Molly sera tenu par Katherine Parkinson, vue dans Sherlock.

Dans les livres, Molly Weasley est décrite comme une petite femme un peu ronde, dotée d’un visage rond et chaleureux à l’expression très bienveillante. Elle a les cheveux roux comme tous les membres de sa famille et porte souvent des vêtements pratiques de mère au foyer.

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12. Lucius Malefoy

Beaucoup de fans voulaient absolument que Tom Felton (acteur de Drago dans les films) reprenne le rôle de Lucius dans la série. Mais, finalement, l’acteur Jason Isaacs qui joue son rôle dans les films sera donc remplacé par Johnny Flynn dont nous n’avons pas encore d’images sur le tournage.

Dans les romans de J.K. Rowling, Lucius Malefoy est décrit comme un homme grand au visage pâle et pointu, doté de longs cheveux blonds pâles, d’yeux gris et froids, et d’une attitude hautaine et aristocratique, presque comme son fils finalement.

13. Minerva McGonagall

Jouée par notre regrettée Maggie Smith, actrice mondialement connue qui a joué dans Hook ou encore dans Downton Abbey, Minerva McGonagall est l’un des personnages centraux de l’univers Harry Potter. Au casting de la série Harry Potter, elle sera interprétée par Janet McTeer, vue dans Ozark, la saga Divergente ou dans la série Kaos.

Dans les livres, Minerva McGonagall est décrite comme une femme grande et mince, dotée de cheveux noirs noués en un chignon strict. Elle porte des lunettes carrées qui marquent le contour de ses yeux et arbore constamment une expression sévère, elle porte généralement un chapeau pointu.

14. Rubeus Hagrid

Pour Hagrid, nous avions la chance de voir le regretté Robbie Coltrane dans ce rôle iconique dans les films. Difficile de reprendre sa suite, mais c’est Nick Frost (dont nous avons déjà les images sur le tournage) qui reprendra ce rôle. Blanche-Neige et le Chasseur, Star Trek : Sans limites, Dragons…. l’acteur a déjà une belle carrière.

Dans les romans Harry Potter, Rubeus Hagrid est décrit comme un homme gigantesque, mesurant deux fois la taille d’un homme normal et cinq fois plus large. Il possède de longs cheveux noirs emmêlés et une barbe broussailleuse qui lui cache presque tout le visage, à l’exception de ses yeux noirs et brillants semblables à des scarabées.

15. Albus Dumbledore

Albus Dumbledore, dans les films, a été joué par Richard Harris puis par Michael Gambon. Et dans la série, dont nous avons quelques images, il sera alors joué par John Lithgow, vu dans How I Met Your Mother, The Crown et beaucoup d’autres projets.

Dans les livres, Albus Dumbledore est décrit comme un sorcier très âgé, grand et mince. Il possède des cheveux argentés et une barbe si longue qu’elle lui descend jusqu’à la taille (ou qu’il peut la coincer dans sa ceinture). Ses yeux bleus étincellent derrière des lunettes en demi-lune et son nez est long et crochu, après avoir été cassé par le passé. Il est d’ailleurs décrit comme beaucoup plus austère que dans les films.

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16. Severus Rogue

Severus Rogue est sans doute l’un des personnages les plus emblématiques de la série. Le professeur (si désireux d’enseigner la défense contre les forces du mal) est incarné par Alan Rickman, décédé en 2016. L’acteur a notamment été vu dans Love Actually ou encore dans Robin des Bois ou dans Sweeney Todd.

Le rôle de Rogue est repris par Paapa Essiedu dans la série HBO, un choix qui a d’ailleurs été beaucoup critiqué sur les réseaux. Ce dernier a notamment joué dans Le Crime de l’Orient-Express ou encore dans Black Mirror.

Dans les livres, Severus Rogue est décrit comme un homme au physique sombre, austère et inquiétant. Il a le teint très pâle, des cheveux noirs, mi-longs et gras qui encadrent son visage, un grand nez crochu, et des yeux noirs, froids et perçants, et il porte toujours une longue cape noire qui lui donne l’allure d’une chauve-souris.

Autres acteurs au casting de la série

Comme dit plus haut, nous ne connaissons pas le casting pour les prochaines saisons de la série. Pour rappel, chaque saison = un livre Harry Potter. Autrement dit, nous n’avons pas encore le casting pour Luna Lovegood ou encore Bellatrix ou Voldemort. Par contre, nous avons quelques autres noms pour cette première saison de la série. Par exemple :

Rusard : pour jouer le « concierge » de Poudlard, nous avions David Bradley dans les films (notamment vu dans Game of Thrones). Dans la série, il sera joué par Paul Whitehouse, d’ailleurs déjà vu dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (il joue Sir Cadogan).

: pour jouer le « concierge » de Poudlard, nous avions David Bradley dans les films (notamment vu dans Game of Thrones). Dans la série, il sera joué par Paul Whitehouse, d’ailleurs déjà vu dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (il joue Sir Cadogan). Le professeur Flitwick : le professeur de musique joué par Warwick Davis. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui reprendra ce rôle dans la série !

: le professeur de musique joué par Warwick Davis. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui reprendra ce rôle dans la série ! La professeure Chourave : la professeure de botanique jouée par Miriam Margolyes dans les films sera jouée par Sirine Saba.

: la professeure de botanique jouée par Miriam Margolyes dans les films sera jouée par Sirine Saba. Et nous avons bien d’autres noms : Richard Durden jouera le professeur de magie Cuthbert Binns ; Bríd Brennan jouera l’infirmière Madame Pomfresh ; Peter Serafinowicz jouera le fantôme Peeves ; Bertie Carvel jouera Cornelius Fudge ; Anton Lesser jouera le vendeur de baguettes magiques Monsieur Ollivander ; Leigh Gill jouera Gripsec ; Lambert Wilson sera Nicolas Flamel ; Marthe Keller jouera Pernelle Flamel ; Amos Kitson sera Dudley ; Tristan Harland jouera Fred ; Gabriel Harland jouera George ; Finn Stephens sera Crabbe ; William Nash sera Goyle.

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