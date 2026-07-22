Quiz : reconnaissez-vous ces 30 citations de films cultes ?

Certains films marquent l’histoire grâce à leurs personnages, d’autres grâce à leurs scènes inoubliables… et certains entrent définitivement dans la culture populaire avec une simple phrase. Il suffit parfois de quelques mots pour revoir toute une scène dans notre tête. Mais êtes-vous vraiment incollable sur les films cultes ? C’est justement ce que nous allons voir.

Dans ce quiz, nous vous proposons 30 citations issues de films devenus incontournables. Certaines sont extrêmement faciles, d’autres demanderont une excellente mémoire cinématographique. Il y en a pour tous les goûts : fantasy, science-fiction, animation, comédie, thriller, films français…

Le principe est simple : lisez chaque citation, regardez les quatre propositions et essayez de retrouver le film correspondant OU à quelle situation la citation est rattachée. Donc, petit conseil : ne descendez pas tout de suite jusqu’à la fin de l’article ! Les réponses complètes se trouveront donc à la fin du quiz. C’est parti !

1. « La vie, c’est comme une boîte de chocolats… »

Dans quel film peut-on entendre cette célèbre comparaison ?

A. Seul au monde

B. Forrest Gump

C. Le Terminal

D. Big Fish

2. « Je suis le maître du monde ! »

Cette déclaration particulièrement enthousiaste vient de quel film ?

A. Pirates des Caraïbes

B. Gatsby le Magnifique

C. Titanic

D. Pearl Harbor

3. « Que la Force soit avec toi »

Une question très facile pour commencer tranquillement. Dans quelle saga cette phrase est-elle devenue incontournable ?

A. Star Trek

B. Star Wars

C. Dune

D. Avatar

4. « Vous ne passerez pas ! »

Quel personnage affronte une créature gigantesque en prononçant cette phrase ?

A. Dumbledore dans Harry Potter

B. Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux

C. Merlin dans Excalibur

D. Aslan dans Le Monde de Narnia

5. « Je vois des gens qui sont morts »

Dans quel film un jeune garçon révèle-t-il ce terrifiant secret ?

A. Shining

B. L’Exorciste

C. Sixième Sens

D. Poltergeist

6. « Jusqu’ici, tout va bien »

Cette phrase est devenue emblématique d’un film français sorti dans les années 1990. Lequel ?

A. Dobermann

B. La Haine

C. Les Misérables

D. Le Péril jeune

7. « Mon précieux… »

Quel personnage utilise ces mots pour parler d’un objet qui a totalement bouleversé son existence ?

A. Dobby dans Harry Potter

B. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux

C. Davy Jones dans Pirates des Caraïbes

D. Le Chapelier dans Alice au pays des merveilles

8. « Personne ne laisse Bébé dans un coin »

Dans quel film romantique cette réplique est-elle prononcée ?

A. Grease

B. Flashdance

C. Dirty Dancing

D. Footloose

9. « Pourquoi si sérieux ? »

Cette question glaçante est associée à quel personnage ?

A. Hannibal Lecter

B. Norman Bates

C. Le Joker

D. Patrick Bateman

10. « Je reviendrai »

Dans quel film Arnold Schwarzenegger prononce-t-il la version originale de son célèbre « I’ll be back » ?

A. Predator

B. Commando

C. Terminator

D. Total Recall

11. « La route ? Là où on va, on n’a pas besoin de route »

Dans quel film cette phrase est-elle prononcée juste avant un départ particulièrement spectaculaire ?

A. Retour vers le futur

B. Mad Max

C. Blade Runner

D. Minority Report

12. « Houston, nous avons un problème »

Quel film consacré à une mission spatiale a popularisé cette formule ?

A. Gravity

B. Interstellar

C. Apollo 13

D. Seul sur Mars

13. « Carpe Diem. Profitez du jour présent »

Quel professeur encourage ses élèves à ne pas gâcher leur existence ?

