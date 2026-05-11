Connaissez-vous les feux d’artifice de jour ?

Nous avons déjà toutes et tous vu (ou utilisé) des feux d’artifice. Cependant, il y a une contrainte qui, même si elle en fait son charme, peut bloquer certaines festivités. En effet, les feux d’artifice sont à utiliser la nuit, sinon, on ne les voit pas… C’était sans connaître les feux d’artifice de jour ! En effet, il existe, depuis quelques années maintenant, la possibilité de lancer des feux d’artifice le jour. Comment ça marche ? On vous en parle.

Qu’est-ce qu’un feu d’artifice de jour ?

Comme leur nom l’indique, les feux d’artifice de jour ou diurne sont des feux d’artifice pouvant être utilisés en plein jour, et ce, même si le soleil est à son zénith. Contrairement à un feu d’artifice classique, ils ne reposent pas sur la lumière, mais sur des couleurs et fumées projetées dans le ciel. Disons-le tout de suite : cela fait toujours son petit effet lorsque l’on en utilise ! Les feux d’artifice de jour reposent sur plusieurs couleurs comme le rouge, le bleu, le jaune… Tout en ayant la possibilité de créer des formes dans le ciel (comme une traînée ou des éclats colorés). Bref, contrairement au feu d’artifice nocturne qui illumine nos nuits, le feu d’artifice de jour colore nos journées, et ce, de la plus belle des façons. La meilleure illustration à avoir serait peut-être d’essayer lors d’une prochaine festivité ?

Comment utiliser un feu d’artifice de jour ?

Vous souhaitez vous lancer et utiliser un feu d’artifice diurne ? Bonne nouvelle pour vous, il est possible de les utiliser durant plusieurs événements types tels que :

Un mariage

Une fête de village

Une inauguration

Un événement sportif

Un festival

Une cérémonie officielle

Ou encore toute animation familiale (anniversaire…)

La première chose que vous devez savoir pour utiliser un feu d’artifice diurne, c’est qu’il faut de la lumière. Ainsi, veillez à en avoir le plus possible quand vous l’utiliserez : plus vous en avez, meilleur sera le résultat. Il faut éviter les jours de pluie, sinon vous pourriez être déçu. Ensuite, veillez simplement à respecter les distances de sécurité et à bien lire la notice d’utilisation du modèle acheté avant de le lancer.

VOIR AUSSI : Petits feux d’artifice de jardin : les règles à respecter

Quelles sont les règles à connaître pour utiliser des feux d’artifice de jour ?

Au-delà de son usage simple, utiliser un feu d’artifice de jour doit se faire en suivant quelques règles. Celle que vous devez suivre impérativement, c’est de vérifier le marquage CE qui garantit un produit fiable et vérifié avant utilisation. Ensuite, sachez qu’il existe différentes catégories de feux d’artifice (allant de F1 à F4, la dernière étant la plus complexe, souvent réservée aux professionnels).

Enfin, et ce sera probablement la règle la plus importante à connaître : vérifiez les règles locales pour utiliser un feu d’artifice de jour. En effet, certaines mairies peuvent refuser leur utilisation, ou alors il y a des démarches à effectuer. Quoi qu’il en soit, nous vous conseillons vivement de suivre toutes les règles de sécurité, notamment celles inscrites sur la notice du feu. L’usage de ces feux doit rester festif, ils apportent tellement de belles couleurs que cela en devient un réel atout lors d’un événement.

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