10 livres peu connus sortis récemment à découvrir

Chaque année, des centaines de romans arrivent en librairie (près de 500 ouvrages rien que pour une rentrée littéraire classique). Alors, certains bijoux passent complètement sous le radar. Voici donc 10 livres récents, encore discrets, mais qui pourraient bien vous plaire.

1. Mourir deux fois de Maxime Girardeau

Sorti le 19 mars 2026, Mourir deux fois de Maxime Girardeau propose un thriller tendu où technologie et mémoire se confondent dangereusement. À Paris, un tueur met en scène des victimes dont les souvenirs sont enfermés dans un smartphone, accessible via une seule question… sous peine d’effacement total.

Lorsque Bianca découvre son père parmi les victimes, elle s’empare de l’appareil et tente de sauver ce qu’il reste de lui. Entre enquête, fuite et compte à rebours, le roman explore une idée glaçante : perdre ses souvenirs, est-ce mourir une seconde fois ?

2. L’Oiseau de la Fenêtre de Anais Boissay

Paru le 20 décembre 2025, L’Oiseau de la Fenêtre de Anais Boissay s’inscrit dans une veine sensible et intimiste, où les destins fragiles se croisent sans bruit. D’un côté, Tom, dix ans, enfant discret qui endure un quotidien trop lourd pour son âge, trouvant un fragile refuge dans la visite d’un oiseau à sa fenêtre.

De l’autre, Lisa, confrontée à l’effondrement de son désir de maternité, avance malgré tout dans l’incertitude. Le roman tisse lentement le lien entre ces deux solitudes, jusqu’à une rencontre inattendue qui vient fissurer leurs certitudes. Une histoire de résilience, où l’espoir s’infiltre là où on ne l’attend plus.

VOIR AUSSI : 30 métiers possibles dans l’univers de l’écriture ou de la lecture

3. Le Souffle des spores de Ingrid Rowen

Publié le 18 mars 2026, Le Souffle des spores de Ingrid Rowen propose un recueil de nouvelles horrifiques où la menace ne frappe pas, elle s’insinue. À travers des récits ancrés dans des lieux familiers (forêts, maisons, villages) l’autrice imagine un mycélium vivant, presque conscient, qui observe, infiltre et transforme lentement les corps et les esprits.

L’ensemble compose une horreur organique, sensorielle, où les frontières entre humain et nature se brouillent jusqu’à disparaître, laissant place à une contamination aussi fascinante qu’inquiétante.

4. Scars Beneath a Serpent’s Scales de Nicole Platania

Paru le 25 mars 2026, Scars Beneath a Serpent’s Scales de Nicole Platania est un roman de fantasy romantique (attention, disponible uniquement en édition anglaise à ce jour). Ce premier tome de la saga The Fatesworn Saga suit Emmeline, dotée d’un pouvoir rare lui permettant de lire le destin, et Roremar, homme marqué par une réputation aussi lourde que ses responsabilités.

Contraints de collaborer pour enquêter sur des disparitions inquiétantes sur l’île de Lyra, les deux personnages que tout oppose se retrouvent pris entre une menace grandissante et des forces qui semblent les dépasser. Entre enquête, magie et tension émotionnelle, le récit explore la question du destin… et de ce qui, peut-être, ne peut être évité.

5. Le feu qui nous lie 1 : L’oiseau de feu de Juliette Cross

Paru le 25 mars 2026, Le feu qui nous lie 1 : L’oiseau de feu de Juliette Cross propose une romantasy dans un univers revisité où les dragons dominent un empire inspiré de Rome. On y suit Julian, général redouté porteur d’un secret interdit, et Malina, sorcière libre et insaisissable qu’il pensait avoir perdue.

Leur rencontre ravive autant les tensions que l’attirance, au cœur d’un empire au bord de la guerre. Entre magie, pouvoir et passions contradictoires, le roman explore un lien aussi dangereux qu’inévitable, dans un monde où chaque choix peut tout faire basculer.

VOIR AUSSI : 10 exemples de livres de la weird fiction et du surréalisme

6. Karana Weird Tales de Hellya Crimson

Paru le 24 mars 2026, Karana Weird Tales de Hellya Crimson s’inscrit dans le second volume du Karana Multiverse et propose une anthologie de 23 récits courts de l’étrange. À travers des histoires mêlant horreur, fantasy, science-fiction et surréalisme, le livre explore des univers décalés, parfois absurdes, souvent dérangeants, où créatures, expériences et phénomènes inexplicables s’entrelacent.

Chaque texte fonctionne comme une pièce indépendante, tout en participant à un ensemble plus vaste, formant un puzzle narratif où les frontières entre les mondes (et les genres) se brouillent progressivement.

7. Volare de Serena Giuliano

Paru le 18 mars 2026, Volare de Serena Giuliano explore avec douceur la question de l’épuisement intérieur et du mal-être invisible. Ambre semble avoir une vie bien remplie, mais une fatigue profonde s’installe, jusqu’à ce que le diagnostic tombe : dépression.

Envoyée en Sicile par son entourage, loin de ses repères, elle se retrouve confrontée à elle-même dans un décor lumineux qui contraste avec son état. Entre humour, introspection et quête de sens, le roman suit un chemin fragile vers un possible retour à l’élan de vivre.

8. Willow Lake de Alicia Garnier

Paru le 18 mars 2026, Willow Lake de Alicia Garnier s’inscrit dans une romance marquée par les tensions du passé et les émotions à vif. Rafe mène une existence stable dans le Montana jusqu’au retour inattendu de Fallon, un amour de jeunesse aussi intense que destructeur.

Dix ans après, les sentiments n’ont rien perdu de leur force, mais les non-dits et les blessures refont surface. Entre attirance persistante et rancœurs enfouies, le roman explore ce que le temps ne répare pas toujours… et ce que certaines retrouvailles risquent de raviver.

VOIR AUSSI : 10 livres avec une couverture magnifique et une histoire originale

9. La saison des pluies de Paul Colize

Paru le 5 mars 2026, La saison des pluies de Paul Colize ouvre une série de thrillers ancrés dans le contexte postcolonial du Congo. Le roman suit Claire, coach indépendante et bénévole en soins palliatifs, dont le quotidien bascule lorsqu’elle rencontre un patient aux récits troublants.

À travers lui, elle est progressivement happée dans une histoire qui la dépasse, entre passé colonial, secrets enfouis et zones d’ombre. Entre présent et mémoire, le livre tisse une tension constante autour de ce que l’on choisit d’entendre… et du prix à payer pour connaître la vérité.

10. Le Sacrifice des Papillons de Nathalie Lecigne

Paru le 12 mars 2026, Le sacrifice des papillons de Nathalie Lecigne s’inscrit dans un thriller psychologique où la fuite ne suffit pas à échapper au danger. Sarah, en cavale avec son fils après avoir quitté un mari violent, pense trouver refuge dans les Pyrénées, mais l’isolement ravive peu à peu ses traumatismes.

Entre souvenirs déformés, perception instable et menace toujours présente, le récit brouille les repères et installe un doute constant : le danger vient-il vraiment de l’extérieur, ou de ce qui grandit en elle ? Une tension progressive, presque étouffante, portée par la peur de replonger.

N’hésitez pas à nous donner vos recommandations de lectures en commentaires.

Notez cet article