A. John Keating dans Le Cercle des poètes disparus

B. William Forrester dans À la rencontre de Forrester

C. Terence Fletcher dans Whiplash

D. Dewey Finn dans Rock Academy

14. « Téléphone maison »

Dans quel film peut-on évidemment entendre cette phrase ?

A. Rencontres du troisième type

B. E.T., l’extraterrestre

C. Cocoon

D. Super 8

15. « Il en faut peu pour être heureux »

De quel classique de l’animation Disney cette phrase est-elle tirée ?

A. Le Roi Lion

B. Robin des Bois

C. Le Livre de la jungle

D. Tarzan

16. « Vers l’infini et au-delà ! »

Quel personnage prononce régulièrement cette devise ?

A. Woody

B. Buzz l’Éclair

C. Wall-E

D. Baymax

17. « Je suis ton père »

D’où vient cette célèbre citation ? Enfin… de quel film exactement ?

A. Star Wars : L’Empire contre-attaque

B. Star Wars : Le Retour du Jedi

C. Star Wars : La Revanche des Sith

D. Rogue One

18. « Il s’appelle Robert Paulson »

Dans quel film cette phrase est-elle répétée comme un slogan ?

A. American Psycho

B. Fight Club

C. Seven

D. Reservoir Dogs

19. « Au revoir, Shoshanna ! »

Quel personnage prononce cette phrase dans une scène particulièrement inquiétante ?

A. Aldo Raine dans Inglourious Basterds

B. Hans Landa dans Inglourious Basterds

C. Donny Donowitz dans Inglourious Basterds

D. Archie Hicox dans Inglourious Basterds

20. « Oh capitaine ! Mon capitaine ! »

À quel film cette formule est-elle principalement associée au cinéma ?

A. Will Hunting

B. Le Cercle des poètes disparus

C. Good Morning, Vietnam

D. Hook

21. « Je m’appelle Maximus Decimus Meridius… »

Dans quel film un ancien général révèle-t-il son identité devant son ennemi ?

A. Troie

B. Alexandre

C. Gladiator

D. 300

22. « Les rêves paraissent réels quand nous sommes dedans »

Dans quel film peut-on entendre cette réplique ?

A. Shutter Island

B. Matrix

C. Inception

D. Tenet

23. « Je suis Iron Man »

À quel moment Tony Stark prononce-t-il cette phrase pour la première fois dans le MCU ?

A. Lorsqu’il fabrique sa première armure

B. Pendant son combat contre Iron Monger

C. Lors d’une conférence de presse

D. Pendant une discussion avec Nick Fury

24. « Je suis Groot »

Dans quel film découvre-t-on principalement le personnage de Groot ?

A. Avengers

B. Thor : Le Monde des ténèbres

C. Les Gardiens de la Galaxie

D. Captain Marvel

25. « Il y a toujours un plus gros poisson »

Quel personnage prononce cette phrase dans Star Wars : La Menace fantôme ?

A. Obi-Wan Kenobi

B. Qui-Gon Jinn

C. Jar Jar Binks

D. Anakin Skywalker

26. « Vous ne pouvez pas supporter la vérité ! »

Dans quel film cette phrase explose-t-elle au cœur d’un procès militaire ?

A. Des hommes d’honneur

B. Les Incorruptibles

C. JFK

D. Le Droit de tuer ?

27. « Gardez vos amis près de vous, mais vos ennemis encore plus près »

À quelle saga cette citation est-elle associée ?

A. Scarface

B. Les Affranchis

C. Le Parrain

D. Casino

28. « Ce n’est pas un couteau. Ça, c’est un couteau »

Quel personnage compare tranquillement deux armes très différentes ?

A. Indiana Jones

B. John Rambo

C. Mick Dundee

D. John McClane

29. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités »

À quel univers de super-héros cette leçon est-elle liée ?

