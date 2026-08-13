Moonlight Peaks : comment débloquer les 3 transformations ?

Dans Moonlight Peaks, être un vampire ne se résume pas à cultiver quelques plantes étranges sous la lune et à mener sa petite vie au milieu de créatures surnaturelles. Au fil de l’aventure, votre personnage peut débloquer trois transformations qui changent véritablement la manière d’explorer le monde : le Chaton infernal (Hellkitten), la Sirène et la Chauve-souris.

Et il ne s’agit pas simplement de trois apparences supplémentaires. Chacune possède ses propres capacités et permet d’atteindre des endroits jusque-là inaccessibles, de récupérer de nouveaux objets ou tout simplement de traverser la carte beaucoup plus rapidement et débloquer des lieux.

Petit problème : aucune de ces transformations n’est disponible immédiatement. Elles sont toutes liées à la progression de l’histoire principale et certaines demandent d’avoir terminé une belle série de quêtes avant de montrer le bout de leurs crocs. Voici donc comment débloquer les trois transformations de Moonlight Peaks et à quoi elles servent.

Comment débloquer la transformation Hellkitten ?

La forme de Hellkitten est la première transformation que vous obtiendrez au cours de votre partie. Elle est directement liée à la quête principale « The Dinner Party ». Au cours de cette partie de l’histoire, Brook et Orlock se retrouvent notamment au manoir Ambrosia.

La soirée ne se déroule pas exactement comme prévu : après une dispute entre les deux personnages, un sort est lancé et vous atteint accidentellement. Vous voilà transformé en adorable petite créature (un chat) démoniaque. Après cette séquence, la forme Hellkitten est définitivement ajoutée à votre roue des transformations et vous pouvez l’activer quand vous voulez (Q sur PC, LB avec une manette ou L sur Nintendo Switch).

Cette forme de chat permet de se déplacer beaucoup plus rapidement sur la terre ferme, ce qui en fait déjà une excellente transformation pour parcourir la carte. Globalement, c’est le mode « courir ».

Aussi, le Hellkitten peut se faufiler dans certains passages particulièrement étroits, notamment des trous et des crevasses impossibles à emprunter sous forme humaine (et donc accéder à certaines grottes et lieux inaccessibles en vampire).

Il permet également de creuser les spirales scintillantes présentes dans le sol afin de récupérer différents objets et plans sans que vous n’ayez donc à sortir la pelle. D’ailleurs, il est possible de créer des parcelles cultivables en utilisant les capacités du chat à la manière d’une pelle, sans dépenser d’énergie.

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Comment débloquer la transformation en sirène ?

C’est la seconde transformation que vous allez débloquer, il faudra cependant de nombreuses heures de jeu pour y parvenir. En effet, vous ne pourrez avoir cette forme que lorsque les sirènes arriveront en ville. Cette transformation vous permet d’élargir votre exploration, puisque vous pourrez enfin nager et donc explorer de nouvelles plages, îles et même plonger dans l’eau pour récupérer des objets.

Pour l’obtenir, il faut avancer suffisamment dans les quêtes liées aux sirènes et atteindre « The Mermaid’s Wish« . Avant cela, plusieurs étapes sont nécessaires. Vous devrez notamment terminer la quête « Un passage curieux » afin de progresser vers la Baie de la Lune (Luna Bay), puis réparer le pont reliant le Howling Marshes à la Baie de la Lune (Luna Baie) pendant la quête « Le plan de Ludo« .

En gros, Ludo a trouvé un trou dans le marais auquel vous pouvez accéder sous la forme Hellkitten. De là, vous allez rencontrer les sirènes dans la Baie de la Lune. Par la suite, il faudra permettre aux sirènes de revenir en ville en bougeant un arbre qui bloque le passage.

Cet arbre se trouve un peu en bas de la ferme de Luna (à la cascade de Moonlit Pines, à l’est de la maison de Fiona) et vous devrez le bouger avec le sort (il vous faudra donc aussi débloquer complètement la baguette magique) permettant de bouger un arbre (Arborascend) que l’on peut acheter à la boutique Webb of Wonders.

Une fois la zone accessible et l’histoire suffisamment avancée, une fête organisée sur la plage permet d’assister à un événement important entre Samael et Kim. Cette dernière finit par chercher un moyen d’obtenir des jambes afin de pouvoir marcher sur la terre ferme.

C’est là que Yabbis entre en scène. La grenouille doit préparer une potion pour Kim, mais il lui manque deux coquillages particuliers. Vous devez donc récupérer un coquillage sur la plage qui est sous le manoir Ambrosia et un autre coquillage dans la Grotte des Échos. Les deux coquillages sont donc à Misty Shores.

Une fois les deux coquillages récupérés, utilisez votre mortier d’alchimie pour les broyer avant de poursuivre la quête. Lorsque Yabbis prépare finalement sa potion, votre personnage a lui aussi droit à une petite dégustation. Et voilà comment un vampire se retrouve avec une queue de sirène.

Cette forme permet avant tout de nager librement, et donc d’explorer plusieurs parties de Moonlight Peaks auparavant hors de portée. Surveillez également la surface de l’eau. Certains endroits présentent des remous scintillants dans lesquels votre sirène peut plonger. Ils permettent de récupérer des ressources.

Contrairement aux autres transformations, la forme Aqua doit logiquement être activée à proximité de l’eau. Pour redevenir humanoïde, rejoignez la terre ferme et sélectionnez une autre apparence dans la roue des transformations.

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Comment débloquer la transformation en chauve-souris ?

C’est probablement la transformation la plus attendue. Et c’est la dernière transformation que vous aurez. Elle est obtenue pendant la quête principale « Maître de la Nuit« .

Pour arriver jusque-là, il faut avoir suffisamment avancé dans l’histoire pour que Saga devienne maire pendant la quête « Élections au clair de lune ». Vous devrez ensuite poursuivre les événements liés à la Lune et terminer « Une Lune disparue », puis « La Lune dans le ciel ». Après avoir restauré la Lune, laissez passer environ une ou deux nuits puis rendez-vous aux Misty Shores. Une nouvelle cinématique devrait alors se déclencher.

Vous y retrouverez un Orlock passablement éméché, qui décide enfin de vous transmettre un véritable classique familial : l’art de se transformer en chauve-souris. Évidemment, rien n’est jamais aussi simple à Moonlight Peaks. Orlock a besoin d’un calice qui a été brisé en trois morceaux.

Mais, où trouver les trois fragments du Calice ? Le premier fragment se trouve au sud de l’entrée de la Grotte des Échos, derrière un tronc d’arbre. Pour le deuxième, il vous attend dans le cimetière. Cherchez dans la partie supérieure gauche de la zone, près de la grande cloche noire. Enfin, le troisième fragment se trouve au sud-ouest de la tour à Misty Shores, juste sous le cercle de champignons.

Rapportez les trois morceaux à Orlock afin de poursuivre la quête. Celui-ci pourra alors utiliser le calice restauré pour préparer la potion nécessaire à votre transformation, avec une framboise ou une canneberge. La forme de Chauve-souris rejoint ensuite définitivement votre roue des transformations.

Cette forme vous permettra de découvrir tout le reste de la map puisqu’elle vole. Sous forme de Chauve-souris, vous pouvez survoler aussi bien la terre que l’eau à très grande vitesse et franchir certaines corniches et falaises afin d’atteindre des endroits auparavant bloqués.

Mais le vol n’est pas son seul intérêt. Une fois transformé, surveillez les bâtiments : certaines fenêtres éclairées deviennent interactives et permettent de mettre la main sur des objets ou des plans supplémentaires.

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