Dès ses études, J. K. Simmons attrape le virus de la comédie en rejoignant le Seattle Repertory Theatre. Ainsi, il fait d’abord ses armes sur les planches de Broadway, comme acteur et chanteur. Toutefois, il attend 1993 pour bifurquer vers l’écran, avec une apparition dans « New York District ». Ensuite, il enchaîne avec « La Révélation », confirmant une trajectoire entre cinéma et télévision.

Très vite, il s’impose sur le petit écran avec le rôle du néo-nazi Vern Schillinger dans « Oz ». En effet, il incarne ce personnage de la première à la sixième saison, marquant durablement les esprits. Parallèlement, il revient dans « New York District » avec un autre rôle, tout en multipliant les apparitions au cinéma. Mais, le début des années 2000 marque un tournant décisif, grâce à Sam Raimi. Celui-ci le dirige d’abord dans « Pour l’amour du jeu » et « Intuitions », avant de lui offrir le rôle culte de J. Jonah Jameson dans la trilogie « Spider-Man ».

Sorti en 2002, « Spider-Man » de Sam Raimi, marque un tournant dans le cinéma de super-héros. En effet, le film pose les bases d’un modèle qui dominera l’industrie pendant plusieurs décennies. On y découvre les débuts de Spider-Man, alias Peter Parker, confronté au Bouffon Vert, Norman Osborn. Dans ce contexte, J. K. Simmons incarne J. Jonah Jameson, rédacteur en chef autoritaire du Daily Bugle. Ainsi, il dirige Peter, qui travaille comme photographe pour le journal.

Par ailleurs, le tournage réserve une anecdote étonnante autour des araignées du film. En effet, Sam Raimi organise lui-même une véritable audition pour sélectionner les spécimens. Plusieurs araignées sont alors présentées, venues de différents endroits du monde. Notamment, l’une d’elles arrive directement de Nouvelle-Zélande, avec une autorisation spéciale pour entrer aux États-Unis.

Voici la bande-annonce officielle :

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Whiplash (2014)

Dans « Whiplash », Andrew rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Cependant, la concurrence s’annonce rude au conservatoire de Manhattan. Ainsi, il vise l’intégration du prestigieux orchestre dirigé par Terence Fletcher, professeur redouté et intraitable. Lorsque celui-ci le remarque enfin, Andrew se lance dans une quête obsessionnelle d’excellence. Dès lors, J. K. Simmons incarne un mentor aussi brillant que terrifiant, prêt à pousser ses élèves dans leurs retranchements.

Écrit et réalisé par Damien Chazelle, le film adapte son propre court-métrage, primé au festival de Sundance 2013. Ensuite, le long-métrage triomphe en 2014, remportant le grand prix du jury et le prix du public. Il enchaîne aussi avec le grand prix et le prix du public au festival de Deauville. En définitive, « Whiplash » obtient cinq nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, et en remporte trois.

Ci-dessous son trailer :

La La Land (2016)

En 2016, J. K. Simmons incarne Bill dans « La La Land », comédie musicale écrite et réalisée par Damien Chazelle. Au cœur de Los Angeles, Mia, actrice en devenir, enchaîne les auditions tout en servant des cafés. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs modestes pour survivre. Cependant, tous deux restent encore loin de la vie dont ils rêvent.

Par ailleurs, la musique du film repose sur une collaboration fidèle entre Damien Chazelle et le compositeur Justin Hurwitz. En effet, ce dernier avait déjà signé les bandes originales de « Whiplash » et « Guy and Madeline on a Park Bench ». De plus, Ryan Gosling apprend lui-même tous les morceaux de piano du film. Il suit ainsi des leçons intensives, six jours sur sept, pendant deux heures quotidiennes. Comme le confie Justin Hurwitz, « le travail qu’il a accompli pour apprendre à jouer du piano est tout simplement insensé ».

Par ici sa bande-annonce :

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Oz (1997)

Créée par Tom Fontana, la série « Oz » plonge au cœur d’une prison de haute sécurité, l’Oswald State Correctional Facility. Ainsi, ce surnom renvoie à la fois au célèbre Pays d’Oz et à Russell G. Oswald. En effet, ce dernier dirigeait les prisonniers lors de la mutinerie d’Attica en 1971. Dès lors, la série propose une immersion brutale dans un univers carcéral sans concession. Dans ce contexte, J. K. Simmons incarne Vernon Schillinger, considéré comme le personnage le plus détestable de la série.

Par ailleurs, le tournage s’accompagne d’une anecdote marquante qui illustre l’ambiance particulière de la série. En effet, les acteurs racontent que tout retard sur le plateau entraînait une sanction scénaristique. Ainsi, les fautifs risquaient de voir leur personnage subir une mort violente ou un viol dans l’épisode suivant. Autrement dit, cette règle informelle renforçait la discipline tout en nourrissant la tension dramatique.

Voici un extrait :

Zootopie (2016)

« Zootopie » est un film d’animation entièrement conçu en images de synthèse, réalisé par Byron Howard et Rich Moore. À la fois comédie policière et buddy movie, il suit Judy Hopps, une lapine optimiste et intrépide. Dans ce contexte, J. K. Simmons prête sa voix au maire Leodore Lionheart, figure influente de la métropole.

