Sam Neill, acteur néo-zélandais, est mort le lundi 13 juillet 2026, à 78 ans. En 1954, il s’installe en Nouvelle-Zélande avec sa famille. Il étudie ensuite la littérature anglaise, une discipline qui nourrit rapidement son intérêt pour l’art dramatique. Après son diplôme, il joue auprès de plusieurs compagnies théâtrales néo-zélandaises. Il rejoint alors la New Zealand National Film Unit, où il poursuit son apprentissage du cinéma.

Sa première apparition sur grand écran remonte à 1975, avec « Landfall ». En 1983, « Reilly: Ace of Spies » lui vaut une nomination au Golden Globe du meilleur acteur. Cette reconnaissance concerne la catégorie des mini-séries et téléfilms, puis Sam Neill multiplie les rôles au cinéma. Mais sa carrière prend une nouvelle dimension en 1993, grâce à deux films majeurs. Dans « La Leçon de piano », de Jane Campion, il incarne le mari violent du personnage de Holly Hunter. Salué par la critique, le drame remporte trois Oscars ainsi que la Palme d’or. La même année, Steven Spielberg lui confie le rôle du paléontologue Alan Grant dans « Jurassic Park ». Ces deux succès lui apportent alors une reconnaissance aussi bien critique que publique.

Jurassic Park (1993)

Adapté du roman homonyme de Michael Crichton, publié en 1990, « Jurassic Park » imagine un parc peuplé de dinosaures clonés. Sam Neill y incarne le docteur Alan Grant, un célèbre paléontologue invité à passer le week-end sur l’île.

Le film remporte trois Oscars : meilleur son, meilleur montage sonore et meilleurs effets visuels. En effet, plusieurs spécialistes reconnus participent à cette prouesse technique. Gary Rydstrom supervise notamment le son, tandis que Stan Winston et Phil Tippett conçoivent les effets visuels.

Voici sa bande-annonce :

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La Leçon de piano (1993)

« La Leçon de piano » s’inspire du roman « Histoire d’un fleuve en Nouvelle-Zélande », écrit par Jane Mander. Le film remporte la Palme d’or au Festival de Cannes en 1993. Jane Campion reste alors, jusqu’en 2021, la seule réalisatrice à avoir obtenu cette prestigieuse récompense. Sam Neill interprète Alistair Stewart, le futur époux d’Ada, personnage principal du récit.

L’année 1993 marque véritablement un tournant majeur dans la carrière de Sam Neill. Grâce à « La Leçon de piano », l’acteur gagne le respect des professionnels du cinéma. En parallèle, « Jurassic Park », de Steven Spielberg, le propulse définitivement auprès du grand public mondial. Ainsi, Sam Neill confirme la même année toute l’étendue de son talent, entre drame exigeant et divertissement spectaculaire.

Par ici la bande-annonce :

Peaky Blinders (2013)

« Peaky Blinders » est une série télévisée créée par Steven Knight. Elle raconte l’ascension d’une famille criminelle issue de la communauté gitane. Surnommés les « Peaky Blinders », ses membres contrôlent Birmingham et ses environs durant l’entre-deux-guerres. Sam Neill y incarne Chester Campbell, un officier de la police royale irlandaise.

Pour Steven Knight, l’idée d’un projet consacré aux « Peaky Blinders » remonte à son enfance. L’intrigue puise en effet dans les histoires que ses parents lui racontaient lorsqu’il était enfant. Ses oncles appartenaient au gang, tandis que sa mère côtoyait aussi l’illégalité pendant sa jeunesse. Elle travaillait notamment pour un bookmaker et transportait l’argent provenant des paris.

Voici un extrait :

Hunt for the Wilderpeople (2016)

« Hunt for the Wilderpeople » suit Ricky, un enfant difficile placé dans une famille d’accueil en pleine campagne néo-zélandaise. Il découvre alors un foyer aimant et semble enfin trouver un nouveau départ. Cependant, sa tante décède soudainement, ce qui pousse Ricky à simuler sa mort et fuir dans le bush. Hec, son oncle adoptif, part aussitôt à sa recherche. Dès lors, tous deux doivent coopérer pour échapper aux services sociaux et à la police.

Sam Neill incarne Hec, un homme bougon, solitaire et pourtant bien moins insensible qu’il ne paraît. Le film reçoit un excellent accueil critique, notamment pour son équilibre entre aventure, humour et émotion. Comme le souligne une critique, « le film mêle agréablement aventure en pleine nature, tristesse et humour ». Elle salue aussi la tendresse cachée des deux héros, ainsi que la beauté des paysages.

Découvrez son trailer :

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Crusoe (2008)

« Crusoe » est une série créée par Stephen Gallagher, d’après le roman « Robinson Crusoé » de Daniel Defoe. Échoué depuis plusieurs années sur une île perdue, Robinson garde pourtant l’espoir d’être secouru. Il rêve aussi de retrouver un jour sa bien-aimée.