A. Batman

B. Superman

C. Spider-Man

D. X-Men

30. « Libérée, délivrée ! »

De quel film d’animation cette phrase est-elle devenue indissociable ?

A. Raiponce

B. La Reine des neiges

C. Rebelle

D. Vaiana

Réponses du quiz sur les citations de films cultes

Alors, combien de films pensez-vous avoir retrouvés ? Il est maintenant temps de vérifier vos réponses. Notez que certaines formulations peuvent légèrement varier selon les doublages français, les sous-titres ou les différentes éditions des films. (Désolés, parfois nous n’avons pas trouvé l’extrait vidéo !)

1. « La vie, c’est comme une boîte de chocolats… »

La réponse était Forrest Gump (B). Cette citation est prononcée par Forrest Gump, interprété par Tom Hanks. Assis sur un banc, Forrest raconte son histoire aux inconnus qui viennent s’installer près de lui. Il explique que sa mère comparait la vie à une boîte de chocolats, car on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber.

2. « Je suis le maître du monde ! »

Réponse C, Titanic. Jack Dawson, incarné par Leonardo DiCaprio, pousse ce cri à l’avant du Titanic.

3. « Que la Force soit avec toi »

Réponse B, Star Wars. Cette phrase est prononcée par plusieurs personnages au cours de la saga.

4. « Vous ne passerez pas ! «

Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux (B). Il prononce cette phrase dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau. Le magicien se retrouve face au Balrog dans les mines de la Moria et tente de protéger le reste de la Communauté. Il frappe le pont avec son bâton et son épée avant d’interdire à la créature de continuer.

5. « Je vois des gens qui sont morts »

Réponse C, Sixième Sens. Cole Sear confie cette phrase au psychologue Malcolm Crowe, interprété par Bruce Willis. Le jeune garçon révèle qu’il peut voir des morts qui ne savent pas forcément qu’ils sont décédés.

6. Jusqu’ici, tout va bien

Réponse B, La Haine. Cette formule est répétée dans La Haine, le film de Mathieu Kassovitz sorti en 1995. Elle accompagne l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble et se répète, étage après étage : « Jusqu’ici, tout va bien ».

7. « Mon précieux… »

Réponse B. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Gollum utilise ces mots pour parler de l’Anneau Unique. Il l’a possédé pendant des centaines d’années avant que Bilbon ne le découvre, et cette longue exposition au pouvoir de l’Anneau a totalement détruit son esprit.

8. « Personne ne laisse Bébé dans un coin »

Réponse C, Dirty Dancing. Johnny Castle prononce cette phrase lorsqu’il retrouve Bébé pendant la soirée finale. Le père de la jeune femme s’oppose à leur relation et elle se trouve assise à l’écart avec sa famille.

9. « Pourquoi si sérieux ? »

Réponse C : la phrase est associée au Joker interprété par Heath Ledger dans The Dark Knight. Le criminel raconte plusieurs versions contradictoires de l’origine de ses cicatrices, notamment lorsqu’il menace ses victimes avec un couteau.

10. « Je reviendrai »

Réponse C : le Terminator prononce cette phrase dans un commissariat lorsqu’un policier refuse de le laisser entrer. Il quitte brièvement le bâtiment avant de revenir d’une manière beaucoup moins diplomatique, au volant d’une voiture. Cette citation est même devenue un meme.

11. « La route ? Là où on va, on n’a pas besoin de route »

Retour vers le futur (A). Doc Brown prononce cette phrase à la fin de Retour vers le futur. Il vient chercher Marty et Jennifer à bord de la DeLorean pour leur parler de leur avenir. Lorsque Marty lui fait remarquer qu’il n’y a pas assez de route pour atteindre la vitesse nécessaire, Doc lui répond que la voiture n’en aura pas besoin. La DeLorean décolle alors sous leurs yeux.