Par ailleurs, la création de cet univers repose sur un travail de recherche particulièrement poussé. En effet, le monde de « Zootopie » rassemble pas moins de 64 espèces animales différentes. L’équipe consacre ainsi 18 mois à étudier leur comportement, en collaboration avec des experts internationaux. Elle se rend notamment au Disney’s Animal Kingdom ainsi qu’au Kenya pour observer les animaux dans leur habitat naturel. Dès lors, cette démarche permet de renforcer le réalisme et la crédibilité des espèces à l’écran.

Découvrez sa bande-annonce ici :

Red One (2024)

Dans ce film, le Père Noël est enlevé, déclenchant une mission d’envergure à travers le monde. Ainsi, son chef de la sécurité, Callum Drift, doit s’associer avec le chasseur de primes Jack O’Malley. Ensemble, ils se lancent dans une opération musclée pour sauver Noël. Dans ce contexte, J. K. Simmons incarne un Père Noël revisité, au cœur d’un récit d’action.

Cependant, le long-métrage ne parvient pas à convaincre la critique. En effet, le média Écran Large se montre particulièrement sévère. « C’est insignifiant, c’est moche, c’est même pas drôle… ils méritent mieux que ça ». La critique souligne aussi un budget démesuré, comparé à des productions comme « Dune : Deuxième partie ». Dès lors, elle conclut que quelque chose ne tourne pas rond dans l’univers de Dwayne Johnson, acteur et producteur du film.

Visionnez sa bande-annonce :

Juno (2007)

En 2007, J. K. Simmons apparaît dans « Juno », comédie dramatique réalisée par Jason Reitman et écrite par Diablo Cody. Le film raconte l’histoire d’une adolescente indépendante confrontée à une grossesse imprévue. Ainsi, l’acteur incarne Mac MacGuff, le père de Juno, à la fois discret et bienveillant.

Par ailleurs, le personnage de Juno naît d’un constat simple de Diablo Cody. En effet, elle remarque l’absence d’héroïnes de ce type dans les films pour adolescents. Malgré son apparence timide, Juno se distingue par son humour et son aplomb. Ensuite, le film enchaîne les récompenses dans plusieurs festivals internationaux. Elliot Page et Diablo Cody reçoivent notamment des prix prestigieux. En définitive, « Juno » s’impose comme l’un des films marquants de sa génération.

Voici un extrait :

Counterpart (2017)

Créée par Justin Marks, « Counterpart » suit Howard Silk, employé de bas-étage dans une antenne berlinoise de l’ONU. Ainsi, J. K. Simmons incarne cet homme à la vie monotone, bloqué depuis trente ans. De plus, sa femme se trouve dans le coma après un accident, ce qui renforce son isolement. Cependant, tout bascule lorsqu’il découvre un secret enfoui sous son lieu de travail. En effet, un portail mène à une réalité alternative, née d’une expérience scientifique durant la guerre froide. Dès lors, confronté à son double, un agent expérimenté, il remet en question toute son existence.

Par ailleurs, la série séduit progressivement les spectateurs grâce à une montée en puissance maîtrisée. En effet, la première saison installe lentement l’univers et les personnages. Ensuite, l’intrigue gagne en profondeur, tout comme les relations entre les protagonistes. Selon certains avis, la seconde saison dépasse même la première en intensité et en cohérence. En définitive, « Counterpart » s’impose comme une série marquante, malgré une annulation regrettée avant une troisième saison.

Par ici la bande-annonce :

Kung Fu Panda 3 (2016)

FIlm de Jennifer Yuh Nelson et Alessandro Carloni, « Kung Fu Panda 3 » poursuit les aventures de Po. Ainsi, ce dernier retrouve enfin son père panda disparu, marquant un moment attendu. Cependant, leurs retrouvailles sont rapidement perturbées par l’arrivée de Kaï, ennemi redoutable. En effet, ce dernier s’attaque aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine. Dès lors, Po doit relever un défi de taille et transformer des pandas déjantés en véritables combattants.

Dans ce contexte, J. K. Simmons prête sa voix à Kaï, ancien ami et rival d’Oogway. Par ailleurs, son interprétation influence directement la création du personnage. Comme l’explique Glenn Berger, « Kaï a toujours été le méchant, mais nous étions dans une impasse créative ». Ensuite, l’arrivée de Simmons apporte une nouvelle vision du personnage. Ainsi, Kaï devient à la fois gigantesque, imposant et redoutable, tout en conservant une part d’insécurité.

Voici son trailer :

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Palm Springs (2020)

Enfin, en 2020, J. K. Simmons incarne Roy dans « Palm Springs », comédie fantastique réalisée par Max Barbakow. Adapté d’un scénario de Andy Siara, ce film marque le premier long métrage du réalisateur. L’histoire suit deux inconnus qui se rencontrent lors d’un mariage à Palm Springs. Cependant, ils se retrouvent rapidement piégés dans une boucle temporelle dont ils ne peuvent s’échapper.

Par ailleurs, le film séduit largement la critique grâce à ses performances et à son approche originale du concept. En effet, son utilisation de la boucle temporelle apporte une fraîcheur inattendue au genre. Ainsi, « Palm Springs » obtient deux nominations aux Golden Globes, dont celle du meilleur film. Andy Samberg est aussi nommé pour sa performance. En définitive, le film remporte le prix de la meilleure comédie aux Critics’ Choice Movie Awards.

Découvrez sa bande-annonce :

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