Sam Neill incarne Blackthorn, l’oncle biologique de Robinson et principal antagoniste de la série. Profondément cruel, il n’hésite pas à incendier l’abri construit par son neveu. Cependant, l’intelligence de Robinson le fascine et trouble peu à peu ses certitudes. Dès lors, Blackthorn semble même se remettre en question lorsque Robinson lui adresse un compliment.

Visionnez la bande-annonce ici :

L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998)

Amputée d’une jambe, Grace MacLean perd progressivement goût à la vie après un accident qui tue sa meilleure amie. Son cheval, également blessé, reste profondément traumatisé par le drame. Sa mère cherche alors un dresseur capable de soigner l’animal et de réconcilier Grace avec l’existence. Elle retrouve, au cœur du Montana, un légendaire chuchoteur de chevaux. Dans « L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux », Sam Neill incarne Robert MacLean, le père de Grace.

Les chuchoteurs existent réellement et travaillent selon une approche respectueuse du comportement équin. Leur méthode repose sur la compréhension de la nature, des besoins et des envies du cheval. Le terme « chuchoteur » apparaît au XIXe siècle grâce à Daniel Sullivan, surnommé « the Irish Whisperer ». Cet Irlandais soignait notamment des chevaux devenus rétifs après des accidents ou des mauvais traitements.

Ci-dessous un extrait :

L’Homme bicentenaire (1999)

Le scénario de « L’Homme bicentenaire » s’inspire du roman « Tout sauf un homme », de Robert Silverberg. Ce livre reprend lui-même la nouvelle « L’Homme bicentenaire », écrite par Isaac Asimov. À travers un robot sensible, l’intrigue questionne l’humanité, l’esclavage, la liberté intellectuelle, la conformité, l’amour et la mortalité. Sam Neill incarne Richard Martin, le père de famille qui accueille Andrew et découvre progressivement son humanité. Malgré son échec au box-office, le film rassemble ensuite une communauté passionnée, toujours déterminée à le défendre.

Le costume robotique porté par Robin Williams se compose de 250 éléments et pèse près de 50 kilos. En outre, un dispositif télécommandé permettait d’animer le visage du robot et de renforcer son expressivité. Ce travail technique contribue fortement à rendre Andrew plus humain, malgré son apparence mécanique. Enfin, le maquilleur Greg Cannom reçoit une nomination à l’Oscar du meilleur maquillage lors de la cérémonie de 2000.

Voici sa bande-annonce :

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Les Tudors (2007)

« Les Tudors » retrace la jeunesse mouvementée d’Henri VIII, au début de son règne dans l’Angleterre du XVIe siècle. Sam Neill y incarne le cardinal Thomas Wolsey, conseiller influent du roi et figure centrale de la cour. Pourtant, le journal « The Times » estime que la série ne tient pas toutes ses promesses. Il juge notamment qu’elle n’est pas « à la hauteur des grandes séries dramatiques ». Le quotidien critique aussi une intrigue réduisant les conflits historiques à des luttes personnelles mêlées d’érotisme.

Malgré ces réserves, « Les Tudors » reçoit de nombreuses nominations aux Emmy Awards. La série remporte finalement quatre trophées grâce à ses qualités visuelles et musicales. Deux récompensent les costumes, tandis que la photographie obtient également un prix. Enfin, Trevor Morris décroche un Emmy pour le thème musical qu’il compose pour la série.

Par ici l’extrait :

À la poursuite d’Octobre rouge (1990)

« À la poursuite d’Octobre rouge » est un film réalisé par John McTiernan. Il adapte le roman d’espionnage homonyme de Tom Clancy, publié six ans auparavant. L’intrigue se déroule en 1984, en pleine guerre froide. Elle suit l’« Octobre rouge », un sous-marin soviétique de classe Typhoon, considéré comme un fleuron militaire. Sam Neill incarne Vassili Borodine, commandant en second du bâtiment.

À sa sortie, le film reçoit plusieurs critiques négatives dans les grandes revues. Pourtant, il s’impose comme l’un des principaux succès de l’année au box-office. Tourné avant l’effondrement de l’Union soviétique, il conserve une vision très marquée par la guerre froide. Ainsi, certains observateurs lui reprochent de reprendre des clichés jugés caricaturaux et déjà dépassés.

Découvrez sa bande-annonce :

Agatha Christie : Dix Petits Nègres (2015)

Produite pour célébrer le 125e anniversaire de la naissance d’Agatha Christie, « Dix petits nègres » réunit huit inconnus. Accueillis par deux domestiques, ils séjournent sur l’Île du Soldat, au large des côtes anglaises. Sam Neill incarne le général John MacArthur.

Écrite par Sarah Phelps, la mini-série britannique prend plusieurs libertés avec le roman original. En effet, près d’une douzaine d’éléments ont été ajoutés, repensés ou supprimés pour cette adaptation.

Regardez un extrait ci-dessous :

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