12. « Houston, nous avons un problème »

Réponse C. Dans Apollo 13, la phrase est prononcée après l’explosion d’un réservoir d’oxygène qui compromet toute la mission. Les astronautes doivent renoncer à se poser sur la Lune et tout faire pour rentrer vivants sur Terre.

13. « Carpe Diem. Profitez du jour présent »

John Keating dans Le Cercle des poètes disparus (réponse A). Le professeur John Keating, joué par Robin Williams, utilise cette expression latine pour encourager ses élèves à profiter de leur vie et à ne pas suivre aveuglément le chemin prévu par les autres.

14. « Téléphone maison »

E.T. l’extraterrestre (B). E.T. apprend cette phrase alors qu’il tente de communiquer avec les siens. Aidé par Elliott, il fabrique un appareil à partir d’objets trouvés dans la maison afin d’envoyer un message dans l’espace.

15. « Il en faut peu pour être heureux »

Réponse C : cette phrase est chantée par Baloo dans Le Livre de la jungle. L’ours explique à Mowgli qu’il est possible d’être heureux avec très peu de choses, à condition de profiter de ce que la nature nous offre.

16. « Vers l’infini et au-delà ! »

Réponse B, Buzz l’Éclair prononce cette phrase dans Toy Story. Au début du film, le jouet est persuadé d’être un véritable ranger de l’espace et ne comprend pas encore qu’il est fabriqué en plastique.

17. « Je suis ton père »

Réponse A, Star Wars : L’Empire contre-attaque. Dark Vador révèle à Luke Skywalker qu’il est son père pendant leur duel sur Bespin. Toutefois, la citation originale n’est pas exactement « Luke, je suis ton père », comme on l’entend souvent. Dark Vador répond plutôt à Luke que son père ne lui a pas été tué, avant de révéler la vérité. Cette scène a provoqué l’un des plus grands chocs de l’histoire du cinéma.

18. « Il s’appelle Robert Paulson »

Fight Club (B). Après la mort de Robert Paulson, surnommé Bob, les membres du Projet Chaos commencent à répéter son nom. Jusqu’à cet événement, les participants étaient censés abandonner leur identité personnelle au profit du groupe. Sa mort transforme pourtant Bob en martyr. Le narrateur assiste alors avec effroi à la naissance d’un mouvement qui échappe totalement à son contrôle.

19. « Au revoir, Shoshanna ! »

Hans Landa dans Inglourious Basterds (B). Le colonel Hans Landa prononce cette phrase au début d’Inglourious Basterds. Après avoir découvert qu’une famille juive se cache sous le plancher d’une ferme, il ordonne à ses hommes de tirer. Shoshanna parvient à s’enfuir. Hans Landa la regarde courir dans la campagne et lui crie au revoir sans chercher immédiatement à la poursuivre.

20. « Oh capitaine ! Mon capitaine ! »

Le Cercle des poètes disparus (B). Les élèves utilisent cette formule pour s’adresser au professeur Keating. À la fin du film, plusieurs d’entre eux montent sur leur bureau afin de lui rendre hommage alors qu’il est contraint de quitter l’établissement.

21. « Je m’appelle Maximus Decimus Meridius… »

Réponse C, Gladiator. Maximus prononce cette phrase dans l’arène après un combat spectaculaire. L’empereur Commode lui demande de retirer son casque et de révéler son identité. Maximus se retourne alors vers lui et décline son nom, ses titres et son histoire avant de lui annoncer qu’il obtiendra sa vengeance.

22. « Les rêves paraissent réels quand nous sommes dedans »

Inception (réponse C). Cobb explique cette idée à Ariane lorsqu’il lui apprend le fonctionnement des rêves partagés. Selon lui, on ne remarque généralement les incohérences d’un rêve qu’après s’être réveillé.

23. « Je suis Iron Man »

Tony prononce cette phrase lors d’une conférence de presse (C). À la fin du premier Iron Man, Tony Stark est censé lire une déclaration préparée par le gouvernement et prétendre qu’Iron Man est simplement son garde du corps. Mais il change de plan.

24. « Je suis Groot »

Les Gardiens de la Galaxie (C). Groot est présenté dans Les Gardiens de la Galaxie aux côtés de Rocket. Il semble ne pouvoir prononcer que les mots « Je suis Groot », mais Rocket est capable de comprendre les différentes nuances de son langage. Selon le ton et le contexte, la phrase peut donc signifier beaucoup de choses. Groot modifie même légèrement sa formule pendant l’une des scènes les plus émouvantes du premier film (« Je s’appelle Groot »).

25. « Il y a toujours un plus gros poisson »

Réponse B, Qui-Gon Jinn prononce cette phrase dans Star Wars : La Menace fantôme lors de la traversée des profondeurs de Naboo. Le groupe est poursuivi par une immense créature marine, mais celle-ci est soudainement attaquée par un prédateur encore plus imposant. Qui-Gon reste parfaitement calme et rappelle qu’il existe toujours quelque chose de plus puissant.

26. « Vous ne pouvez pas supporter la vérité ! »

Réponse A, Des hommes d’honneur. Le colonel Nathan Jessup, interprété par Jack Nicholson, lance cette phrase pendant son interrogatoire au tribunal. Poussé dans ses retranchements par l’avocat Daniel Kaffee, il finit par perdre son calme.

27. « Gardez vos amis près de vous, mais vos ennemis encore plus près »

Réponse C. Cette maxime est associée à Michael Corleone dans Le Parrain, deuxième partie. Elle résume sa manière de gérer le pouvoir : ne jamais perdre de vue ceux qui pourraient le trahir ou chercher à le renverser.

28. « Ce n’est pas un couteau. Ça, c’est un couteau »

Réponse C, dans Crocodile Dundee, un voleur menace Mick Dundee avec un petit couteau. Peu impressionné, Dundee sort alors sa propre lame, nettement plus imposante, avant de corriger tranquillement son agresseur.

29. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités »

Réponse C. Cette leçon est intimement liée à l’oncle Ben et à Spider-Man. Elle rappelle à Peter Parker que ses capacités ne doivent pas seulement servir ses intérêts personnels. Après la mort de son oncle, Peter comprend que son inaction a eu des conséquences tragiques.

30. « Libérée, délivrée ! »

La Reine des neiges (B). Elsa chante ces mots après avoir fui le royaume d’Arendelle. Pour la première fois, elle utilise librement ses pouvoirs et construit son palais de glace loin du regard des autres.

Quel score avez-vous obtenu ?

Entre 0 et 10 bonnes réponses : votre mémoire cinématographique a peut-être besoin d’un petit rafraîchissement. Voilà une excellente excuse pour organiser plusieurs soirées cinéma.

: votre mémoire cinématographique a peut-être besoin d’un petit rafraîchissement. Voilà une excellente excuse pour organiser plusieurs soirées cinéma. Entre 11 et 20 bonnes réponses : vous connaissez déjà une bonne partie des grands classiques. Quelques citations plus difficiles ont peut-être réussi à vous piéger.

: vous connaissez déjà une bonne partie des grands classiques. Quelques citations plus difficiles ont peut-être réussi à vous piéger. Entre 21 et 29 bonnes réponses : vous avez une très solide culture cinématographique. Il devient difficile de vous surprendre avec une réplique connue.

: vous avez une très solide culture cinématographique. Il devient difficile de vous surprendre avec une réplique connue. 30 bonnes réponses : impressionnant. Soit vous êtes réellement incollable sur les films cultes, soit vous avez discrètement regardé les solutions. Nous ne jugerons pas.

Alors, combien de bonnes réponses avez-vous trouvées avant de consulter le corrigé ? N’hésitez pas à partager votre score dans les commentaires et à nous dire quelle citation de film culte vous auriez ajoutée à ce quiz.

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